Wynagrodzenia 2022. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

W 2022 roku mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w Polsce wyniosła 6 257 PLN i była wyższa o 557 PLN niż w roku ubiegłym. Niestety dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn nadal są bardzo widoczne. Podobnie jak w latach ubiegłych mężczyźni zarabiali o ponad 20% więcej niż kobiety.

Przeczytaj także: Key Account Manager - najlepsze stanowisko dla humanisty

Podsumowanie badania

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w 2021 i 2022 roku W 2022 roku mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w Polsce wyniosła 6 257 PLN i była wyższa o 557 PLN niż w roku ubiegłym. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach w 2022 roku Niezmiennie od lat, najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy zatrudnieni w województwie mazowieckim. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób pracujących w firmach polskich i zagranicznych w 2022 roku Osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają znacznie więcej (7 700 PLN) niż pracownicy w firmach rodzimych (5 677 PLN). Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenie całkowite osób pracujących w firmach różnej wielkości w 2022 roku Najwięcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w wielkich firmach. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji w 2022 roku Ze schematu wynika, że w 2022 roku dyrektorzy zarabiali prawie 3,5-krotnie więcej niż pracownicy szeregowi. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w wybranych branżach w 2022 roku Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w branży technologii informatycznych to 8317 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Przeczytaj także: Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem

Warto pamiętać, że głównym celem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) jest pokazanie stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach . W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Dotyczą one jedynie konkretnej badanej próby. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy mieć na uwadze to, że brały w nich udział inne osoby.W 2022 roku mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w Polsce wyniosła 6 257 PLN i była wyższa o 557 PLN niż w roku ubiegłym. Niestety dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn nadal są bardzo widoczne. Podobnie jak w latach ubiegłych mężczyźni zarabiali o ponad 20% więcej niż kobiety.Wynagrodzenia pracownika zależą od wielu różnych czynników, zarówno tych indywidualnych związanych z cechami czy umiejętnościami konkretnych osób (np. wiek, płeć, wykształcenie, poziom znajomości języków obcych itd.), jak i organizacyjnych (takich jak np. kapitał czy wielkość firmy). W ramach OBW analizujemy obie te grupy.Jednym z istotniejszych czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia jest województwo, w którym zatrudniony jest pracownik. Niezmiennie od lat, najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy zatrudnieni w województwie mazowieckim. Mediana ich zarobków w 2022 roku wyniosła 7 437 PLN, a więc aż o prawie 1 200 PLN więcej niż wynosi mediana ogólnopolska. W dużym stopniu decydują o tym bardzo wysokie zarobki w samej Warszawie, gdzie mediana wynosi 8 000 PLN.Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowało się województwo dolnośląskie i małopolskie, gdzie mediany wyniosły odpowiednio 6 700 i 6 500 PLN. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w województwie lubelskim. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń osiągnęła poziom 5 000 PLN.To, ile zarabiamy zależy również od firmy, w której pracujemy. W 2022 roku po raz kolejny potwierdziliśmy, że osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają znacznie więcej (7 700 PLN) niż pracownicy w firmach rodzimych (5 677 PLN).Obok kapitału, równie ważnym czynnikiem decydującym o naszym wynagrodzeniu jest wielkość firmy, w której pracujemy. Jak wynika z poniższych danych, najwięcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w wielkich firmach. Mediana ich zarobków jest o 329 PLN wyższa od mediany osób pracujących w dużych firmach i o 1 547 wyższa od tych, co są zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach.Czynnikiem silnie determinującym wysokość wynagrodzenia pracowników jest również szczebel organizacji. Nie jest zaskoczeniem, że wraz z przechodzeniem na kolejne szczeble organizacji rosną również zarobki. Z poniższego schematu wynika, że w 2022 roku dyrektorzy zarabiali prawie 3,5-krotnie więcej niż pracownicy szeregowi.Wyniki badania pokazały, że istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma branża oraz specyfika stanowiska. Przykładowo nie wszyscy kierownicy mogą liczyć na wysokie pensje. Np. kierownik działu IT (17 125 PLN) zarabiał w 2022 roku ponad trzykrotnie więcej niż kierownik sklepu (5 400 PLN).Ogólne dane płacowe dla poszczególnych branż zostały zaprezentowane na poniższym wykresie.