Noworoczne cele dla zespołu: Jak motywować, a nie wypalać? Praktyczny poradnik dla liderów

Nowy rok to czas, kiedy wiele firm wyznacza ambitne cele dla swoich zespołów. Jednak jak ustalić wyzwania, które będą motywować, a nie przytłaczać? Według ekspertów, cele powinny być ekscytujące, ale jednocześnie odrobinę przerażające - bo to oznacza, że wymagają nauki czegoś nowego i wyjścia poza strefę komfortu. Jeśli zadanie nie wywołuje żadnych emocji, może być postrzegane jako mało istotne. Z drugiej strony, zbyt duża presja może prowadzić do frustracji, zniechęcenia, a nawet sabotażu działań. Jak znaleźć złoty środek i wyznaczać cele, które napędzają rozwój, a nie wypalają zespół?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego cele dla zespołu powinny być ambitne, ale jednocześnie realistyczne, aby motywować, a nie zniechęcać.

Jak rozpoznać, że wyznaczone cele są nieodpowiednie dla zespołu i jakie sygnały ostrzegawcze powinny zwrócić uwagę lidera.

Jak włączać pracowników w proces wyznaczania celów, aby zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.

Dlaczego emocje zespołu są kluczowe w procesie realizacji celów i jak je obserwować, aby unikać sabotażu działań.

Jak rozkładać cele na mniejsze etapy, aby utrzymać motywację i poczucie postępu w zespole.

Jak adaptować się do zmieniających się warunków zewnętrznych, aby cele pozostały aktualne i wartościowe.

Z pewnością pojawią się nieprzyjemne emocje. Mogą pójść w stronę paraliżującego niepokoju albo w stronę frustracji, która objawi się napięciem w ludziach, wymówkami, narzekaniem, a finalnie jakąś formą dystansowania się - wyjaśnia Dariusz Klupi, ekspert ds. emocji w biznesie.

Jak zauważyć, że wyznaczone cele są nieodpowiednie dla zespołu?

Jeśli lider przyzwyczaił ludzi, że ich zdanie jest ignorowane lub karane, zespół zacznie stopniowo się dystansować i pracować bez emocjonalnego zaangażowania. Wystarczy wtedy trochę zwlekać, zbierać fakty potwierdzające nieosiągalność nowych wytycznych i poczekać, aż wszystkim „przejdzie”. Prawdopodobnie każdy z nas taką strategię kiedyś obserwował - ostrzega Dariusz Klupi.

Włączanie pracowników w proces wyznaczania celów

W mojej firmie wspomagamy się podejściem psychologa rozwojowego Roberta Kegana. Jest on autorem metody nazwanej „odpornością na zmiany”, która pomaga prewencyjnie wykryć przekonania stojące na przeszkodzie realizacji nowych celów - mówi ekspert.

Utrzymaj realizm, nie gaś motywacji