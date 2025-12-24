Praca w święta? 5 błędnych przekonań liderów, które niszczą urlop zespołu

Jeden mail wysłany w drugi dzień świąt potrafi skutecznie zniszczyć pracownikowi pół dnia. Mimo to wielu liderów wciąż uważa, że musi być dostępnych 24/7 – nawet przy wigilijnym stole. Skąd bierze się ta potrzeba kontroli i dlaczego odpoczynek wciąż bywa traktowany jak luksus? Pięć błędnych przekonań szefów pokazuje, jak nieświadomie odbierają zespołom świąteczny spokój.

Przeczytaj także: Eko-przywództwo - zrelaksowany lider to korzyść dla wszystkich

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego liderzy mają problem z odłączeniem się od pracy w święta?

Jakie błędne przekonania niszczą urlop całemu zespołowi?

Jak mikrozarządzanie wpływa na kulturę pracy i wypoczynek?

Jak przygotować zespół na świąteczną przerwę bez chaosu?

1. Beze mnie zespół sobie nie poradzi

2. Muszę być zawsze dostępny

Dostępność 24/7 to nie jest liderska odpowiedzialność. To lęk przebrany za obowiązek – mówi Aga Olszewska, mentorka liderów i właścicielka LeadAsU. – Dobry lider, który ufa swoim pracownikom, potrafi zniknąć na chwilę z firmy, zostawiając zespół z jasnymi zasadami działania i poczuciem sprawczości – dodaje.

3. Muszę mieć wszystko pod kontrolą

4. Tylko ja wiem, co naprawdę dzieje się w firmie

5. Odpocznę, jak wszystko ogarnę

Świąteczna praktyka dla liderów – jak przygotować siebie i zespół do wypoczynku

Kiedy pierwszy raz zapowiedziałam nowemu zespołowi, że podczas urlopu nie pracuję, nie czytam żadnych maili i nie odbieram telefonu, większość… po prostu mi nie uwierzyła – mówi Aga Olszewska.



A gdy wróciłam, nawet moja ówczesna asystentka przyznała, że codziennie zerkała, czy naprawdę nie przeglądam skrzynki mailowej. Dla zespołu to był szok i przełom. Swoją postawą nie tylko pokazałam, że można nie pracować podczas urlopu, ale również dałam ludziom przyzwolenie na odpoczynek. Skoro ja potrafiłam w 100% odciąć się od obowiązków zawodowych, to tego samego mogłam oczekiwać od nich – dodaje ekspertka.

Urlop to nie luksus, ale liderski obowiązek

Dobry lider to nie ten, który nawet w Wigilię zagląda do skrzynki mailowej, odpisuje na najważniejsze wiadomości i dzwoni do pracowników „na minutkę”. To osoba, która na czas swojej nieobecności ustawia autoresponder i naprawdę go respektuje, a także wyznacza swojego zastępcę i obdarza go zaufaniem – mówi Aga Olszewska.



– Taki lider odpoczywa mądrze i buduje kulturę pracy, w której zespół również ma przestrzeń na regenerację – bez wyrzutów sumienia i poczucia winy. Świat naprawdę się nie zawali, jeśli przez dwa tygodnie lider nie odbierze telefonu czy nie odpisze na maila – podsumowuje ekspertka.