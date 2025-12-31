Dni wolne 2026: jak zaplanować urlop i zyskać nawet 46 dni odpoczynku

Jak zyskać niemal trzy razy więcej dni wolnych, nie zwiększając puli urlopu? Kalendarz na 2026 rok sprzyja takim rozwiązaniom. Dzięki korzystnemu układowi świąt, dodatkowym dniom wolnym za święta przypadające w sobotę oraz możliwości łączenia urlopu z długimi weekendami, pracownicy mogą zaplanować nawet kilkanaście krótszych przerw w ciągu roku. To sposób na regularny odpoczynek bez długich nieobecności i wyzwanie organizacyjne, które przy dobrym planie przynosi korzyści obu stronom.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak układ świąt w 2026 roku pozwala wydłużyć urlop bez wykorzystywania wielu dni wolnych?

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikom i jakie zasady obowiązują w 2026 roku?

Które okresy w roku dają największy potencjał na dłuższy wypoczynek?



Z perspektywy planowania warto patrzeć na urlop nie tylko w skali jednego roku kalendarzowego, ale szerzej, uwzględniając także urlop zaległy i długoterminowe plany wypoczynkowe – wskazuje Joanna Łuksza, Kierownik Biura Obsługi Klienta w IFIRMA.PL.

Dni wolne od pracy w 2026 roku – gdzie kryje się potencjał?

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli

6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) – Święto Pracy

4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

11 listopada (środa) – Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie

Dodatkowo w 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – co oznacza obowiązek wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.



To często pomijany element, który w praktyce daje dodatkowy dzień wolny do wykorzystania najczęściej w tym samym miesiącu, którego dotyczyło święto – zwraca uwagę Joanna Łuksza z IFIRMA.PL.

2 i 5 stycznia – 2 dni urlopu dają 6 dni wolnego (1-6.01.2026)

7-10 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (4-12.04.2026)

27-30 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (25.04-03.05.2026)

5 czerwca – 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego (4-7.06.2026)

13 sierpnia – 1 dzień urlopu oraz 14 siepnia – 1 dzień odebrany za święto daje 4 dni wolnego (13-16.08.2026)

12-13 listopada – 2 dni urlopu dają 5 dni wolnego (11-15.11.2026)

21-22 grudnia – 2 dni urlopu oraz 23 grudnia - 1 dzień odebrany za święto dają 9 dni wolnego (19-27.12.2026)

Łącznie, przy wykorzystaniu 16 dni urlopu, można w ciągu roku uzyskać aż 46 dni faktycznego wypoczynku. Takie podejście do planowania urlopu sprawdzi się szczególnie u osób, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na długą, kilkutygodniową nieobecność w pracy, ale zależy im na regularnym odpoczynku. Dla pracodawców to z kolei szansa na lepsze rozłożenie nieobecności w zespołach oraz mniejsze ryzyko kumulacji urlopów w jednym okresie – podsumowuje przedstawicielka IFIRMA.PL.