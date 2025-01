Branża IT: pracy i pieniędzy dla seniorów nie brak, gorzej z juniorami

Przed nami wyniki opublikowanego przez justjoin.it i N-iX raportu „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2024/2025”. Opracowanie przynosi odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. zapotrzebowania na specjalistów IT, oferowanego im wynagrodzenia oraz form zatrudnienia. Eksperci pokusili się również o prognozy na najbliższą przyszłość.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Komu pracodawcy z branży IT najbardziej podnieśli wynagrodzenia w minionym roku?

Które technologie zgłaszają największe zapotrzebowanie na pracowników?

Czy zarobki oferowane przez firmy odpowiadały oczekiwaniom zgłaszanym przez specjalistów IT?

Mniejsza liczba ofert, większe wymagania

JavaScript, Java i Data w czołówce najpopularniejszych technologii

Junior, mid czy senior? Komu pracodawcy najbardziej podnieśli stawki?

Realne zarobki nieadekwatne w stosunku do ofert i poniżej oczekiwań

Mediany wynagrodzeń w branży IT W 2024 roku wynagrodzenia były średnio aż o 20 proc. niższe od deklarowanych oczekiwań

Rok 2024 przyniósł nowe dynamiki rozwoju na globalnym i lokalnym rynku IT. Po dynamicznych latach boomu i nieoczekiwanych turbulencjach roku 2023, branża zdaje się znajdować nowe punkty równowagi. Choć liczba ofert pracy nadal wykazuje tendencję spadkową, tempo tego spadku jest mniej dotkliwe niż w poprzednich latach. Stabilną pozycję na rynku utrzymują doświadczeni specjaliści, podczas gdy rozwój sztucznej inteligencji napędza transformację cyfrową przedsiębiorstw - mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.



Z kolei rozbieżności między realnymi zarobkami a ofertami to wyraźny sygnał dla firm, że przejrzystość i dostosowanie ofert do oczekiwań specjalistów będą kluczowe w walce o najlepszych kandydatów. W 2025 roku spodziewamy się dalszego rozwoju w obszarach AI i analityki danych, które już teraz kształtują przyszłość branży – dodaje.

Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry

Branża IT wkracza w okres intensywnych przemian. Inwestycje firm koncentrują się głównie wokół sztucznej inteligencji, analityki danych i automatyzacji, przy czym kluczowym kryterium staje się zdolność pracowników do generowania wymiernych korzyści biznesowych. Dla profesjonalistów IT oznacza to konieczność nieustannego rozwoju kompetencji, ze szczególnym naciskiem na efektywne wykorzystanie narzędzi AI w praktyce - mówi Paweł Baraniewicz, Head of Engineering portali z ofertami pracy justjoin.it & rocketjobs.pl.

Sztuczna inteligencja znacząco zmienia branżę IT, wpływając na charakter wielu stanowisk. Proste zadania programistyczne mogą stopniowo zanikać, ponieważ narzędzia AI stają się coraz lepsze w automatyzacji rutynowych procesów. Z kolei rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy wyróżniają się zdolnością do rozwiązywania problemów i analitycznym myśleniem.



Inżynierowie, którzy potrafią skutecznie współpracować z AI, rozumiejąc jej możliwości i ograniczenia, będą coraz bardziej poszukiwani. Tworzenie jasnych instrukcji dla systemów AI, tak zwane prompt engineering, zyskuje na znaczeniu i staje się równie istotne jak tradycyjne programowanie - mówi Sergii Netesanyi, Dyrektor, Szef Jednostki Rozwiązań w N-iX.

Elastyczność i praca zdalna dalej w cenie

Dokąd zmierza branża IT?

Pomimo trudności widać oznaki, że polski rynek IT może ożywić się już w 2025 roku. Warto zwrócić uwagę na rozwijające się obszary, takie jak przetwarzanie w chmurze, cyberbezpieczeństwo, analityka danych czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które nadal przyciągają zainteresowanie pomimo ograniczeń budżetowych.



