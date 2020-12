Ile pracujemy na święta Bożego Narodzenia?

Ile planujemy wydać na tegoroczne święta Bożego Narodzenia i jak długo przychodzi nam pracować na świąteczne zakupy? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, Personnel Service zestawił planowany budżet bożonarodzeniowy z wynagrodzeniami otrzymywanymi przez Polaków. Oto, co udało się ustalić na podstawie tego porównania.

Boże Narodzenie kosztuje nas przeciętnie 8 dni pracy

W ubiegłym roku pracownik otrzymujący wynagrodzenie minimalne, aby zarobić pieniądze na wydatki świąteczne, musiał przepracować aż 25 dni robocze. To o 10 dni więcej niż szacuje się w tym roku. Na skrócenie tego okresu wpłynęły głównie dwa czynniki. Po pierwsze, podniesienie płacy minimalnej z poziomu 2250 zł brutto na 2600 zł brutto. Po drugie, w tym roku na święta wydamy zdecydowanie mniej. W obecnej sytuacji, spowodowanej pandemią, nasze zakupy będą bardziej przemyślane, a spotkania w gronie najbliższych kameralne, co bezpośrednio wpłynie na wydatki – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service, ekspert ds. rynku pracy.

Pracujesz fizycznie? Na Święta zarabiasz dwa razy wolniej niż finansista

Według naszych analiz, pracownicy fizyczni będą musieli pracować na świąteczne wydatki zdecydowanie dłużej niż przedstawiciele branży informacyjno-komunikacyjnej czy finansowej. Również pracownicy administracji potrzebują więcej czasu, bo ok. 10 dni roboczych. Natomiast nauczyciele mianowani, aby zarobić na świąteczne wydatki potrzebują aż 12 dni. Warto też pamiętać, że z reguły podczas świątecznej gorączki zakupów ostatecznie wydajemy więcej niż planowaliśmy. Rok temu było to prawie 335 zł więcej niż w początkowych deklaracjach. W tym roku pewnie nie będziemy sobie pozwalać na takie poluzowanie budżetu, ale ostateczne wydatki mogą się różnić od deklarowanych – zauważa Krzysztof Inglot.

Najnowsza odsłona corocznego, międzynarodowego badania Deloitte „Zakupy świąteczne 2020” dowiodła, że w tym roku przeciętny polski budżet na organizację świąt Bożego Narodzenia sięgać będzie 1318 zł, a więc będzie znacznie niższy od ubiegłorocznego. To jednak nie oznacza, że koszty świąt nie są znaczące.Biorąc pod uwagę, że w III kw. br. średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 5169 zł brutto (3733 zł netto) i przyjmując, że pracujemy przez 22 dni w miesiącu, przeciętnie zarabiający Polak, aby zarobić na tegoroczną gwiazdkę, musi spędzić w pracy 8 dni roboczych.Powyższy wynik nie jest jeszcze najgorszy. Nie można bowiem zapominać o pokaźnej rzeszy Polaków, którzy muszą zadowalać się płacą minimalną (1921 zł netto). Ich dzienna stawka przy 22 dniach roboczych w miesiącu to 87 zł. Stąd konieczność pracy przez 15 dni, aby pokryć wydatki świąteczne wynoszące średnio 1318 zł.Najszybciej na świąteczne wydatki w tym roku zarobią pracujący w branży informacyjno-komunikacyjnej oraz finansowej i ubezpieczeniowej – potrzebują na to niewiele ponad 4 dni.Nieco więcej, bo aż 7 dni, będą musieli poświęcić na zarobienie świątecznej „pensji” przedstawiciele branży, w której są rolnicy, ale także myśliwi, gajowi i rybacy. Budowlańcom oraz pracownikom opieki medycznej czy pomocy społecznej zdobycie środków na świąteczne zakupy zajmie ok. 8 dni.