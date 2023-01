Rynek pracy IT: jakie zarobki dla juniora, mida i seniora?

Przed nami najnowszy raport No Fluff Jobs podsumowujący dane ze środkowoeuropejskiego rynku pracy IT. Opracowanie rzuca światło na wynagrodzenia oferowane juniorom, midom oraz seniorom w Polsce, Czechach, Ukrainie i na Węgrzech. W którym z wymienionych krajów specjaliści od IT mogą liczyć na najbardziej sowite zarobki? Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oferuje najwyższe wynagrodzenia specjalistom IT z niewielkim doświadczeniem zawodowym?

Czy popularność pracy zdalnej w IT nadal rośnie?

Jakie są najczęściej oferowane specjalistom od IT?

Junior najlepiej zarobi w Czechach – od 6,7 tys. do 10 tys. złotych netto +VAT

Mid najlepiej zarobi w Polsce – od 14,7 tys. do 21 tys. złotych netto +VAT

Senior najlepiej zarobi w Ukrainie – mediana górnych widełek nawet na poziomie 22,3 tys. złotych brutto

Popularność pracy zdalnej cały czas rośnie. W ubiegłym roku aż 62 proc. ofert było w takim modelu

Praca spoza biura w krótkim czasie stała się standardem w IT, a specjaliści i specjalistki mniej chętnie patrzą na oferty, w których jedynym trybem pracy jest ten stacjonarny. To trend przybierający na sile od startu pandemii w 2020 roku – komentuje Tomek Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Warte podkreślenia jest to, że w ogłoszeniach, które informują o pracy w pełni zdalnej, pojawiają się o 20%-25% wyższe wynagrodzenia niż w tych, gdzie oferowana jest praca stacjonarna lub hybrydowa. To jeszcze bardziej zachęca kandydatów i kandydatki do poszukiwań firmy, która umożliwi im pracę na odległość – dodaje.

W Polsce 66 proc. ogłoszeń dotyczy pracy zdalnej, a Czechy z najwyższym, wskaźnikiem pracy hybrydowej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rynek pracy IT w 2022 roku - Tryby pracy W Polsce w 2022 roku tylko co czwarte ogłoszenie IT informowało o pracy stacjonarnej Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Praca zdalna najczęstszą w Ukrainie (74 proc.), a stacjonarna na Węgrzech (51 proc.)

Opieka medyczna, karty sportowe i lekcje języka najpopularniejszymi benefitami

Branża IT przetarła szlak dla innych sektorów także w kwestii benefitów i udogodnień. Zacięta walka o kandydata sprawia, że pracodawcy i pracodawczynie nie mogą iść po linii najmniejszego oporu, a muszą zaoferować dodatki, które są pożądane przez osoby pracujące w IT – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs. – W tym sensie, sektor technologiczny od lat stanowi pole doświadczalne dla tego, co oprócz wynagrodzenia powinno wchodzić w skład dobrej oferty pracy – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rynek pracy IT w 2022 roku - Benefity w IT Prywatna opieka medyczna to najczęściej występujący benefit w ogłoszeniach o pracy IT Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wśród udogodnień popularne parkingi i dodatkowy sprzęt do pracy

