Wniosek USP do ZUS już działa. Jak doliczyć do stażu pracy umowy zlecenia, działalność i opiekę nad dzieckiem? Przewodnik z przykładami

Od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy można doliczyć nie tylko etat, ale także umowy zlecenia, działalność gospodarczą, współpracę przy prowadzeniu firmy, a nawet opiekę nad dzieckiem. ZUS uruchomił elektroniczny wniosek USP, który pozwala uzyskać zaświadczenie potwierdzające te okresy. Jak go złożyć, co zrobić, jeśli brakuje danych na koncie, i jakie okresy można uwzględnić? Sprawdź, jak skorzystać z nowych zasad i zwiększyć swój staż pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie okresy aktywności zawodowej można doliczyć do stażu pracy od 2026 roku, w tym umowy zlecenia, działalność gospodarczą i opiekę nad dzieckiem.

Jak złożyć wniosek USP o zaświadczenie do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej przez eZUS.

Co zrobić, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych na koncie ubezpieczonego.

Jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia okresów sprzed 1999 roku i jak złożyć wniosek US-7.

Jakie są terminy wprowadzenia zmian dla sektora finansów publicznych i pozostałych pracodawców.

wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu,

wykonywania umowy agencyjnej,

współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,

pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych;

Wniosek o zaświadczenie (USP) – tylko w formie elektronicznej

Gdzie znaleźć wniosek na eZUS

Można to zrobić z panelu ogólnego, po lewej stronie spośród wielu katalogów wybieramy zakładkę „Usługi”, a następnie wchodzimy w „Katalog usług”.



Po prawej stronie pokazuje nam się lista różnego rodzaju dokumentów, wniosków, w puste pole u góry, które służy do wyszukiwania, wpisujemy symbol wnioski USP i pojawia nam się wniosek USP, który już jest częściowo wypełniony naszymi danymi osobowymi, możemy je edytować, jeśli coś się zmieniło, a także pola do wypełniania.



Po sprawdzeniu poprawności wniosku i zapisaniu, wysyłamy go elektronicznie do ZUS poprze swój profil eZUS – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kiedy złożyć do ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia

elektronicznie – za pośrednictwem konta w eZUS, z wykorzystaniem wniosku ogólnego POG,

listownie – na adres najbliższej jednostki Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

osobiście – w dowolnej placówce Zakładu.

Różne wnioski dla okresów sprzed i po 1 stycznia 1999 r.

US-7 – za okres ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r.,

USP – za okres ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r.