Wynagrodzenia specjalistów w 2023 roku

Warto pamiętać, że głównym celem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) jest pokazanie stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Dotyczą one jedynie konkretnej badanej próby. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy mieć na uwadze to, że brały w nich udział inne osoby.Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków specjalistów w 2023 roku wynosiła 7 000 PLN i była niższa o 144 PLN od mediany dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych specjalistów zarabiało nie więcej niż 5 500 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych nie mniej niż 9 249 PLN brutto. Mediana płac specjalistek wyniosła 6 500 PLN, a specjalistów 7 600 PLN.(wysokość wynagrodzenia netto i koszty pracodawcy możesz obliczyć wykorzystując nasz bezpłatny kalkulator wynagrodzeń - kalkulator płacowy ).Młodsi specjaliści zarabiali przeciętnie 5 600 PLN, czyli o 1 400 PLN mniej niż ogół specjalistów. Bardziej zaawansowani specjaliści zarabiali 6 850 PLN, natomiast starsi specjaliści otrzymywali przeciętnie wynagrodzenie w wysokości 8 700 PLN, czyli już o 1 700 PLN więcej niż specjaliści ogółem.Podobnie jak w pozostałych kategoriach, najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy województwa mazowieckiego – 7 910 PLN. W samej Warszawie mediana płac specjalistów wyniosła 8 024 PLN. Najniższe płace otrzymywali specjaliści z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.Najwyższe zarobki otrzymywali specjaliści ze stażem pracy wynoszącym 11-15 lat. Mediana ich płac wyniosła 7 590 PLN. Najmniej zarabiali pracownicy na początku swojej kariery, ze stażem równym lub krótszym niż rok – 5 500 PLN.O ponad 1 600 PLN więcej zarabiali specjaliści zatrudnieni w firmach o zagranicznym kapitale – 8 100 PLN. Mediana płac w firmach polskich wynosiła 6 411 PLN.Najlepiej wynagradzaną branżą, z medianą płac 8 800 PLN wśród specjalistów, były technologie informatyczne, bankowość i telekomunikacja. Specjaliści byli najniżej wynagradzani w kulturze i sztuce. Połowa badanych w tej branży zarabiała w przedziale od 4 628 do 6 930 PLN.Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach specjalistycznych.78% specjalistów odpowiedziało, że jest zadowolona ze swojej pracy. Z drugiej strony tylko 36% pracowników tej grupy odpowiedziało, że jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia.