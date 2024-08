Freelancerzy: kto zarabia 400 zł/h, a kto walczy o zlecenia?

Jak wynika z najnowszych doniesień serwisu Freelancehunt, stawki oferowane freelancerom zbliżyły się do 400 zł/h, a konkurencyjność w niektórych specjalizacjach podskoczyła o ponad 100%. Na atrakcyjne wynagrodzenia mogą liczyć m.in. wolni strzelcy specjalizujący się w doradztwie biznesowym oraz technologii blockchain.

Przeczytaj także: Freelancerzy, czyli ponadprzeciętne zarobki bez wykształcenia?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich dziedzinach, w ciągu ostatniego roku, freelancerzy rozwijali się najbardziej?

W których obszarach freelancingu konkurencyjność znacząco spadła?

Dlaczego najwyżej opłacane specjalizacje nie notują najwyższych wzrostów stawek?

Informacje o stawkach jakie udostępniamy na portalu są ważne zarówno dla firm jak i freelancerów, którzy z jednej strony mogą szybko wycenić koszt projektu jak i w przypadku freelancerów zdecydować w której specjalizacji warto się rozwijać zawodowo, tłumaczy Valentyn Ziuzin, Prezes Zarządu Freelancehunt. Warto dodać, że to stawki średnie co oznacza, że wielu specjalistów z dużym doświadczeniem zarabia znacznie więcej”, dodaje Valentyn Ziuzin.

Freelancerzy robią drugą specjalizację - wzrost konkurencyjności

Uczenie maszynowe - największe wzrosty

Duża konkurencja wśród freelancerów w obszarach projektowania stron, identyfikacji wizualnej, czy SEO wynika głównie z tego, że to specjalizacje na które popyt istnieje od wielu lat i nadal będą potrzebne przez kolejne lata, tłumaczy Valentyn Ziuzin, Prezes Zarządu Freelancehunt. Często jednak jeden obszar pracy freelancera pozwala mu na utrzymanie się finansowo, a drugi rozwija perspektywicznie, uczy się, bierze udział w szkoleniach etc., aby po jakimś czasie zmienić specjalizację. To naturalna ścieżka rozwoju wielu freelancerów”, dodaje Valentyn Ziuzin.

Stawki zwykle decydują o konkurencyjności

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Freelancerzy - stawki wg specjalizacji Wysokie średnie stawki w danym obszarze specjalizacji motywują freelancerów do poszerzenia swojego zakresu pracy Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Pamiętać trzeba, że stawki zależą w dużej mierze od dwóch parametrów: po pierwsze od specjalizacji, ale po drugie od poziomu zaawansowania, doświadczenia, umiejętności”, przypomina Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt. Zwróćmy uwagę, że początkujący specjalista w wysoko konkurencyjnym Node.js zarabia 47 zł/h, czyli mniej niż specjalista średniej klasy w każdej innej kategorii - od 48 zł/h, dodaje Oleg Topchiy.

Jak wynika z rankingu stawek freelancerów portalu Freelancehunt, aktualizowanego w oparciu o informacje zawarte w portfolio freelancerów, 2 kategorie pracy zbliżyły się właśnie do pułapu 400 złotych za godzinę dla doświadczonego specjalisty. Blockchain oraz doradztwo biznesowe to obecnie najwyższe stawki średnie na portalu.Freelancerzy elastycznie reagują na zmieniające się potrzeby rynku. Obserwują zapotrzebowanie klientów, patrzą na stawki i oceniają swoje możliwości, czas i pieniądze potrzebne do rozwoju w danej dziedzinie. Znajduje to odzwierciedlenie we wzrostach i spadkach popularności różnych specjalizacji.W jakich dziedzinach, w ciągu ostatniego roku, freelancerzy rozwijali się najbardziej? Rekordowe wzrosty konkurencyjności odnotowano w obszarach uczenia maszynowego i Node.js - ponad dwa razy więcej ofert specjalistów na każdy opublikowany projekt zleceniodawców pomiędzy 2023, a 2024 rokiem. Dane pochodzą z portalu Freelancehunt i reprezentują faktyczne zmiany w liczbie ofert składanych przez freelancerów na zapytania składane przez firmy.Kiedy niespełna dwa lata temu ChatGPT udostępniony został online (30 listopada 2022 roku) jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać aplikacje dla firm i osób prywatnych wykorzystujące jego potencjał. Specjaliści z zakresu uczenia maszynowego, którzy nie tylko rozwijali ten model, ale potrafili na niego wpływać poprzez rodzaj dostarczanych danych oraz mechanizmy uczenia, byli rozchwytywani.W statystykach portalu Freelancehunt, który obsługuje pracę kilkuset tysięcy freelancerów z całego świata, w tym gro z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, widzimy, że na każde zapotrzebowanie zleceniodawcy na pracę specjalisty uczenia maszynowego w 2023 roku otrzymywali oni średnio zaledwie 2,25 oferty freelancera. To najniższa średnia wśród ponad 100 specjalizacji obecnych na portalu.W 2024 roku średnia liczba ofert na każdy projekt dotyczący uczenia maszynowego wyniosła już 4,62, co nadal jest najniższą średnią wśród wszystkich specjalizacji, ale to wzrost rok do roku o ponad 105%.Drugi najwyższy wzrost konkurencyjności obserwujemy w obszarze Node.js, czyli środowiska do uruchamiana aplikacji serwerowych napisanych w JavaScript. Tu wzrosty rok do roku również przekraczają 100%, tj. w 2023 roku średnia liczba ofert na każdy projekt wyniosła 5,8, a rok później już 11,65.Trzy kolejne kategorie, które odnotowały również wysokie wzrosty to; programowanie na iOS o 76,46%, Python 62,67% i programowanie aplikacyjne 61,69%.Dlaczego najwyżej opłacane specjalizacje nie notują najwyższych wzrostów? W przypadku doradztwa biznesowego potrzebne jest szerokie, multidyscyplinarne doświadczenie, które zdobywa się latami. To wiedza z obszarów finansów, biznesu, socjologii, marketingu, IT, zarządzania projektami, zespołami i firmami, branż i rynków. Nie sposób też zdobyć tego typu wiedzę z kursów online, potrzebne jest doświadczenie w projektach biznesowych.Blockchain natomiast to specjalizacja wymagająca technicznego myślenia. Freelancerzy, którzy pracują głównie w obszarze kreatywności i frontendzie mieliby dużą trudność w przekwalifikowaniu się na blockchain, stąd niewielka liczba osób dołączająca do tej specjalizacji.Trzy obszary w których konkurencyjność znacząco spadła to projektowanie przedmiotowe, zmiana rok do roku o -47,11%, zakup linków -41,90% oraz projektowanie graficzne -27,98%. Po zmianach w 2024 roku każdy projekt z tych obszarów otrzymuje od 6 do 8 ofert freelancerów gotowych go wykonać. To oznacza, że zleceniodawcy mają w czym wybierać. Nie ma ich jednak na tyle dużo, że specjaliści, freelancerzy muszą konkurować ceną.Bez większych zmian pozostały takie specjalizacje jak projektowanie stron internetowych, identyfikacja wizualna oraz optymalizacja wyszukiwarek (SEO). W dwóch pierwszych zleceniodawcy otrzymują około 30 ofert na każdy projekt, a w przypadku SEO 14. To zarazem obszary o najwyższej konkurencyjności mimo, że zmiany rok do roku pozostają niewielkie.W zestawieniu przedstawionym przez Freelancehunt widać jak wysokość stawek godzinowych w różnych specjalizacjach wpływa na wzrost lub spadek zainteresowania freelancerów.Wysokie średnie stawki w danym obszarze specjalizacji motywują freelancerów do poszerzenia swojego zakresu pracy o te dziedziny. Jest to również ważna wskazówka dla junior specjalistów, którzy dopiero decydują w czym rozwijać swoje kompetencje.Stawki godzinowe dochodzące do 400 złotych na godzinę działają na wyobraźnię i motywują do szkoleń i ciężkiej pracy, ale przed specjalistami dosyć długa droga podnoszenia swoich kwalifikacji, zmiana specjalizacji do dopiero początek tej drogi.