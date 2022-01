Najbardziej pożądani specjaliści IT w 2022 roku

Postępująca automatyzacja i upowszechnienie pracy zdalnej powodują, że zapotrzebowanie na pracowników branży IT stale rośnie. Jakie specjalizacje w tym sektorze będą najbardziej pożądane w 2022 roku?

Przeczytaj także: Trwa walka o specjalistów IT. Wynagrodzenia rosną o 30-40 proc.

Jakie specjalizacje wewnątrz IT będą najbardziej poszukiwane w 2022 roku?



Data Scientist / Analityk Big Data

Architekt IT

UX designer

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Specjalista cloud

Szacuje się, że w Polsce jest około 50 tys. nieobsadzonych stanowisk w branży IT. W Unii Europejskiej – ponad 600 tys. W 2022 roku, 40 proc. pracodawców planuje rekrutować do działów IT, przy czym aż 74 proc. spodziewa się trudności w rekrutacji – wynika z raportu płacowego Hays Poland 2022.Zawód przyszłości określony przez Harvard Business Review jako najseksowniejszy zawód XXI wieku. Firmy gromadzą dziś gigantyczne ilości danych wewnętrznych i zewnętrznych, których analiza w czasie teraźniejszym umożliwia zrozumienie zachowania klientów, ich segmentację, budowanie nowych usług i ofert. Bez big data nie ma systemów rekomendacyjnych w sklepach online czy usługach subskrypcyjnych. Data scientist pracuje na olbrzymich zbiorach danych, które porządkuje, analizuje, a następnie wizualizuje. To interdyscyplinarna rola, wymagająca - poza znajomością języków programowania, wiedzy z zakresu machine learning, statystyki, analizy biznesowej - także umiejętności komunikacyjnych.Jest odpowiedzialny za projektowanie, budowę i wdrożenia systemów IT. Identyfikuje wymagania, planuje procesy i opracowuje projekty informatyczne w oparciu o przyjęte założenia biznesowe czy technologie. Łączy bogate doświadczenie programisty ze znajomością metodyki zarządzania projektami oraz rozumieniem celów biznesowych organizacji. Istotne jest także analityczne myślenie i komunikatywność.Doświadczenie użytkownika (ang. User Experience, UX) jest dziś jednym z kluczowych parametrów decydujących o sukcesie w branży e-commerce. Czym jest UX? To suma odczuć i emocji użytkownika podczas kontaktu ze stroną internetową czy aplikacją. UX designer bada i analizuje potrzeby i zachowania użytkowników, ocenia użyteczność witryn, projektuje interakcję z produktem, tworzy makiety i prototypy. To praca łącząca znajomość psychologii, analitycznego myślenia i empatii.W Polsce brakuje 17,5 tys. specjalistów od cyberbezpieczeństwa, czytamy w raporcie HackerU Polska. Na jednego kandydata przypada 7 wakatów, a aż 60 proc. specjalistów od bezpieczeństwa otrzymuje od jednej do trzech propozycji zawodowych od rekruterów tygodniowo. Co więcej, z badania Global Digital Trust Insights przeprowadzonego przez PwC wynika, że 69 proc. organizacji planuje zwiększyć wydatki na cyberbezpieczeństwo w 2022 roku. Specjaliści odpowiadający za bezpieczeństwo projektują strategie, analizują złośliwe oprogramowania, dbają o zgodność z normami bezpieczeństwa, zajmują się audytem oraz organizują politykę bezpieczeństwa firmy.Z chmury korzystają współcześnie prawie wszyscy, w tym banki, platformy streamingowe i sklepy internetowe. Dla biznesu chmura oznacza wygodny i bezpieczny dostęp do usług, gdzie płaci się za faktyczne zużycie, a zapotrzebowanie można szybko zwiększyć, gdy pojawi się taka potrzeba. To m.in. dzięki chmurze biznes mógł tak sprawnie działać w trakcie pandemii, a pracownicy i uczniowie komunikować się online.Wdrożenie chmury w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść gospodarce dodatkowo 121 miliardów złotych w roku 2030 – czyli 4 proc. PKB – czytamy w raporcie “Chmura 2030” firmy McKinsey & Company. Kim jest specjalista cloud? To zarówno architekt chmury, jej administrator lub inżynier oprogramowania, sieci czy bezpieczeństwa.Według raportu Global Knowledge “2021 IT Skills and Salary” w dziesiątce najczęściej posiadanych certyfikatów, znajdują się te dotyczące cloud computing i cyberbezpieczeństwa. Przygotowanie do niektórych z nich umożliwiają poszczególne szkolenia przebranżowiające, m.in. kurs cyberbezpieczeństwa organizowany we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i HackerU, który przygotowuje do rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu Offensive Security Certified Professional (OSCP).Dla tych, którzy nie są w stanie dobrać dla siebie żadnego z ww. zawodów jest też pocieszająca informacja – do 2030 roku poszukiwane będę zupełnie nowe profesje, które jeszcze nie powstały.