Analiza No Fluff Jobs wykazała, że w ogłoszeniach dla, w przypadku umów B2B najwyższe wynagrodzenia oferowane były w(równowartość od 6,7 do 10 tys. złotych netto +VAT*) i(od 6,3 do 10 tys. złotych netto +VAT).W przypadku Umów o pracę na topie znów były Czechy (równowartość od 6,7 do 9,5 tys. złotych brutto*), a drugie miejsce zajęły Węgry (równowartość od 6,1 do 9,1 tys. złotych netto +VAT*).W ogłoszeniach na poziomie, w przypadku umów B2B pierwsze miejsce należy do. To tutaj oferowane widełki mieszczą się w najwyższym przedziale spośród analizowanych krajów i wynoszą od 14,7 do 21 tys. złotych netto +VAT. Minimalnie niżej prezentowały się wynagrodzenia w(równowartość od 13,3 do 20 tys. złotych netto +VAT*) i(równowartość od 13 do 20 tys. złotych netto +VAT*). Na UoP, we wspomnianych krajach odnotowano bardzo podobne zarobki sięgające w medianie dolnych widełek kwotę lub równowartość 11 tys. złotych brutto, a w medianie górnych widełek 17 tys. (Polska, Ukraina) lub nawet 18 tys. (Czechy).Nieco niższe wynagrodzenia oferowano na Węgrzech – na B2B była to równowartość od 11,5 do 17,8 tys. złotych netto +VAT, a na UoP od 9,8 do 15 tys. złotych brutto.Naznajdziemy jeszcze większe dysproporcje w przypadku Węgier, ale tylko jeśli mowa o Umowach o pracę. W ogłoszeniach z tą formą współpracy pojawiały się wynagrodzenia na poziomie równowartości 12,2 tys.-18,2 tys. złotych brutto, gdy w Polsce i Czechach mediana górnych widełek wyniosła 21 tys. złotych brutto, a w Ukrainie nawet 22,3 tys. złotych brutto.W przypadku umowy B2B wynagrodzenia były dużo bardziej „spłaszczone”. W medianie dolnych widełek były to kwoty zaczynające się od 16 (Czechy) lub 17 tys. złotych netto +VAT (Polska, Ukraina, Węgry), podczas gdy mediana górnych widełek w każdym z krajów oscylowała wokół 25 tys. złotych netto +VAT.Jak wynika z danych No Fluff Jobs już 62 proc. ogłoszeń na portalu w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczy modelu zdalnego. Porównując z 2021 rokiem, kiedy udział tego typu ofert był na poziomie 53 proc., możemy mówić o blisko 10 punktach procentowych wzrostu. Jednocześnie w 2022 roku pojawiło się również więcej ogłoszeń w modelu hybrydowym, jednak w tym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem jedynie z 8 na 10 proc. Natomiast praca stacjonarna odnotowała spadek – w 2021 roku 39 proc. ogłoszeń dotyczyło pracy z biura, a w 2022 roku już tylko 28 proc.w 2022 roku tylko co czwarte ogłoszenie IT informowało o pracy stacjonarnej. Ten odsetek spadł o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2021. Znacząco zyskała za to praca zdalna, dobijając do udziału na poziomie 66 proc. Patrząc po lokalizacjach, w jakich może być wykonywana praca stacjonarna, z największych ośrodków miejskich na udziale straciła Warszawa (5 p.p. w dół), choć nadal jest najczęstszą lokalizacją podawaną w ogłoszeniach (występuje w 41 proc. ofert), wyprzedzając Kraków – 28 proc. ofert, który w ciągu roku uzyskał wzrost 5 p.p.natomiast 29 proc. ogłoszeń o pracy zawiera informację o trybie hybrydowym. To aż 10 p.p. więcej niż rok wcześniej i najwyższy wskaźnik w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie, odsetek ogłoszeń, gdzie mowa o pracy stacjonarnej, spadł radykalnie, o 15 p.p. do poziomu 41 proc.No Fluff Jobs w swoim raporcie porównał udział w ogłoszeniach o pracę modelu zdalnego i stacjonarnego w poszczególnych krajach. Jak się okazało najczęściej oferty stacjonarne publikowane są w Ukrainie, gdzie dotyczą one 74 proc. wszystkich ogłoszeń (wzrost o 14 p.p. w ciągu roku). Jednocześnie zauważono, że ubywało ogłoszeń informujących o pracy stacjonarnej w rejonach, które najbardziej dotknięte były wojną. Udziałw ogłoszeniach o pracy biurowej spadł w ciągu roku aż o 25 p.p., ao ponad 9 p.p. Więcej ogłoszeń z oznaczeniem pracy stacjonarnej pojawiało się za to we– wzrost o blisko 13 p.p., który mógł być traktowany jako nieco bezpieczniejsza lokalizacja.Spośród krajów regionu,są prawdziwym ewenementem. To tutaj wciąż dominującym trybem współpracy, mimo nieznacznego spadku w ciągu roku (4 p.p.), jest ten stacjonarny (51 proc.). Na Węgrzech odnotowano najmniejsze zmiany, jeśli chodzi o tryby pracy w ogłoszeniach. Praca zdalna pozostała na poziomie 24 proc., a ten sam odsetek zanotowano w przypadku pracy hybrydowej (wzrost w ciągu roku o 5 p.p.).Prywatna opieka medyczna to najczęściej występujący benefit w ogłoszeniach o pracy IT. W 2022 roku pojawił się w 80 proc. ofert i od trzech lat jest niedościgniony w tej kategorii. Karty sportowe (abonamentowe), ułatwiające zapisy na zajęcia związane z aktywnością fizyczną, to drugi popularny benefit w IT, który pojawił się w minionym roku w 73 proc. ofert. Co ciekawe w ciągu roku największy wzrost występowania w porównaniu z 2021 rokiem zanotowały lekcje języka obcego (wzrost udziału z 11 do 15 proc.), ubezpieczenie na życie (9 → 11 proc.), imprezy integracyjne (5 → 8 proc.) i karta lunchowa (5 → 6 proc.).Parking dla rowerów to, mimo lekkiego spadku w 2022 roku, wciąż bardzo powszechne udogodnienie pojawiające się w ogłoszeniach o pracy. W ubiegłym roku można było znaleźć tę informację w blisko 62 proc. ofert. Natomiast informacja o darmowym parkingu dla samochodów pojawiała się częściej w 2022 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym – wzrost wyniósł 5 punktów procentowych (udział 36 proc.). To pochodna trendu z końcówki 2022 roku, gdy część pracodawców zaczęła zachęcać pracowników do powrotów do biur.Jeśli chodzi o sprzęt udostępniany do pracy, informacja o notebooku/laptopie pojawiała się ponad 9 razy częściej w ogłoszeniach niż wzmianka o jednostce stacjonarnej. Osoby lubiące pracować z 2 monitorami powinny też być zadowolone – co czwarte ogłoszenie informuje o takiej możliwości, a jedynie 10 proc. o możliwym jednym dodatkowym ekranie.