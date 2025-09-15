Jak AI zmienia pracę programistów? Nowe kompetencje, oczekiwania i wyzwania zawodowe
2025-09-15 00:14
Jak AI zmienia pracę programistów? Nowe kompetencje, oczekiwania i wyzwania zawodowe © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Praca w IT: mniej ofert dla juniorów, ale wyższe zarobki
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak zmienia się rola programistów w dobie rozwoju AI i cyfrowej transformacji.
- Które specjalizacje IT zyskują na znaczeniu w 2025 roku, a które tracą popularność.
- Jak kształtują się wynagrodzenia programistów w najważniejszych polskich miastach.
- Dlaczego kompetencje miękkie i krytyczne podejście do AI są dziś kluczowe dla specjalistów IT.
Rynek IT 2025 – stabilizacja po okresie turbulencji
Branża IT, choć należy do najbardziej rozwiniętych i innowacyjnych obszarów gospodarki, wykazuje dużą wrażliwość na zmiany makroekonomiczne. Ostatnie lata przyniosły wyraźne wahania – po intensywnym rozwoju usług w okresie pandemii COVID-19 nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania, tym samym ograniczenie rekrutacji. Od końca 2024 roku widoczna jest stopniowa odbudowa i rekalibracja rynku, której towarzyszy zmiana struktury zapotrzebowania na określone role. Rośnie popyt na specjalistów w obszarach AI, technologii chmurowych, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa, natomiast spada na stanowiska związane z rozwojem oprogramowania i rolami „cross-functional” - odpowiednio o 11% i 25% w porównaniu z benchmarkiem.
fot. mat. prasowe
Zmiany popytu na role IT według specjalizacji
Równocześnie zmienia się charakter pracy programistów, których rola coraz częściej polega nie na realizacji powtarzalnych zadań, lecz na projektowaniu i wdrażaniu bardziej złożonych rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących i systemów opartych na sztucznej inteligencji.
Rynek pracy w IT przesuwa się wyraźnie w kierunku ról, które łączą kompetencje technologiczne z wiedzą domenową i umożliwiają szybkie skalowanie oraz adaptację do zmiennych realiów biznesowych.
Na znaczeniu zyskują stanowiska wymagające szerokiego spektrum umiejętności – zwłaszcza na styku AI, bezpieczeństwa, danych i nowoczesnej inżynierii oprogramowania. Równocześnie zanikają role skoncentrowane na powtarzalnych czynnościach lub ograniczone do jednej warstwy technologicznej. Elastyczność, automatyzacja i gotowość do ciągłego rozwoju – to dziś kluczowe waluty na rynku pracy IT – tłumaczy Karol Boczkowski, Manager, rekruter w obszarze IT w Grafton Recruitment.
Pensje programistów pod lupą
W zmieniających się realiach rynkowych przebudowuje się również struktura wynagrodzeń. Choć programiści nadal należą do grupy dobrze opłacanych specjalistów, poziom płac w tym obszarze różni się wyraźnie w zależności od lokalizacji i specjalizacji.
W Warszawie Java Developerzy zarabiają od 17.000 do 24.000 zł brutto miesięcznie, Python Developerzy – od 13.000 do 21.000 zł, a Full Stack Developerzy – od 18.500 do 24.000 zł. W Katowicach stawki te są niższe i wynoszą: 15.000–21.000 zł dla Java Developerów, 13.000–19.000 zł dla Python Deweloperów i 16.000–22.000 zł dla Full Stack Developerów.
We Wrocławiu C#/.NET Developerzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie 14.000–20.000 zł, a Java Developerzy – 16.000–22.000 zł. W Trójmieście przeciętne zarobki dla specjalisty zajmującego takie samo stanowisko mieszczą się w przedziale 14.000–20.000 zł, natomiast w Krakowie wynoszą one od 15.000 do 23.000 zł.
