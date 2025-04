Jakie zarobki w marketingu i sprzedaży? Kwoty nawet pięciocyfrowe

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć obecnie specjaliści w dziedzinie marketingu i sprzedaży? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza przygotowany przez Manpower we współpracy z portalem pracy RocketJobs.pl "Raport Trendów 2025. Wynagrodzenia i rynek pracy - przyspieszenie adaptacji". Opracowanie rzuca również światło na najbardziej poszukiwane kompetencje oraz motywatory do zmiany pracy.

Przeczytaj także: Praca w marketingu i PR: jakie wynagrodzenia dla specjalistów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto zarabia najwięcej wśród specjalistów i menedżerów w marketingu i sprzedaży?

Jakie oczekiwania formułują specjaliści marketingu i sprzedaży w 2025 roku?

Jakie czynniki motywują do zmiany pracodawcy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. piviso z Pixabay Jakie zarobki w marketingu i sprzedaży? Patrząc na stawki oferowane specjalistom w sprzedaży, najwyższe wynagrodzenie osiąga inżynier sprzedaży – 10 000 – 18 000 zł brutto miesięcznie, specjalista ds. sprzedaży – 8 000 – 12 000 zł brutto, natomiast najniższe przypada przedstawicielowi handlowemu, który może liczyć na 7 000 – 12 000 zł brutto.

Kto zarabia najwięcej wśród specjalistów i menedżerów?

Czego oczekują specjaliści marketingu i sprzedaży w 2025 roku?

Najczęstszymi motywatorami do zmiany pracodawcy są niewystarczające wynagrodzenie, brak pożądanych możliwości rozwoju, trudne warunki rynkowe oraz niedostateczne wsparcie technologiczne w wykonywaniu codziennych działań. W sprzedaży istotne są nowoczesne narzędzia, takie jak CRM czy automatyzacja procesów, a w marketingu – dostęp do aplikacji wspierających kreatywność i efektywność – podkreśla Tomasz Skrzypczak, Recruitment Business Partner w Manpower.

W obliczu intensywnej transformacji cyfrowej , wynagrodzenia w tej branży wzrastają, szczególnie dla specjalistów posiadających kompetencje technologiczne. Jak mówi Sandra Szczęsna, Recruitment Business Partner w Manpower, rynek pracy tej branży w 2025 roku będzie szczególnie doceniał specjalistów łączących kompetencje cyfrowe i miękkie, z naciskiem na znajomość narzędzi analitycznych, automatyzacji czy sztucznej inteligencji.Wzrost oczekiwań finansowych wśród specjalistów sprzedaży, marketingu i e-commerce to trend, który nadal wyraźnie kształtuje rynek – podobnie jak w roku ubiegłym.Patrząc na stawki oferowane specjalistom w sprzedaży, najwyższe wynagrodzenie osiąga inżynier sprzedaży – 10 000 – 18 000 zł brutto miesięcznie, specjalista ds. sprzedaży – 8 000 – 12 000 zł brutto, natomiast najniższe przypada przedstawicielowi handlowemu, który może liczyć na 7 000 – 12 000 zł brutto. Specjalista ds. marketingu otrzymuje miesięcznie 8 000 – 13 000 zł brutto, a menedżer od 16 000 do 26 000 zł brutto. Wśród kadry kierowniczej najwyższe wynagrodzenie osiąga dyrektor generalny – nawet 35 000 – 60 000 zł brutto. Na równie atrakcyjne płace mogą liczyć także: dyrektor sprzedaży – 25 000 – 50 000 zł brutto, dyrektor ds. e-commerce – 25 000 – 45 000 zł brutto oraz dyrektor ds. eksportu – 25 000 – 45 000 zł brutto.(wysokość wynagrodzenia netto i koszty pracodawcy możesz obliczyć wykorzystując nasz bezpłatny kalkulator wynagrodzeń - kalkulator płacowy ).Kandydaci zwracają dziś szczególną uwagę na elastyczność, możliwości rozwoju oraz atrakcyjny pakiet benefitów. Coraz większe znaczenie zyskuje także kultura organizacyjna – kluczowa staje się transparentność, odpowiedzialność społeczna oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. W branży obserwuje się również dalszy wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej.