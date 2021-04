COVID-19: kwarantanna i izolacja uprawniają do świadczenia chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby przebywające na kwarantannie lub poddane izolacji z powodu zachorowania na COVID-19, są uprawnione do pobierania świadczeń z tytułu choroby. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ma również ubezpieczony, można je odnaleźć w zakładce: Kwarantanna, izolacja domowa - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Świadczenie chorobowe - jakie dokumenty?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Za czas kwarantanny lub izolacji przysługuje świadczenie chorobowe. Ubezpieczeni, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu, za czas kwarantanny lub izolacji mają prawo do świadczeń chorobowych. W zależności od sytuacji można otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy.

W oświadczeniu trzeba potwierdzić, że odbyliśmy obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Dokument ten stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej - wskazuje rzeczniczka.

Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie

dzieckiem do lat 14,

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,

innym członkiem rodziny.

Świadczenia chorobowe są wypłacane albo przez pracodawcę, albo przez ZUS. Może to być, w zależności od sytuacji, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Aby świadczenie mogło zostać wypłacone, potrzebna jest informacja o kwarantannie lub izolacji umieszczona w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia.Gdy świadczenie chorobowe wypłacane jest przez ZUS to wówczas ubezpieczony musi złożyć stosowny wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE. ZUS – po otrzymaniu wniosku – zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).Gdy „chorobowe” wypłaca pracodawca do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa]. Jeśli zdarzy się, że na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne te informacje, to ubezpieczony w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinien złożyć swojemu pracodawcy pisemne oświadczenie.Ponieważ podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu, to osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinny jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.Zgodnie z przepisami osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Rozpoczyna się ona od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej znaleźć można na stronie internetowej ZUS. Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, do ich wypłaty wystarczy oświadczenie o kwarantannie. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3b lub wnioskiem o zasiłek chorobowy ZAS-53. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B). Wzór oświadczenia znaleźć można na stronie internetowej ZUS-u (zakładka Koronawirus).