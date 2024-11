Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Ile dni wolnych od pracy będzie w 2025 roku? Kiedy możemy zaplanować dłuższy odpoczynek? Dowiedzmy się, kiedy wypadają dni świąteczne w przyszłym roku.

Dni wolne od pracy 2025

Pracownikom w Polsce przysługuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. W 2025 roku 4 z tych dni wypadają w sobotę lub niedzielę.

Kalendarz świąt 2025

1 stycznia – Nowy Rok (środa)

– Nowy Rok (środa) 6 stycznia – Święto Trzech Króli (poniedziałek)

– Święto Trzech Króli (poniedziałek) 20 kwietnia – Wielkanoc, pierwszy dzień świąt (niedziela)

– Wielkanoc, pierwszy dzień świąt (niedziela) 21 kwietnia – Wielkanoc, drugi dzień świąt (poniedziałek)

– Wielkanoc, drugi dzień świąt (poniedziałek) 1 maja – Święto Pracy (czwartek)

– Święto Pracy (czwartek) 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (sobota)

– Święto Konstytucji 3 Maja (sobota) 8 czerwca – Zielone Świątki (niedziela)

– Zielone Świątki (niedziela) 19 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

– Boże Ciało (czwartek) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (piątek)

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (piątek) 1 listopada – Wszystkich Świętych (sobota)

– Wszystkich Świętych (sobota) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (wtorek)

– Narodowe Święto Niepodległości (wtorek) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (czwartek)

– pierwszy dzień Bożego Narodzenia (czwartek) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (piątek)

Urlop 2025 - kiedy najlepiej?

Pracownikom w Polsce przysługuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. W 2025 roku 4 z tych dni wypadają w sobotę lub niedzielę.W niedzielę wypada jak zawsze - pierwszy dzień Wielkanocy i Zielone Świątki. Natomiast w sobotę wypada Święto Konstytucji 3 Maja oraz Wszystkich Świętych. Za te dni zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca musi udzielić dodatkowych dni wolnych.Przeanalizujmy, kiedy, biorąc pod uwagę układ kalendarza, najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy w przyszłym roku.W styczniu możemy skorzystać z przedłużonego weekendu, ponieważ Święto Trzech Króli wypada w poniedziałek. Biorąc dwa dni urlopu - 2 i 3 stycznia - będziemy mieli 6 dni wolnego. Jeśli dysponujemy dwoma dniami urlopu z 2024 roku i weźmiemy je 30 i 31 grudnia, to mamy aż 10-dniowy wypoczynek.Po pracowitych dwóch miesiącach - lutym i marcu - odpoczniemy 3 dni w Święta Wielkanocne. Możemy sobie przedłużyć odpoczynek, biorąc cztery dni urlopu. Będziemy wówczas mieć wolne od 19 do 27 kwietnia.1 maja 2025 roku wypada w czwartek, a 3 Maja w sobotę. Chcąc skorzystać z przedłużonego weekendu, musimy wziąć urlop w piątek, 2 maja, ewentualnie skorzystać z dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. Będziemy mieć wówczas cztery dni wolnego. Jeśli dorzucimy jeszcze 3 dni urlopu - od 28 do 30 kwietnia, będziemy mieć tydzień wolnego.W czerwcu wypada Boże Ciało, z dodatkowym dniem urlopu 20 czerwca, będziemy mieć wolne cztery dni.W sierpniu mamy kolejne święto - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które wypada w 2025 roku w piątek. Możemy więc skorzystać z przedłużonego weekendu.W listopadzie mamy aż dwa świąteczne dni. 1 listopada wypada jednak w sobotę. Za ten dzień otrzymamy od pracodawcy dodatkowy dzień wolny. Możemy z niego skorzystać 10 listopada, w poniedziałek, przed świętem 11 Listopada. Tym samym będziemy mieć cztery wolne dni.Święta Bożego Narodzenia w 2025 roku wypadają w czwartek i piątek. Taki układ kalendarza jest dla nas bardzo korzystny, bo pozwala odpoczywać cztery dni, bez konieczności korzystania z urlopu wypoczynkowego. Możemy także zdecydować się na dłuższy odpoczynek. Jeśli weźmiemy wolne od 22 do 24 grudnia, odpoczniemy aż 9 dni.