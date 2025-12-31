eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaDni wolne 2026: jak zaplanować urlop i zyskać nawet 46 dni odpoczynku

Dni wolne 2026: jak zaplanować urlop i zyskać nawet 46 dni odpoczynku

2025-12-31 00:10

Dni wolne 2026: jak zaplanować urlop i zyskać nawet 46 dni odpoczynku

Dni wolne 2026 © fot. mat. prasowe

Jak zyskać niemal trzy razy więcej dni wolnych, nie zwiększając puli urlopu? Kalendarz na 2026 rok sprzyja takim rozwiązaniom. Dzięki korzystnemu układowi świąt, dodatkowym dniom wolnym za święta przypadające w sobotę oraz możliwości łączenia urlopu z długimi weekendami, pracownicy mogą zaplanować nawet kilkanaście krótszych przerw w ciągu roku. To sposób na regularny odpoczynek bez długich nieobecności i wyzwanie organizacyjne, które przy dobrym planie przynosi korzyści obu stronom.

Przeczytaj także: Urlopy 2026: nowe przepisy i nawet 40 dni wolnych od pracy


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak układ świąt w 2026 roku pozwala wydłużyć urlop bez wykorzystywania wielu dni wolnych?
  • Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikom i jakie zasady obowiązują w 2026 roku?
  • Które okresy w roku dają największy potencjał na dłuższy wypoczynek?


Układ dni ustawowo wolnych od pracy, kilka świąt przypadających w środku tygodnia oraz nowe regulacje dotyczące Wigilii sprawiają, że 2026 rok będzie korzystny dla osób planujących wypoczynek z wyprzedzeniem.

Przy rozsądnym planowaniu będzie można znacząco wydłużyć czas wolny bez sięgania głęboko do puli urlopowej, co jest dobrą wiadomością zarówno dla pracowników, jak i dla firm, które coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie regeneracji oraz work-life balance.

Podstawą planowania pozostaje wymiar urlopu wypoczynkowego wynikający z Kodeksu pracy. W 2026 roku nie zmieniają się ogólne zasady jego naliczania: 20 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, zaś 26 dni urlopu pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. W ramach tego limitu pracownik może skorzystać także z 4 dni urlopu na żądanie.

Istotne jest również to, że niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i powinien zostać wykorzystany najpóźniej do 30 września.
Z perspektywy planowania warto patrzeć na urlop nie tylko w skali jednego roku kalendarzowego, ale szerzej, uwzględniając także urlop zaległy i długoterminowe plany wypoczynkowe – wskazuje Joanna Łuksza, Kierownik Biura Obsługi Klienta w IFIRMA.PL.

Dni wolne od pracy w 2026 roku – gdzie kryje się potencjał?


O tym, czy dany rok sprzyja urlopom, decyduje przede wszystkim to, w jakie dni tygodnia przypadają święta. W 2026 roku wiele z nich tworzy naturalne „okienka”, które można łatwo wydłużyć, dokładając pojedyncze dni urlopu. Oto dni powszednie ustawowo wolne od pracy w 2026 roku:
  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
  • 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie

Dodatkowo w 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – co oznacza obowiązek wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

To często pomijany element, który w praktyce daje dodatkowy dzień wolny do wykorzystania najczęściej w tym samym miesiącu, którego dotyczyło święto – zwraca uwagę Joanna Łuksza z IFIRMA.PL.

Tradycyjnie największą korzyść przynosi połączenie urlopu wypoczynkowego z dniami ustawowo wolnymi. W 2026 roku takich możliwości jest kilka, a każda z nich pozwala na relatywnie długi odpoczynek przy niewielkiej liczbie dni urlopu:
  • 2 i 5 stycznia – 2 dni urlopu dają 6 dni wolnego (1-6.01.2026)
  • 7-10 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (4-12.04.2026)
  • 27-30 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (25.04-03.05.2026)
  • 5 czerwca – 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego (4-7.06.2026)
  • 13 sierpnia – 1 dzień urlopu oraz 14 siepnia – 1 dzień odebrany za święto daje 4 dni wolnego (13-16.08.2026)
  • 12-13 listopada – 2 dni urlopu dają 5 dni wolnego (11-15.11.2026)
  • 21-22 grudnia – 2 dni urlopu oraz 23 grudnia - 1 dzień odebrany za święto dają 9 dni wolnego (19-27.12.2026)

Łącznie, przy wykorzystaniu 16 dni urlopu, można w ciągu roku uzyskać aż 46 dni faktycznego wypoczynku. Takie podejście do planowania urlopu sprawdzi się szczególnie u osób, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na długą, kilkutygodniową nieobecność w pracy, ale zależy im na regularnym odpoczynku. Dla pracodawców to z kolei szansa na lepsze rozłożenie nieobecności w zespołach oraz mniejsze ryzyko kumulacji urlopów w jednym okresie – podsumowuje przedstawicielka IFIRMA.PL.

Przeczytaj także: Dni wolne od pracy w 2025 roku, czyli święta, urlopy wypoczynkowe i psiacierzyński Dni wolne od pracy w 2025 roku, czyli święta, urlopy wypoczynkowe i psiacierzyński

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: dni wolne od pracy, dni wolne, rok 2026, dni wolne 2026, dni wolne od pracy 2026, wolne dni, dni świąteczne, święta, urlop wypoczynkowy, urlop, urlopy, prawo do urlopu wypoczynkowego

Przeczytaj także

141 dni wolnych od pracy w 2024 roku

141 dni wolnych od pracy w 2024 roku

Wolna Wigilia 2025. Na te kwestie kadrowe warto zwrócić uwagę

Wolna Wigilia 2025. Na te kwestie kadrowe warto zwrócić uwagę

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2024

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2024

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2021

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2021

Czy obcokrajowcy mają prawo do dni wolnych w obchodzone przez siebie święta?

Czy obcokrajowcy mają prawo do dni wolnych w obchodzone przez siebie święta?

8 długich weekendów w 2022 roku

8 długich weekendów w 2022 roku

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Magazynier - jakie zarobki w 2018 roku?

Magazynier - jakie zarobki w 2018 roku?

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2007 r.

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2007 r.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Ile zarabiają kobiety do towarzystwa?

Ile zarabiają kobiety do towarzystwa?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Koniec awiza. Jak e-Doręczenia zmienią kontakt z administracją?

Koniec awiza. Jak e-Doręczenia zmienią kontakt z administracją?

Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?

Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

Kreml zmienia warunki gry?

Kreml zmienia warunki gry?

Bezpłatny bagaż dziecka w Ryanair - sprawdzamy szczegóły

Bezpłatny bagaż dziecka w Ryanair - sprawdzamy szczegóły

Lokaty i konta oszczędnościowe w grudniu: rekord popularności mimo spadającego oprocentowania

Lokaty i konta oszczędnościowe w grudniu: rekord popularności mimo spadającego oprocentowania

Kryzysy wizerunku 2025: wpadkę zaliczyli politycy, firmy i celebryci

Kryzysy wizerunku 2025: wpadkę zaliczyli politycy, firmy i celebryci

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: