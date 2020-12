Zarobki w IT: specjaliści Business Intelligence najlepiej opłacani

Wynagrodzenia w branży IT to wciąż powracający i stale podgrzewający emocje temat. No Fluff Jobs tym razem przygląda się specjalistom Business Intelligence, którzy należą obecnie do najbardziej poszukiwanych w branży IT. A na jakie wynagrodzenia mogą liczyć?

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów Business Intelligence

Kogo i gdzie szukają pracodawcy? Ile płacą specjalistom BI?

Największe zapotrzebowanie na informatyków specjalizujących się w obszarze BI według No Fluff Jobs występuje w Warszawie.

Oferty całkowicie zdalne (“fully remote”) w No Fluff Jobs stanowią już 17 proc. wszystkich z dziedzin Busienss Intelligence. Pracodawcy do momentu wybuchu pandemii sukcesywnie otwierali się na tryb pracy zdalnej i dziś już ponad 40 proc. spośród 3 500 ofert pracy dla specjalistów IT zawiera opcję pracy całkowicie zdalnej. Pod koniec roku 2019 ogłoszenia pracy zdalnej stanowiły jedynie 10 proc. wszystkich ogłoszeń publikowanych w portalu - dodaje Tomasz Bujok z No Fluff Jobs

Pożądane stanowiska i języki programowania

W przypadku specjalisty Big Data wynagrodzenia na umowie B2B sięgają nawet 21 500 zł, dla eksperta od AI odpowiednio 18 200 zł.

Rozwiązania Business Intelligence otwierają drogę do szerszego działania nie tylko na poziomie monitoringu wydajności i jakości procesów i usług, ale są również punktem wyjścia do szeroko pojętej automatyzacji działań. Automatyzacja natomiast, najczęściej oznacza mniejsze koszty przy jednoczesnym osiąganiu lepszych wskaźników efektywnościowych - komentuje Tomasz Bujok z No Fluff Jobs.

Specjaliści Business Intelligence zajmują się analizą i przekształcaniem rozmaitych danych w informacje biznesowe. Oferty pracy dla ekspertów Business Intelligence, Machine Learning i Artificial Intelligence stanowią około 5 proc. wszystkich ofert dla branży IT publikowanych w portalu nofluffjobs.com, ale zapotrzebowania na nich stale rośnie. Dane No Fluff Jobs wskazują na 243 proc. wzrost liczby takich ofert pracy między rokiem 2018 i 2020.No Fluff Jobs podaje, że 49 proc. ogłoszeń z obszaru Business Intelligence dotyczy umów B2B. Jednak pracodawcy są coraz bardziej elastyczni, 23 proc z nich proponuje do wyboru kontrakt i etat. Jedynie 3 proc. pracodawców oferuje umowę o dzieło lub zlecenie.Pracodawcy w obszarach Business Intelligence stawiają na doświadczenie i chcą zatrudniać głównie seniorów. W zamian za to oferują im dobre wynagrodzenie. Jak wynika z analizy No Fluff Jobs 70 proc. ofert pracy w tej dziedzinie kierowana jest do seniorów, 19 proc. do specjalistów średniozaawansowanych (mid) i 10 proc. dla ekspertów przewyższających poziom seniorski. Oferty dla juniorów stanowią jedynie 1 proc. wszystkich ogłoszeń.Zarobki specjalistów BI należą do najwyższych w branży IT , obok pracy w obszarze Security. Jeśli chodzi o specjalistów Big Data (specjalistów od przetwarzania danych o dużym wolumenie), to mogą oni liczyć na wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 16 000 do nawet 21 500 zł na umowie B2B. Jeśli wybiorą etat, wysokość pensji jest nieco niższa i sięga od 11 000 zł do 16 000 zł. Specjaliści z dziedziny Artificial Intelligence (AI) mogą liczyć na zarobki odpowiednio - na umowach w B2B w przedziale 14 500-18 200 zł, a na etacie 12 000 do 16 500 zł.Warto tu dodać, że największe zapotrzebowanie na informatyków specjalizujących się w obszarze BI według No Fluff Jobs występuje w Warszawie - aż 46 proc. ofert pochodzi właśnie z tego regionu. Na kolejnych miejscach są Kraków - 21 proc. ofert i Wrocław - 14 proc.Praca w obszarze BI w IT wymaga znajomości konkretnych języków programowania - specjalista BI musi na zaawansowanym poziomie znać języki Python, Java oraz SQL. Coraz częściej też w ofertach pracy z dziedziny BI pojawiają się wymagania (“must have”) dla języków Scala i R. Ponadto w cenie są specjaliści, którzy znają narzędzia Apache, w szczególności rozwiązanie Hadoop oraz tajniki przetwarzania rozproszonego, a także specjaliści, którzy sprawnie korzystają z narzędzia Ansible wykorzystywanego m.in. do automatyzacji procesów administracyjnych - wynika z analizy No Fluff Jobs.Jeśli chodzi o podział stanowisk w obszarze BI to 36,8 proc. ofert na specjalistów Big Data/AI dotyczy Big Data Engineer, niewiele mniej - Data Engineer. Oferty z zakresu Data Science czy Machine Learning stanowią odpowiednio 15,1 proc. i 10,5 proc. wszystkich ogłoszeń. Ciekawe dane płyną też z analizy popytu, czyli liczby aplikacji na jedną ofertę. Dla przykładu liczba aplikujących na jedno stanowisko w dziedzinie Data Science wynosi aż 43 osoby na jedno ogłoszenie.Liczby przedstawione w analizie odzwierciedlają sytuację w tej gałęzi branży IT. I nic dziwnego, że firmy nie tylko płacą dużo, ale też oferują duże spectrum rozwoju zawodowego specjalistom BI.