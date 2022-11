Zarobki specjalistów z branży IT przekroczyły psychologiczną granicę

the:protocol, platforma rekrutacyjna dla sektora tech prezentuje wyniki „Protokołu rynku pracy IT Q3 2022”. Czego dowodzi opracowanie? Okazuje się, że rynek pracy IT doświadczonym specjalistom jest w stanie zaoferować naprawdę wiele, jak chociażby zarobki, które niekiedy sięgają nawet 50 tysięcy brutto. I wprawdzie średnie wynagrodzenie w branży IT jest kilkukrotnie niższe, to mimo to ani mid, ani senior poszukujący pracy nie powinni mieć powodów do narzekania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich ofert pracy nie brakuje na rynku IT?

Którzy specjaliści IT poszukiwani są najczęściej?

Ile wynoszą wynagrodzenia specjalistów UX/UI?

Zarobki seniorów w górę

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Nawet 50 tysięcy dla developera W trzecim kwartale 2022, w ramach proponowanych doświadczonym specjalistom IT wynagrodzeń, osiągnięta została granica 50 000 zł brutto miesięcznie na umowę o pracę. Taką właśnie kwotę zaoferowała jedna z warszawskich firm z sektora finansowego, poszukująca doświadczonego Principal Python Developera w hybrydowym modelu pracy.

Wynagrodzenie na poziomie 50 000 zł to najwyższa kwota, jaką zanotowaliśmy w minionym kwartale i najwyższe wynagrodzenie, jakie do tej pory pojawiło się w naszym serwisie. Co ciekawe, tę „psychologiczną” granicę rozbiła spółka posiadająca siedzibę w Polsce. Obecnie, w naszym serwisie można znaleźć już kilka ofert pracy z wynagrodzeniem powyżej 45 000, ale są to w większości oferty spółek zagranicznych, proponujących pracę w pełni zdalną. Te dane pokazują, że wyścig po seniorów na rynku pracy IT intensyfikuje się. Oczywiście juniorzy też mają wiele ciekawych szans w rekrutacjach, w których poszukuje się mniej doświadczonych pracowników. Szczególnie jeśli umiejętnie pokażą wartość, jaką mogą wnieść do firmy – mówi Piotr Trzmiel, Head of Growth, the:protocol.

Specjaliści UX i UI poszukiwani

Wiele osób uważa, że ścieżka UX/UI to prosty pomysł na przebranżowienie się do IT, niewymagający technicznych kompetencji. Nie jest to prawdą. Praca w charakterze UX czy UI designera wymaga szeregu kompetencji: zarówno miękkich, z zakresu analitycznego myślenia, jak i zmysłu estetycznego. Wiedza techniczna również bywa bardzo przydatna, szczególnie że wiele firm poszukuje obecnie specjalistów, którzy zajmą się zarówno UX jak i UI projektów. To wymagająca, ale bardzo satysfakcjonująca rola. Start w zawodzie jest coraz trudniejszy, konkurencja nasila się, ale jeśli ktoś faktycznie ma predyspozycje i włoży w to dużo wysiłku, ta ścieżka jest możliwa. Na stanowiskach specjalistów UX/UI pracują przecież nierzadko między innymi byli architekci, poloniści, psychologowie czy graficy – komentuje Mateusz Martyn, Product Discovery & Design Team Coordinator w Grupie Pracuj, ekspert the:protocol.

Trendy w ofertach Q3 2022 – szczegóły projektów klikają się coraz lepiej

Specjaliści na poziomach ekspert, senior, mid/regular, nie chcą dołączać do rekrutacji „w ciemno”. Nazwa czy wielkość firmy nie jest dla nich największym wabikiem. Liczą się konkrety, a wśród nich – rośnie znaczenie szczegółowych opisów projektów. Na pewnym poziomie walki o seniorów motywatory finansowe wyglądają bardzo podobnie, bo reguluje je rynek. Tym, czym można wygrać, jest interesujący projekt: ciekawe zadanie lub metodologia pracy, która skusi doświadczonego specjalistę do zmiany ścieżki zawodowej. Pamiętajmy, że takie osoby nie wysyłają swoich CV masowo. Dla pracodawców poszukujących na rynku specjalistów miarą sukcesu nie jest natomiast liczba otrzymanych CV, a ich jakość. Projekt ma szanse rozwoju, jeśli dołączy do niego kompetentny ekspert, z umiejętnościami pasującymi właśnie w to miejsce – podsumowuje Piotr Trzmiel.

