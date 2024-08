Wynagrodzenia 2023. Jakie języki obce są w cenie?

W dzisiejszym świecie, znajomość języków obcych jest nie tylko atutem w życiu osobistym, ale przede wszystkim kluczem do sukcesu zawodowego. W erze, w której w biznesie zacierają się granice państw, a międzynarodowa współpraca jest na porządku dziennym, biegłość w językach obcych otwiera drzwi do niezliczonych możliwości. Czy jednak przekłada się to na konkretną wartość naszych wypłat? Niniejszy artykuł pokazuje, jak znajomość różnych języków obcych wpływa na wysokość zarobków pracowników Dane wykorzystane w artykule pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2023 roku.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia 2022 a znajomość języków obcych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zarobki pracowników z różną znajomością języków obcych (brutto PLN) Oto jak na wysokość wynagrodzenia wpływa liczba języków obcych znanych przez pracownika. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przeciętne zarobki pracowników z różnym poziomem znajomości najpopularniejszych języków obcych Różnica pomiędzy zarobkami wśród osób ze średniozaawansowaną i zaawansowaną znajomością angielskiego wynosi blisko 35%, a niemieckiego ponad 20%. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany zarobków pracowników z różnym poziomem znajomości najpopularniejszych języków obcych Przejście na poziom zaawansowany skutkuje przeciętnie znacznie wyższym wzrostem wynagrodzenia niż zmiana poziomu z początkującego na średniozaawansowany i jest istotnie wyższa dla najpopularniejszych języków. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Przeczytaj także: Wynagrodzenia 2021 a znajomość języków obcych

Próba badawcza liczyła 80 290 pracowników, spośród których 42% musi posługiwać się w pracy żadnym językiem obcym, a 49% osób musi posługiwać się w pracy przynajmniej 1 językiem obcym . Najczęściej jest to język angielski, którego używać musi na co dzień zawodowo 48% ankietowanych pracowników. 8% ankietowanych musi wykorzystywać w pracy na co dzień więcej niż 1 język obcy. Wyższa liczba języków, którymi posługuje się pracownik koreluje z wyższym wynagrodzeniem.Dla wielu pracodawców znajomość języka angielskiego przez pracowników jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności, a w wielu przypadkach wręcz koniecznością. Płynne posługiwanie się tym językiem stało się już standardem w szczególności w przedsiębiorstwach z sektora usług. Oto jak na wysokość wynagrodzenia wpływa liczba języków obcych znanych przez pracownika:Wpływ na wysokość zarobków ma nie tylko liczba języków, jakimi posługuje się pracownik, ale także to, jakie są to języki. Poniższa tabela porównuje zarobki osób deklarujących zaawansowaną znajomość różnych języków obcych.Jak widać poza osobami posługującymi się najpopularniejszymi językami obcymi, takimi jak angielski, niemiecki czy francuski, wysokie zarobki otrzymują także osoby biegle porozumiewające się z językach mniej popularnych, które są na rynku pracy poszukiwane ze względu na unikatowe umiejętności. Pracodawcy wysoko wynagradzają pracowników znających dobrze język arabski, szwedzki, czeski, niderlandzki czy norweski.Interesującą kwestią jest również to, jak wynagrodzenie zmienia się pod wpływem poprawy umiejętności językowych pracownika. Na poniższym wykresie zaprezentowano średnie wynagrodzenia osób z różnym poziomem znajomości konkretnego języka obcego. Wykres sugeruje, że pracodawcy bardziej doceniają znajomość mniej popularnych języków (francuski, hiszpański) na poziomie średniozaawansowanym. Osoby posługujące się językami innymi niż angielski i niemiecki są lepiej wynagradzane nawet, jeśli znajomość języka nie jest na bardzo dobrym poziomie. Warto jednak zauważyć, że osiągnięcie pełnej biegłości zawodowej w posługiwaniu się językiem skutkuje średnio większym wzrostem wynagrodzenia niż w przypadku dwóch najbardziej popularnych języków. Wśród przyczyn takiej sytuacji można wskazać bardzo dużą liczbę osób posługujących się językami angielskim i niemieckim na poziomie średniozaawansowanym. Skutkuje to mniejszym wpływem posiadania takiej umiejętności na wysokość wynagrodzenia. Na poziomie zaawansowanym językami tymi posługuje się natomiast niewielka liczba osób, dlatego wynagrodzenie znacząco wtedy wzrasta. Różnica pomiędzy zarobkami wśród osób ze średniozaawansowaną i zaawansowaną znajomością angielskiego wynosi blisko 35%, a niemieckiego ponad 20%. Dla porównania w przypadku języków francuskiego i hiszpańskiego jest to odpowiednio zaledwie 1% i 3%.Przejście na poziom zaawansowany skutkuje przeciętnie znacznie wyższym wzrostem wynagrodzenia niż zmiana poziomu z początkującego na średniozaawansowany i jest istotnie wyższa dla najpopularniejszych języków.