Praca w IT coraz lepiej wynagradzana. Najwyższe zarobki w Backend

Z danych zebranych przez No Fluff Jobs wynika, że praca w branży IT jest coraz bardziej opłacalna. W III kwartale 2022 coraz więcej specjalizacji może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 20 tys. złotych. Najlepiej wynagradzaną kategorią jest nadal Backend. Najwyższa mediana odnotowana dla górnych widełek to 28,5 tys. złotych (+VAT) przy B2B w obszarze AI.

Coraz wyższe zarobki

Walka o kandydatów(-ki) IT jest nadal bardzo zacięta – ma to odzwierciedlenie w rosnących zarobkach w sektorze tech. Mediany górnych i dolnych widełek wynagrodzenia zaliczyły prawie 20 proc. wzrost zarówno w przypadku B2B, jak i umowy o pracę. Wśród najlepiej opłacanych specjalizacji królują: AI, DevOps i Big Data, ale coraz więcej kategorii może liczyć na zarobki przekraczające 20 tys. złotych – komentuje Tomasz Wija, Chief Growth Officer w No Fluff Jobs.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Coraz wyższe zarobki w IT Przy B2B mediany oferowanych wynagrodzeń wynoszą od 17 do 23,5 tys. złotych netto (+VAT).

Na pierwszym miejscu bez zmian Backend

Coraz więcej specjalistów zarobi 20 tys. złotych

Zarobki w poszczególnych kategoriach

Odporna na kryzys branża IT cały czas poszukuje nowych pracowników . Według szacunków Komisji Europejskiej w UE brakuje ponad 600 tys. programistów, z czego w samej Polsce 50 tys. Specjaliści w poszczególnych kategoriach mogą liczyć na coraz wyższe zarobki. Jednocześnie coraz więcej osób zastanawia się nad przebranżowieniem.Mediany zarobków dla kontraktów oraz umów o pracę w 3. kwartale 2022 roku (w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku) w obu przypadkach poszły do góry. Przy B2B mediany oferowanych wynagrodzeń wynoszą od 17 do 23,5 tys. złotych netto (+VAT), co daje nam wzrost mediany dolnych widełek o 20 proc., a górnych o 18 proc. Natomiast w przypadku UoP mediany proponowanych zarobków wynoszą od 12,5 do 19 tys. złotych brutto, co przekłada się na wzrost mediany dolnych widełek o 17 proc., a górnych o 19 proc..No Fluff Jobs po raz kolejny przeanalizował popularność poszczególnych kategorii, jakie pojawiają się na portalu. Jak się okazało, bez zmian na pierwszym miejscu znajduje się Backend (27 proc.), który znacząco odbił od Frontendu (11 proc.) i Fullstacka (10 proc.) zajmujących kolejne miejsca. Testing tuż za podium (9 proc.). Specjaliści zajmujący się Backendem mogą liczyć na medianę widełek na poziomie od 17 do 25 tys. złotych (+VAT) przy B2B, a przy UoP od 13 do 20 tys. złotych brutto. Frontend to obszar, w którym można zarobić od 16 do 24 tys. złotych (+VAT) przy kontrakcie oraz od 12 do 18,5 proc. na umowie o pracę. Przy znajomości Fullstacka można oczekiwać wynagrodzenia od 17 do 24 tys. złotych (+VAT) przy B2B oraz od 13 do 20 tys. złotych brutto przy UoP. Natomiast osoby zajmujące się Testingiem mogą zarobić od 15 do 20 tys. złotych (+VAT) oraz od 11 do 16 tys. złotych brutto.Co ciekawe, zaobserwowano również, że z każdym kwartałem pojawia się coraz więcej specjalizacji, które przebijają próg zarobków na poziomie 20 tys., wynagrodzenie na tym poziomie przy umowach B2B mogą otrzymać specjaliści w obszarach: Backend, Business Analysis, Business Intelligence, Embedded, Frontend, Fullstack, Gaming, Mobile, Product Management, Project Management, Security, Testing. Natomiast specjalizacje, które przekroczyły górną medianę widełek 20 tys. przy UoP to: Fullstack, Gaming, Product Management, Project Management.Przykładowo specjaliści AI przy umowie B2B w 3. kwartale mogli zarobić od 20 do 28,5 tys. złotych netto (+VAT), DevOps od 20 do 27 tys. złotych netto, a Big Data od 20 do 27 tys. złotych netto (+VAT). Natomiast przy UoP zarobki osiągnęły poziom dla Big Data od 15 do 22 tys. złotych brutto, a dla DevOps i AI od 15 do 21,5 tys. złotych brutto.