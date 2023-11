Branża IT: zarobki programistów stanęły w miejscu?

Branża IT słynie z dynamicznych wzrostów wynagrodzenia. W minionym i bieżącym roku zarobki programistów również rosły, ale w ostatnich kwartałach wyraźnie zaznaczyła się stabilizacja stawek oferowanych specjalistom. Co więcej, w niektórych przypadkach odnotowano nawet spadki - donosi serwis No Fluff Jobs.

Przeczytaj także: Zarobki w IT w 2022 roku. Kto był najlepiej opłacany?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtowała się sytuacja pod względem podwyżek zarobków w branży IT?

Gdzie pracownicy IT mogą szukać wyższego wynagrodzenia?

Czy rzeczywiście wszyscy chcą pracować we Frontendzie?



Gdzie pracownicy IT mogą szukać podwyżek?

Po latach, w których pensje w sektorze technologicznym rosły w tempie kilkunastu procent rocznie, widać wyraźną stabilizację. Od dwóch kwartałów w ogłoszeniach zarysowuje się trend w kierunku zatrzymania tak szybkiego wzrostu płac. To sprawia, że teraz, w końcówce roku, gdy wiele firm będzie przeprowadzało rozmowy o podwyżkach i awansach, będą one być może nieco łatwiejsze – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

W minionym roku przez branżę IT przeszły niemałe turbulencje: zamykane projekty, wstrzymane budżety rekrutacyjne, masowe zwolnienia. Wielu wartościowych kandydatów i kandydatek IT trafiło na tzw. firmowe „ławeczki” albo rozglądało się za nową pracą. I choć zwiększyła się liczba aplikujących, to o branży IT wciąż możemy mówić w kontekście rynku pracownika. W 2023 mediany dolnych i górnych widełek zaliczyły nawet kilkunastoprocentowe wzrosty. Nie dla wszystkich specjalizacji jednak ten rok był łaskawy, warto więc skorzystać z Insights360, by śledzić trendy dla poszczególnych kategorii – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Wszyscy chcą pracować we Frontendzie?

Czym są raporty Insights360?

Porównując zarobki oferowane w branży IT w 2023 i 2022 r., można zauważyć ciągły wzrost wynagrodzeń, ale rzut oka na ostatnie dwa kwartały pozwala mówić o pewnej stabilizacji.Przykładowo, jak wynika z danych z Insights360, najnowszego autorskiego narzędzia No Fluff Jobs dla osób zajmujących się rekrutacją, agregującego i analizującego dane z największych portali z ogłoszeniami o pracy w IT, w trzecim kwartale 2023 r. mediany widełek wynagrodzeń dla osób szukających pracy w specjalizacji Frontend wyniosły 16-22 tys. zł netto. To dokładnie taka sama stawka, jak w drugim kwartale, i tylko w dolnym przedziale nieco wyższa niż na początku roku (wówczas było to 15 tys. zł netto). Podobne tendencje widać też w kategoriach Testing, Fullstack czy Administracja IT.Baza danych Insights360 jest aktualizowana codziennie, a prezentowane dane pochodzą z analizy ponad 250 tys. ogłoszeń. To jedyne tego typu narzędzie z tak szeroką bazą informacji.W niektórych kategoriach można zauważyć spadki oferowanych stawek. W kategorii DevOps mediany wynagrodzeń w pierwszych dwóch kwartałach tego roku rosły – w pierwszym kwartale było to 19-26 tys. zł netto, a w drugim 20-28 tys. zł netto – jednak w trzecim kwartale spadły do 18-25 tys. zł netto, osiągając poziom z końca 2022 r.W trendach rocznych nadal jednak widać wzrosty wynagrodzeń, niekiedy kilkunastoprocentowe. W przypadku kontraktów B2B mediana dolnych widełek wynagrodzeń w ciągu roku wzrosła dla wszystkich specjalizacji średnio o 19,4 proc., a górnych 13,6 proc. i obecnie wynosi 18,5-25 tys. zł netto (+ VAT). Z kolei dla umowy o pracę był to wzrost odpowiednio o 16,7 proc. oraz 11,1 proc., a zarobki programistów oscylowały między 14 a 20 tys. zł brutto.W 2023 r. liczba kandydatów i kandydatek aplikujących na oferty z branży IT poszybowała w górę. Najczęściej aplikowano na stanowiska ze specjalizacji Frontend – na jedno ogłoszenie przypadało średnio 88 wysłanych CV, co w porównaniu z 2022 r. stanowi wzrost aż o 340 proc. Drugą kategorią pod względem popularności był Project Management (77 aplikacji, wzrost o 54 proc.), a następnie Design/UX (74 aplikacje, wzrost o 68,2 proc.), Agile/Scrum (59 aplikacji, wzrost o 84,4 proc.) oraz Testing (47 aplikacji, wzrost o 123,8 proc.).Insights360 to nowe autorskie narzędzie stworzone przez No Fluff Jobs dla rekruterów, działów HR i wszystkich osób zajmujących się rekrutacją, które pozwala śledzić na żywo trendy w branży IT oraz generować spersonalizowane raporty z analizą poszczególnych technologii, specjalizacji czy zarobków z podziałem na lokalizacje oraz poziom doświadczenia. Pokazuje również najczęstsze wymagania oraz widełki wynagrodzeń pojawiające się w ofertach publikowanych przez konkurencyjne firmy, a także ocenia poziom trudności znalezienia kandydata do danej roli, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych ofert i aplikujących. Liczba analizowanych ofert stale rośnie, rozwijane są też kolejne typy filtrowania danych, żeby jak najbardziej ułatwić użytkownikom analizowanie wykresów.