Wniosek USP do ZUS już działa. Jak doliczyć do stażu pracy umowy zlecenia, działalność i opiekę nad dzieckiem? Przewodnik z przykładami

2026-01-02 12:06

Można już składać wniosek USP do ZUS. Jak powiększyć staż pracy o dodatkowe okresy? © wygenerowane przez AI

Od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy można doliczyć nie tylko etat, ale także umowy zlecenia, działalność gospodarczą, współpracę przy prowadzeniu firmy, a nawet opiekę nad dzieckiem. ZUS uruchomił elektroniczny wniosek USP, który pozwala uzyskać zaświadczenie potwierdzające te okresy. Jak go złożyć, co zrobić, jeśli brakuje danych na koncie, i jakie okresy można uwzględnić? Sprawdź, jak skorzystać z nowych zasad i zwiększyć swój staż pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie okresy aktywności zawodowej można doliczyć do stażu pracy od 2026 roku, w tym umowy zlecenia, działalność gospodarczą i opiekę nad dzieckiem.
  • Jak złożyć wniosek USP o zaświadczenie do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej przez eZUS.
  • Co zrobić, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych na koncie ubezpieczonego.
  • Jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia okresów sprzed 1999 roku i jak złożyć wniosek US-7.
  • Jakie są terminy wprowadzenia zmian dla sektora finansów publicznych i pozostałych pracodawców.

Nowe zasady od 1 stycznia obejmą sektor finansów publicznych, a od 1 maja – pozostałych pracodawców.
Kodeks pracy wskazuje okresy, które będzie można zaliczyć do stażu pracy, pod warunkiem uzyskania z ZUS-u stosownego zaświadczenia. Będą to:

1. okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobę współpracującą z osobą prowadzącą taką działalność;

2. okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu:
  • wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu,
  • wykonywania umowy agencyjnej,
  • współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,
  • pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  • pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych;

3. okresy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tzw. ulgi na start, tj. jako osoba podejmująca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez pierwsze 6 miesięcy jej prowadzenia, a także okresy opłacania składek przez osobę współpracującą z taką osobą;

4. okresy, za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, zarówno przez przedsiębiorcę, jak i osobę współpracującą;

5. okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy.

Wniosek o zaświadczenie (USP) – tylko w formie elektronicznej


Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy (USP) jest dostępny od 1 stycznia 2026 r. na koncie w eZUS. Po zalogowaniu się do eZUS wniosek będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami formularz nie będzie dostępny w wersji papierowej. Zaświadczenie, decyzję oraz inne pisma w tej sprawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże wnioskodawcy wyłącznie elektronicznie.

Gdzie znaleźć wniosek na eZUS


Można to zrobić z panelu ogólnego, po lewej stronie spośród wielu katalogów wybieramy zakładkę „Usługi”, a następnie wchodzimy w „Katalog usług”.

Po prawej stronie pokazuje nam się lista różnego rodzaju dokumentów, wniosków, w puste pole u góry, które służy do wyszukiwania, wpisujemy symbol wnioski USP i pojawia nam się wniosek USP, który już jest częściowo wypełniony naszymi danymi osobowymi, możemy je edytować, jeśli coś się zmieniło, a także pola do wypełniania.

Po sprawdzeniu poprawności wniosku i zapisaniu, wysyłamy go elektronicznie do ZUS poprze swój profil eZUS – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kiedy złożyć do ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia


Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wydawał zaświadczenia tylko za niektóre okresy wskazane w Kodeksie pracy. Chodzi o zatrudnienie, w których dana osoba była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo opłacała składki na te ubezpieczenia lub na ubezpieczenie wypadkowe. Zaświadczenie może dotyczyć również okresów zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą korzystała z tzw. ulgi na start.

ZUS nie wyda zaświadczenia za okresy, w których uczeń lub student wykonywał np. umowę zlecenia, ponieważ w takim przypadku nie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zaświadczenie będzie wydawane na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS. Jeżeli na koncie nie będzie informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń, ZUS wyda decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Po otrzymaniu takiej decyzji będzie można złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające dane okresy. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego wraz z posiadanymi dokumentami będzie można złożyć:
  • elektronicznie – za pośrednictwem konta w eZUS, z wykorzystaniem wniosku ogólnego POG,
  • listownie – na adres najbliższej jednostki Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • osobiście – w dowolnej placówce Zakładu.

Różne wnioski dla okresów sprzed i po 1 stycznia 1999 r.


Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczy okresów sprzed 1 stycznia 1999 r., nadal należy korzystać z wniosku US-7. Okresy te nie są zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego, dlatego nie można ich wskazać we wniosku USP.

Jeżeli okres ubezpieczenia rozpoczął się przed 1 stycznia 1999 r. i trwał po tej dacie, należy złożyć dwa oddzielne wnioski:
  • US-7 – za okres ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r.,
  • USP – za okres ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r.



oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

