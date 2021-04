Ile zarabia i kim jest programista-freelancer?

O zarobkach programistów narosło wiele mitów. Chętnie się o nich dyskutuje, a zawód ten jest postrzegany jako prestiżowy i jeden z najbardziej pożądanych. Portal Useme.com postanowił sprawdzić ile naprawdę zarabia i kim jest polski programista-freelancer.

Przeczytaj także: Jakie są zarobki specjalistów w branży IT w 2020 roku?

Kim jest programista-freelancer?

Ile zarabia polski programista-freelancer?

Wszyscy freelancerzy to jedna z niewielu grup zawodowych, która dzięki Covid-19 zyskała, zarówno pod względem liczby zleceń, jak i wzrostu stawek. Jednak to wolni strzelcy będący specjalistami IT, mogą czuć się prawdziwymi beneficjentami obecnej sytuacji, gdyż zyskali najwięcej – mówi Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com, największej w Europie Środkowo-Wschodniej platformy rozliczającej prace freelancerów. – W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pandemii, wzrost wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej wyniósł ok 12%. Jednak wszystko wskazuje na to, że zarobki programistów w 2021 roku w dalszym ciągu będą rosły. – dodaje Głośny z Useme.

Ile projektów realizuje programista-wolny strzelec?

Z badania przeprowadzonego przez Useme.com wynika, że polski programista-freelancer to najczęściej mężczyzna. Wśród ankietowanych programistów tylko 5,7% stanowiły kobiety. Najliczniejszą grupę (50,6%) wśród programistów-freelancerów stanowią osoby młode tj. w przedziale wiekowym 25-34 lat. 28,1% wśród badanych wolnych strzelców stanowią osoby w wieku 35-44 lata, a 24,1% - osoby w wieku 18-24 lata. Najmniej liczne wśród programistów są osoby z grupy wiekowej 45-54 lata (2,3%) oraz 55-64 lata (1,1%). Wynagrodzenia programistów budzą mnóstwo emocji. Rzeczywiście zarobki w IT są najwyższe na rynku. Oczywiście wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, takich jak: doświadczenie, liczba zrealizowanych projektów, stopień ich skomplikowania, specjalizacja, ale także siła marki osobistej, czyli ocena wolnego strzelca na platformach freelancerskich. Pod uwagę należy wziąć także fakt, czy wolny strzelec utrzymuje się tylko z freelancingu, czy jedynie dorabia. Z badań Useme wynika, że dla blisko połowy (49,5%) respondentów, freelancing jest jedyną formą zarobkowania, a dla pozostałych 50,5% stanowi formę dorobienia do etatu lub innej formy głównego zajęcia.W grupie badanych, co trzeci (32,1%) ankietowany programista zadeklarował, że miesięcznie uzyskuje z freelancingu dochody do 3.000 zł. Zazwyczaj takie zarobki, otrzymują młodsi specjaliści lub junior programiści, którzy pracują dorywczo w trakcie nauki na studiach lub freelancerzy, którzy dorabiają zleceniami do głównego zawodowego zajęcia. Z kolei, wynagrodzenie w kwocie 3.000-5.000 tysięcy zł otrzymuje 17,2% polskich specjalistów IT będących freelancerami. Blisko co czwarty wolny strzelec zarabia powyżej 5.000 zł miesięcznie, z czego 20,7% respondentów osiąga dochody w przedziale 5.000-10.000 zł, a 17,2% zarabia powyżej 10.000 zł miesięcznie na rękę. W tej grupie, coraz częściej zdarzają się także zarobki przekraczające 15.000 zł, a nierzadko także 17.000 zł. To znacząca różnica w porównaniu z pozostałymi grupami wolnych strzelców w naszym kraju, których uposażenie powyżej 10.000 zł nie jest standardem. Choć trzeba zaznaczyć, że najwyższe zarobki zarezerwowane są dla doświadczonych ekspertów w rzadkich obszarach IT, np. programiści mobilni iOS czy zaawansowani architekci systemów IT.Kobiety-freelancerki, będące specjalistkami IT zarabiają niestety mniej niż ich koledzy po fachu. Panie uzyskujące miesięcznie ponad 10 tysięcy złotych to jedynie 1% to badanych freelancerów a mężczyźni to 5%. W przedziale 5.000 – 10.000 złotych, kobiety to zaledwie 7%, podczas gdy panowie reprezentują 11% respondentów.Blisko co trzeci badany (29,9%) zadeklarował, że w miesiącu wykonuje od 1 do 3 zleceń, tym samym ustępując miejsca tłumaczom i grafikom. Programiści utrzymują się także blisko średniej jeśli chodzi o większą miesięczną ilość zleceń: 14,9% wykonuje ich od 3 do 5 w miesiącu, a kolejne 6,9% realizuje od 5 do 10 zleconych prac.Różnice widać dopiero powyżej poziomu 10 zleceń na miesiąc: tak obłożonych pracą jest zaledwie 5,7% badanych specjalistów IT, w porównaniu do 12,5% grafików, 21,7% copywriterów czy 26,4% tłumaczy. Kolejna różnica jest widoczna w grupie programistów-freelancerów realizujących długofalowe współprace. W taki sposób pracuje co czwarty ankietowany (25,3%). Jest to olbrzymia różnica w porównaniu np. do 4,6% tłumaczy, 9,3% copywriterów i 6,8% grafików. Dowodzi to, że programiści mają mniej zleceń, jednak są one bardziej czasochłonne.