Najwyższe wynagrodzenia oferowane są na stanowiskach architektonicznych i menedżerskich. Software Architect w Warszawie zarabia od 29.000 do 35.000 zł, a Software Engineering Manager – nawet do 36.000 zł brutto miesięcznie. W pozostałych miastach stawki te są zazwyczaj niższe o kilka tysięcy złotych.
Ewolucja narzędzi AI – od prostych podpowiedzi po partnerów programistów
Wśród programistów toczy się dyskusja na temat ich roli w czasach dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Pojawiają się zarówno entuzjastyczne głosy o nowych możliwościach, jak i obawy, że AI może im zagrozić, zwłaszcza w obszarach, w których automatyzacja procesów postępuje najszybciej.
Wbrew opiniom o możliwym zastąpieniu programistów przez AI, dane rynkowe wskazują na inny kierunek. Coraz większe znaczenie mają specjalizacje związane z tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań opartych na AI. Programiści nie są więc tylko użytkownikami tych technologii, ale coraz częściej ich współautorami, co wzmacnia ich pozycję zawodową i rolę w procesach cyfrowej zmiany – dodaje Agata Jemioła, Branch Manager w Grafton Recruitment.
Stosowanie sztucznej inteligencji w programowaniu wykracza dziś daleko poza wspieranie procesu pisania kodu, obejmując również analizę, testowanie i wdrażanie projektów. Według wyników międzynarodowego badania SWE-bench, przygotowanego przez University of Southern California, skuteczność rozwiązywania zadań programistycznych z udziałem AI wzrosła z 4,4% w 2023 roku do prognozowanych 69,1% w roku 2025. Natomiast z globalnego badania społeczności programistów ,,Stack Overflow Developer Survey 2024” wynika, że już 76% ankietowanych korzysta lub planuje korzystać z narzędzi opartych na AI.
Warto jednak pamiętać, że tego typu rozwiązania wciąż znajdują się w fazie rozwoju. Zgodnie z badaniem ,,Stack Overflow Developer Survey 2024”, mimo szerokiej adaptacji AI, zaufanie do jej wyników pozostaje ograniczone – jedynie 43% uczestników badania deklaruje zadowolenie z dokładności generowanych rozwiązań, podczas gdy 31% podchodzi do nich z ostrożnością i sceptycyzmem.
Rozbieżność między powszechnym wykorzystaniem a ograniczonym zaufaniem do tych technologii potwierdzają również wyniki raportu „The State of AI Code Quality 2025” firmy Qodo, specjalizującej się w ocenie jakości kodu. Spośród 609 respondentów aż 76% zadeklarowało, że nie wdraża kodu wygenerowanego przez AI bez wcześniejszej weryfikacji.
Wykorzystanie AI w pracy programistów wymaga nie tylko znajomości narzędzi, lecz przede wszystkim umiejętności oceny generowanych rozwiązań. Dla osób rozpoczynających karierę w IT szczególnie ważne jest krytyczne podejście do kodu: zrozumienie jego struktury, działania i konsekwencji technicznych. Automatyzacja może wspierać codzienną pracę, ale nie zastąpi doświadczenia, które pozwala świadomie podejmować decyzje inżynierskie i rozwijać się w kierunku samodzielnego eksperta – komentuje Karol Boczkowski, IT Recruitment Manager w Grafton Recruitment.
Kompetencje przyszłości – oczekiwania wobec programistów
Programiści, którzy chcą utrzymać zawodową konkurencyjność i budować pozycję ekspercką, muszą aktualizować i rozwijać swoją wiedzę. Eksperci Grafton Recruitment zauważają, że kompetencje, które jeszcze wczoraj były „mile widziane”, dziś stają się koniecznością, zwłaszcza w erze AI.
Zgodnie z raportem „Future of Jobs 2025” opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, sektor IT należy do obszarów o najwyższym prognozowanym wzroście zapotrzebowania na kompetencje. Dotyczy to w szczególności specjalizacji związanych z rozwojem oprogramowania, sztuczną inteligencją, analizą danych i cyberbezpieczeństwem.