Pracodawcy podejmują konkretne działania, by ulepszyć swoje strategie – skracają procesy rekrutacyjne, aby szybko pozyskiwać najlepsze talenty, zapewniają transparentność w zakresie wynagrodzeń oraz oferują elastyczne warunki pracy, które przyciągają specjalistów myślących globalnie mówi Pavlo Deshchynskyy, Dyrektor Operacyjny w N-iX. Patrząc w przyszłość, kluczowymi strategiami, które pozwolą odnieść sukces w tej nowej rzeczywistości, będą m.in. stałe podnoszenie kwalifikacji, interdyscyplinarność oraz przede wszystkim zdolność radzenia sobie z niepewnymi sytuacjami - dodaje.

Choć w 2024 roku liczba ogłoszeń o pracę dla specjalistów w obszarze IT spadła o 9 proc., tempo spadku nie było już tak dynamiczne w porównaniu z 26 proc. spadkiem w roku 2023. Mniejsze zainteresowanie rekruterów szczególnie odczuły osoby początkujące w branży. Udział ofert dla juniorów na justjoin.it wyniósł zaledwie 4,79 proc. ogólnej liczby ogłoszeń, podczas gdy w 2023 roku było to 5,38 proc. Sytuacja ta wpłynęła na zaostrzenie konkurencji między juniorami i większe wymagania firm.Tymczasem specjaliści z kilku- lub kilkunastoletnim doświadczeniem na pozycjach seniorskich nadal pozostają w centrum zainteresowania pracodawców - udział dedykowanych im ogłoszeń wzrósł do 51,48 proc. (z 49,43 proc. w roku poprzednim).Wśród technologii z największymi potrzebami rekrutacyjnymi w IT w 2024 roku liderem pozostaje JavaScript - aż 11,24 proc. wszystkich ofert pracy na justjoin.it. Na kolejnych miejscach uplasowały się Java (10,49 proc.) i Data, obejmująca analitykę, Big Data oraz data science (9,01 proc.), co podkreśla rosnące znaczenie danych w procesach decyzyjnych firm. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także specjalizacje takie jak DevOps (6,95 proc.), Testing (6,84 proc.) oraz Project Management (6,33 proc.). Taki rozkład ogłoszeń odzwierciedla potrzeby firm związane z zarządzaniem infrastrukturą chmurową, kontrolą jakości i efektywnym prowadzeniem projektów IT.Mimo tego, że w 2024 roku widoczna była tendencja spadkowa w kontekście liczby ofert pracy w IT, to wynagrodzenia w większości przypadków wzrosły. Juniorzy, chociaż mieli trudniejsze możliwości zatrudnienia, odnotowali najwyższe podwyżki – na UoP zarobili średnio 7800 zł (+4 proc.), a na B2B 9125 zł (+7,35 proc.). Nieco mniejsze wzrosty płac widoczne są u specjalistów na poziomie mid: na UoP 14 750 zł (+1,72 proc.), a na B2B 18 000 zł (+5,88 proc.).Wyjątkiem są seniorzy, którzy doświadczyli największych spadków wynagrodzeń, przynajmniej na UoP. Średnio zarabiali do 20 400 zł (-2,86 proc.), podczas gdy stawki na B2B pozostały niemal niezmienione na poziomie 24 360 zł.Zestawiając widełki finansowe podane w ogłoszeniach z realnymi zarobkami deklarowanymi w badaniu społeczności da się zauważyć znaczące rozbieżności. Juniorzy zarabiali realnie o ponad 5 proc. więcej niż wynikało z ofert, zarówno na UoP, jak i B2B. Za to specjaliści na poziomie mid zarobili aż 19 proc. na UoP i 17 proc. na B2B mniej względem ofert. Seniorzy z kolei na UoP zarabiali o 12 proc. mniej niż oferowano, a na B2B ich wynagrodzenia były zbliżone do podawanych stawek.Choć wynagrodzenia w IT są nadal relatywnie wysokie, kolejny rok z rzędu badanie