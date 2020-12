Wraca 100 proc. zasiłek chorobowy dla pracowników medycznych

Na 100 proc. zasiłku chorobowego mogą znów liczyć pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych. Taki zasiłek mogą również otrzymać strażacy ochotnicy.

Przeczytaj także: Zasiłek chorobowy i opiekuńczy: zawody medyczne nie korzystają już z preferencyjnych zasad

Nowe przepisy umożliwiają wyrównanie wysokości chorobowego do 100 proc. podstawy wymiary dla pracowników sektora medycznego aż od 5 września – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Aby to było możliwe trzeba złożyć wniosek o przeliczenie do pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadząca własną firmę składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Wróciło 100 proc. chorobowe dla pracowników medycznych owe przepisy umożliwiają wyrównanie wysokości chorobowego do 100 proc. podstawy wymiary dla pracowników sektora medycznego aż od 5 września.

Trzeba pamiętać, że zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo czyli pracownikom jak i dobrowolnie a więc zleceniobiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą – zapewnia rzeczniczka.

Prawo do pełnego zasiłku będzie przysługiwać zarówno pracownikom medycznym, jak i niemedycznym. Zasiłek w pełnej wysokości zostanie wypłacony, jeśli niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiły po kontakcie z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej.Samozatrudnieni wnioski mogą składać poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).Na 100 proc. wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, a potem zasiłku chorobowego w wymiarze 100 proc. , mogą również liczyć osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. W ich przypadku podwyższone świadczenia przysługują od 29 listopada.Dokumentem potrzebnym do wypłaty podwyższonego zasiłku osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym lub w jednostce pomocy społecznej, która otrzymała zwolnienie lekarskie w związku z COVID-19, jest oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Strażak ochotnik składa oświadczenie, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych jest spowodowana COVID-19 i powstała w związku z wykonywaniem zadań członka OSP.Szczegółowe informacje na temat zasad dotyczących ustalania prawa do zasiłku chorobowego na preferencyjnych warunkach dla zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednostkach pomocy społecznej i członków ochotniczej straży pożarnej znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl. Tam można znaleźć również wzór oświadczenia.