Aż 86% globalnych pracodawców planuje priorytetowo traktować podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników do 2030 roku. W konsekwencji zawody takie jak Software and Applications Developer, AI/Machine Learning Specialist czy Data Engineer będą należeć do najszybciej rozwijających się ról na rynku pracy.
Oprócz wiedzy technicznej, coraz większe znaczenie zyskują kompetencje miękkie. Umiejętność jasnej komunikacji, efektywnej współpracy, odpowiedzialność za realizację zadań oraz zrozumienie kontekstu biznesowego, to dziś istotne elementy profilu specjalisty IT. Dotyczy to także programistów, którzy – w pracy z rozwiązaniami opartymi na AI – muszą nie tylko pisać kod, lecz także krytycznie oceniać wyniki działania narzędzi oraz dostosowywać się do zmieniającego otoczenia technologicznego.
Widzimy wyraźny wzrost znaczenia kompetencji miękkich, które umożliwiają efektywną komunikację z biznesem oraz tworzenie rozwiązań idealnie dopasowanych do jego potrzeb. Krytyczne myślenie, elastyczność oraz umiejętność adaptacji stają się kluczowe w pracy z zaawansowanymi technologiami, pozwalając na szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania i wyzwania – dodaje Julia Łamacz.
Zmiana profilu ról – od „low cost” do „high value added”
Zdaniem ekspertów Grafton Recruitment sektor IT wyraźnie przesuwa się w stronę specjalistycznych usług o wysokim stopniu zaawansowania. Zmienia się charakter realizowanych zadań – standardowe procesy są w dużej mierze automatyzowane, a rośnie zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie analizy danych, projektowania rozwiązań chmurowych i uczenia maszynowego. W tym kontekście rola programistów coraz częściej koncentruje się na rozwoju zaawansowanych technologicznie produktów, integracji nowych narzędzi oraz adaptacji rozwiązań opartych na AI, co wymaga nie tylko biegłości technicznej, ale także szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby projektowe.
Obecnie rola programistów wykracza poza realizację zadań technicznych – coraz częściej uczestniczą w procesach decyzyjnych, wpływają na kształt produktów i standardy technologiczne. To nie tylko zmiana zakresu obowiązków, ale też oczekiwań wobec tej grupy zawodowej. Kluczowa staje się umiejętność dostarczania rozwiązań, które realnie wspierają cele organizacji – podkreśla Karol Boczkowski, IT Recruitment Manager w Grafton Recruitment.
Zawód programisty nie traci na znaczeniu, ale zmienia się jego rola. Dziś programiści nie tylko piszą kod, ale coraz częściej projektują rozwiązania, które wpływają na sposób działania firm, instytucji i całych sektorów gospodarki. Ich praca ma realne przełożenie na codzienne życie, a określenie technologiczni partnerzy biznesu trafnie oddaje znaczenie tej profesji.
W dobie rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji i nowych wyzwań technologicznych, szczególnie cenione są osoby, które potrafią łączyć wiedzę techniczną ze zrozumieniem potrzeb organizacji. To oznacza również konieczność analizy procesów biznesowych, aktywnego udziału w komunikacji oraz współpracy z innymi działami w ramach organizacji.
Coraz rzadziej oczekuje się od programistów jedynie tworzenia uniwersalnych rozwiązań – rośnie znaczenie kompetencji pozwalających budować oprogramowanie dopasowane do rzeczywistych celów operacyjnych i strategicznych. Trend ten widoczny jest globalnie, jednak w Polsce zyskuje szczególne znaczenie, ponieważ krajowy sektor IT stopniowo odchodzi od konkurowania ceną na rzecz jakości – rozumianej jako dojrzałość, zrozumienie kontekstu biznesowego i samodzielność specjalistów. W efekcie rola programisty staje się coraz bardziej złożona i odpowiedzialna, co czyni ten zawód nie tylko aktualnym, ale i perspektywicznym.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)