Wynagrodzenia w HR 2025 - gdzie rosły najszybciej, a gdzie najwolniej

Mniej rekrutacji, stabilne wynagrodzenia i nowe priorytety – tak wyglądał 2025 rok w działach HR. Z raportu Grafton Recruitment wynika, że firmy ostrożniej podchodziły do zatrudniania, jednocześnie oczekując od zespołów HR większej efektywności i szerszych kompetencji. Obok zadań administracyjnych fundamentem nowoczesnej funkcji HR staje się m.in. odpowiedzialność za wellbeing pracowników.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniło się zapotrzebowanie na specjalistów HR w 2025 roku?

Które kompetencje stały się kluczowe dla zespołów HR?

Jak kształtowały się wynagrodzenia i podwyżki w działach HR?

Dlaczego wellbeing stał się jednym z głównych obszarów odpowiedzialności HR?



Zapotrzebowanie na role HR

W ostatnich dwóch latach firmy w sektorze korporacyjnym rekrutują ostrożniej. Choć ogólna liczba ofert pracy utrzymuje się na w miarę stałym poziomie, to w działach takich jak audyt, IT, podatki, HR czy finanse jest ich zauważalnie mniej.



W HR, finansach czy marketingu spadki mogą być efektem automatyzacji - coraz więcej zadań przejmują systemy. Firmy podchodzą do zatrudniania z większą rozwagą i skupiają się na utrzymaniu kluczowych kompetencji – komentuje Magdalena Głuchowska, Lead Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Działy HR odpowiadają za procesy kadrowo-płacowe, administracyjne oraz - w coraz większym zakresie - za zadania związane ze wsparciem menedżerów, rozwojem pracowników oraz realnym wpływem na kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i odpowiedzialności. W tym roku możemy spodziewać się dalszego umacniania się tego trendu. HR będzie nie tylko partnerem dla biznesu, ale też inicjatorem i katalizatorem zmian – podkreśla Iga Jasińska, Senior Recruitment Consultant Grafton Recruitment.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia w działach HR W 2025 roku poziom wynagrodzeń dyrektorów personalnych w Warszawie nie zmienił się w porównaniu do 2024 roku Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak wzrosły wynagrodzenia w 2025 roku?

W 2025 r. firmy wyraźnie różnicowały podejście do podwyżek w działach HR. Najwyższa dynamika dotyczyła wybranych stanowisk operacyjnych, zwłaszcza związanych z rekrutacją i pozyskiwaniem talentów, podczas gdy na poziomie kierowniczym oraz w części ról eksperckich wzrosty były bardziej umiarkowane.



Pokazuje to, że decyzje płacowe były oparte na jasno określonych priorytetach i były kierowane tam, gdzie presja rynkowa oraz potrzeby operacyjne były najsilniejsze – komentuje Iga Jasińska, Senior Recruitment Consultant Grafton Recruitment.

Wellbeing jako realny obszar odpowiedzialności HR

Wellbeing jest coraz częściej postrzegany jako odpowiedź na rosnące obciążenie pracowników, wynikające z długotrwałego stresu, presji czasu, wysokiej intensywności pracy oraz trudności w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dostępne analizy pokazują, że potrzeby w tym obszarze wyraźnie rosną – dodaje Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment.

