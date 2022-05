Programiści poszukiwani. Fullstack z największym wzrostem wynagrodzeń

Jak podaje No Fluff Jobs zapotrzebowanie na programistów stale rośnie. W kwietniu 2022 roku liczba skierowanych do nich ofert pracy wzrosła o 128 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rośnie górna mediana widełek wynagrodzeń, a specjalizacją z największym wzrostem płac jest Fullstack.

Backend najbardziej pożądaną wśród kategorii IT związanych z programowaniem

Spada mediana dolnych widełek wynagrodzeń specjalistów IT, ale jednocześnie rośnie mediana górnych

Skąd wiemy, że rosnące zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów IT to prawdziwe wyzwanie dla branży? Widać to m.in. we wzrostach liczby ofert pracy, które odnotowujemy w każdym miesiącu. W kwietniu 2022 roku na portalu No Fluff Jobs pojawiło się o 128% ogłoszeń więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Pracodawcy, którzy zmagają się z niedoborem talentów w swoich zespołach, powinni m.in. zainwestować w zatrudnianie i szkolenie juniorów oraz juniorek, a także otworzyć się na rekrutację specjalistów(-ek) IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z naszych badań wiemy, że są to osoby chętne do podjęcia wyzwań w nowym kraju, cechuje je także wysoka eksperckość oraz podobna mentalność i kultura pracy jak w przypadku polskich pracowników i pracowniczek.

Fullstack specjalizacją programistyczną z największym wzrostem wynagrodzeń

Mediany widełek wynagrodzeń dla stanowisk programistycznych w kwietniu 2022 Na największe wzrosty wynagrodzeń w porównywanych miesiącach r/r, mogli liczyć koderzy zajmujący się Fullstackiem.

Backend niezmiennie pozostaje najbardziej pożądaną kategorią IT wśród wszystkich związanych z programowaniem. Jak podaje No Fluff Jobs, ogłoszenia kierowane do tych specjalistów, stanowiły już 22,2 proc. wszystkich ofert na portalu, zajmując pierwsze miejsce wśród specjalizacji wymagających kodowania. Na kolejnych pozycjach w rankingu znalazły się Frontend (12,8 proc.) oraz Fullstack (5,1 proc.), a na miejscu czwartym – DevOps (4,8 proc.). Pierwszą piątkę z kolei zamknęła kategoria Mobile (2,5 proc.), a zaraz za nią uplasowało się Security (1 proc.).No Fluff Jobs sprawdził również, jak przedstawiały się mediany wynagrodzeń specjalistów IT w zależności od formy zatrudnienia. W kwietniu 2022, w stosunku do kwietnia 2021, w przypadku kontraktu B2B, mediana dolnych widełek zarobków netto + VAT spadła o 4 proc., lecz górnych – wzrosła o nieco ponad 6 proc. Finalnie wynagrodzenia specjalistów pracujących w oparciu o ten rodzaj umowy plasowały się w granicach 13,4-20,1 tys. zł, zaś w ubiegłym między 14 a 19 tys. zł.Z kolei ci, których wybór padł na umowę o pracę, biorąc pod uwagę analizowany okres, nie mogli liczyć na duże wzrosty zarobków. Z danych płynących od portalu wynika, że w kwietniu 2022, mediany widełek kształtowały się między 9,8-15 tys. zł brutto. W porównaniu do kwietnia 2021 roku, oznacza to spadek o 2 proc. w przypadku widełek dolnych oraz niewielki wzrost górnych – o zaledwie 2,5 proc. W ubiegłym roku wyniosły one 10-14,6 tys. zł brutto.Według No Fluff Jobs, największe wzrosty wynagrodzeń spośród wszystkich specjalizacji programistycznych odnotowano w przypadku Fullstacka. Na umowie B2B, mediana dolnych widełek, w porównaniu do kwietnia r/r, spadła o 5,3 proc., zaś górnych wzrosła o 4,5 proc. A mediany samych wynagrodzeń Fullstacków kształtowały się w granicach 13,2-20,9 tys. zł netto + VAT (w kwietniu 2021 było to analogicznie 14-20 tys. zł netto + VAT).Dużych wzrostów mogli spodziewać się ci preferujący umowę o pracę. Z danych portalu wynika, iż w porównaniu dwóch wspomnianych okresów, mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń w tym przypadku odnotowały wzrosty o kolejno 11 i 13,3 proc. i w rezultacie wyniosły 10-17 tys. zł brutto (kwiecień 2021 – 9-15 tys. zł brutto).