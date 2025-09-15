Jak AI zmienia pracę programistów? Nowe kompetencje, oczekiwania i wyzwania zawodowe

W 2025 roku programiści przestają być wyłącznie twórcami kodu - ich rola ewoluuje w kierunku technologicznych partnerów biznesu, wspierających transformację cyfrową i wdrażanie rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji. Rynek IT stabilizuje się po turbulentnym okresie, a popyt rośnie zwłaszcza na specjalistów z kompetencjami w AI, uczeniu maszynowym, chmurze i cyberbezpieczeństwie. Obecne wynagrodzenia programistów różnią się w zależności od miasta i specjalizacji, a coraz większe znaczenie mają kompetencje miękkie oraz umiejętność krytycznej oceny kodu generowanego przez AI.

Rynek IT 2025 – stabilizacja po okresie turbulencji

Zmiany popytu na role IT według specjalizacji Dane z raportu Grafton Recruitment wskazują na znaczący wzrost zapotrzebowania na specjalistów AI i cloud w latach 2023-2025, przy równoczesnym spadku dla ról cross-functional i programistów ogólnego przeznaczenia. Transformacja rynku IT koncentruje się na specjalizacjach wymagających głębokiej wiedzy oraz umiejętności adaptacji do nowych technologii i dynamicznych wymagań biznesowych.

Rynek pracy w IT przesuwa się wyraźnie w kierunku ról, które łączą kompetencje technologiczne z wiedzą domenową i umożliwiają szybkie skalowanie oraz adaptację do zmiennych realiów biznesowych.



Na znaczeniu zyskują stanowiska wymagające szerokiego spektrum umiejętności – zwłaszcza na styku AI, bezpieczeństwa, danych i nowoczesnej inżynierii oprogramowania. Równocześnie zanikają role skoncentrowane na powtarzalnych czynnościach lub ograniczone do jednej warstwy technologicznej. Elastyczność, automatyzacja i gotowość do ciągłego rozwoju – to dziś kluczowe waluty na rynku pracy IT – tłumaczy Karol Boczkowski, Manager, rekruter w obszarze IT w Grafton Recruitment.

Pensje programistów pod lupą

Ewolucja narzędzi AI – od prostych podpowiedzi po partnerów programistów

Wbrew opiniom o możliwym zastąpieniu programistów przez AI, dane rynkowe wskazują na inny kierunek. Coraz większe znaczenie mają specjalizacje związane z tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań opartych na AI. Programiści nie są więc tylko użytkownikami tych technologii, ale coraz częściej ich współautorami, co wzmacnia ich pozycję zawodową i rolę w procesach cyfrowej zmiany – dodaje Agata Jemioła, Branch Manager w Grafton Recruitment.

Wykorzystanie AI w pracy programistów wymaga nie tylko znajomości narzędzi, lecz przede wszystkim umiejętności oceny generowanych rozwiązań. Dla osób rozpoczynających karierę w IT szczególnie ważne jest krytyczne podejście do kodu: zrozumienie jego struktury, działania i konsekwencji technicznych. Automatyzacja może wspierać codzienną pracę, ale nie zastąpi doświadczenia, które pozwala świadomie podejmować decyzje inżynierskie i rozwijać się w kierunku samodzielnego eksperta – komentuje Karol Boczkowski, IT Recruitment Manager w Grafton Recruitment.

Kompetencje przyszłości – oczekiwania wobec programistów

Widzimy wyraźny wzrost znaczenia kompetencji miękkich, które umożliwiają efektywną komunikację z biznesem oraz tworzenie rozwiązań idealnie dopasowanych do jego potrzeb. Krytyczne myślenie, elastyczność oraz umiejętność adaptacji stają się kluczowe w pracy z zaawansowanymi technologiami, pozwalając na szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania i wyzwania – dodaje Julia Łamacz.

Zmiana profilu ról – od „low cost” do „high value added”

Obecnie rola programistów wykracza poza realizację zadań technicznych – coraz częściej uczestniczą w procesach decyzyjnych, wpływają na kształt produktów i standardy technologiczne. To nie tylko zmiana zakresu obowiązków, ale też oczekiwań wobec tej grupy zawodowej. Kluczowa staje się umiejętność dostarczania rozwiązań, które realnie wspierają cele organizacji – podkreśla Karol Boczkowski, IT Recruitment Manager w Grafton Recruitment.