pokazało, że wciąż nie spełniają oczekiwań specjalistów. W 2024 roku wynagrodzenia były średnio aż o 20 proc. niższe od deklarowanych oczekiwań. Juniorzy zarabiali 8000 zł (UoP) i 9600 zł (B2B), przy oczekiwaniach rzędu 10 000 zł i 12 000 zł. Midzi otrzymywali 12 000 zł (UoP) i 15 000 zł (B2B), choć liczyli na 15 000 zł i 18 000 zł. A seniorzy zarabiali średnio 18 000 zł (UoP) i 25 000 zł (B2B), podczas gdy satysfakcjonujące dla nich kwoty to odpowiednio 23 000 zł i 28 000 zł.Analiza ostatniego roku wskazuje, że branża IT coraz wyraźniej kieruje się w stronę sztucznej inteligencji, która wspiera analitykę danych i automatyzację. Powstają nowe specjalizacje oparte na AI jak AI Prompt Engineer, Machine Learning Engineer czy AI Architect. Na justjoin.it powstała w minionym roku nowa kategoria AI/ML, która rośnie w siłę i oferuje jedne z najwyższych stawek na rynku. To dobra nisza dla osób rozpoczynających karierę w IT. Dane pokazują, że eksperci w tym obszarze będą coraz bardziej pożądani przez pracodawców.Praca zdalna pozostaje standardem w branży IT. W 2024 roku aż 60,12 proc. specjalistów pracowało w pełni z domu, a 32,47 proc. deklarowało model hybrydowy. Tylko 7,4 proc. ofert wymagało pracy w pełni w biurze, co potwierdza, że elastyczność miejsca pracy pozostaje kluczowym elementem sektora. Ponadto, spośród pracujących hybrydowo specjalistów 41,74 proc. spędzało cztery dni zdalnie i tylko jeden w biurze (wzrost z 41 proc. w 2023 roku). Jednocześnie tylko 10,39 proc. pracowników w modelu hybrydowym odwiedzało biuro cztery dni w tygodniu (spadek z 12,5 proc.).Coraz większą popularnością cieszył się za to układ 2 dni w biurze i 3 dni zdalnie (23,93 proc., wzrost z 20,1 proc.). Co ciekawe, eksperymenty z czterodniowym tygodniem pracy również zyskały na znaczeniu – 1,3 proc. specjalistów łączyło trzy dni zdalne z jednym w biurze (wzrost z 0,7 proc.).Pod względem form zatrudnienia w 2024 r. dominowały umowa o pracę (45,78 proc.) i B2B (46,99 proc.), odpowiadające za 92 proc. wszystkich kontraktów. W badaniu przeważali doświadczeni specjaliści (mid i senior), podczas gdy udział juniorów spadł do 12,05 proc. (z 19,4 proc. w 2023 roku), co potwierdza tezę, że branża staje się coraz mniej dostępna dla początkujących.Eksperci podsumowują tegoroczny raport wnioskami, że polski rynek IT stoi przed szansą dynamicznego rozwoju dzięki specjalizacji i integracji z technologiami. Pomimo wyzwań, branża wykazuje odporność i zdolność adaptacji, co daje nadzieję na ożywienie w 2025 roku.Publikacja oprócz ogólnego krajobrazu rynku zawiera też szczegółowe dane dotyczące realnych i oczekiwanych wynagrodzeń w aż 24 kategoriach IT. Poszczególnym specjalizacjom patronują firmy, których eksperci dzielą się spostrzeżeniami i wnioskami dotyczącymi rozwoju danej branży: Square One Poland (AI), dmTECH Polska (JAVA), People Trust Sp. z o.o. (Devops), Lemon Agency (PM), Holistion Connect (Python), Synergy Codes (UX), Xperi Inc. (Testing), Agro Aplikacje Sp. z o.o. (Analytics), UNIQA (Admin), FERCHAU Poland Sp.z o.o. (Mobile), Link Group Sp. z o. O. (ERP), Grid Dynamics Poland sp. z o.o. (Scala), USEO (Ruby), Yard Corporate (JS), OLX (Go), Grid Dynamics Poland Sp. z o.o. (Support), Eyzee S.A.(PHP).