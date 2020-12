Manager i utrata oraz poszukiwanie pracy. 4 kroki do sukcesu

Managerze, a co jeśli i Ciebie dotknie restrukturyzacja? Po pierwsze, zadbaj o dobre warunki rozstania. Po drugie, nie zniechęcaj się ewentualnymi potknięciami, które mogą pojawić się na drodze poszukiwania pracy. Po trzecie, dbaj o ustawienia prywatności w internecie. Po czwarte, bądź na bieżąco z rynkowymi tendencjami.

Po pierwsze: zadbaj o dobre warunki rozstania

Poszukiwanie pracy to poważny projekt, który wymaga dobrej organizacji, przewidywania ryzyka, kreatywności i przede wszystkim konsekwencji.

Nieważne jak wolno idziesz, dopóki nie przestajesz

Bądź jak piekarz

Bądź czujny i dbaj o siebie

Od lat badamy standardy rozstawania się z managerami na rynku pracy i wiemy, że pakiet odprawowy może być negocjowany jeszcze w momencie rozmowy rozstaniowej. Pamiętaj, że nie tylko strona materialna będzie mieć dla ciebie wartość na rynku pracy. Oczywiście liczy się wysokość odprawy, możliwość korzystania z narzędzi pracy i utrzymanie jak najdłużej pakietu socjalnego. Jest jednak coś, co liczy się na rynku pracy bardziej niż odprawa: to Twoja reputacja i Twoje relacje.Pomimo fali nieprzyjemnych emocji, których doświadczasz w chwili otrzymania wypowiedzenia, trzeźwo zadbaj o korzystny dla Ciebie komunikat o rozstaniu z pracodawcą: jaką informację pracodawca przekaże Twoim dotychczasowym współpracownikom. Zadbaj też o referencje, będą bardzo potrzebne zwłaszcza, jeśli Twoje przyszłe rekrutacje będą prowadzić cenieni na rynku rekruterzy tzw. executive search.Ustal, czy jest możliwe, abyś sam przekazał informację o twoim rozstaniu podwładnym, partnerom biznesowym, klientom. Pomimo niechęci, frustracji i buntu, jakie naturalnie możesz odczuwać, zadbaj o profesjonalne zakończenie projektów, a także przekazanie obowiązków.Ten cytat z Konfucjusza świetnie pasuje do metafory, którą często się posługuję pracując z managerami, którzy szukają pracy. Osoby, które były przyzwyczajone do widzenia szybkich efektów swoich działań i decyzji często doświadczają trudność ze znalezieniem motywacji do konsekwentnego prowadzenia projektu poszukiwania pracy.Od lat posługuję się metaforą, że szukanie pracy jest jak marsz w mrozie i we mgle. Tylko ci, którzy wiedzą, jaki jest ich cel i świadomie do niego dążą, są w stanie zakończyć poszukiwania pracy sukcesem. Niebagatelne jest, kto ci towarzyszy w tej drodze, czy to ludzie, na których możesz liczyć, którzy wierzą w twoją markę. Nawet najlepszym zawodnikom w sporcie dużo trudniej jest osiągnąć zwycięstwo, jeśli nie czują wsparcia trenera, kolegów, kibiców.Postaw mur, który oddzieli Cię od tych, którzy negatywnym słowem mogą (niekoniecznie celowo) Cię urazić. Rozmawiaj też o tym z bliskimi - czasem współmałżonek czy przyjaciel w dobrej wierze będą komentować Twoją sytuację w sposób, który obniża Twoje poczucie własnej wartości i wpływa na obniżenie motywacji do działania. Powiedz jasno, że znasz swoją wartość na rynku pracy, wiesz jak skutecznie dotrzeć do pożądanych rekrutacji i po prostu potrzebujesz czasu, żeby osiągnąć swój cel. Spotykaj się regularnie z tymi, którzy w Ciebie wierzą, Twoimi wcześniejszymi mentorami z pracy, a także ze znajomymi, którzy niedawno przeszli podobną drogę i chętnie dzielą się inspiracjami i doświadczeniem. Nie porównuj się z innymi, są kategorie stanowisk, na które można znaleźć wiele ogłoszeń, są też stanowiska, na które ogłoszenia to rarytas – można znaleźć raptem kilka w kwartale.Rynek pracy różnie interpretuje też profile kandydatów, są projekty rekrutacyjne, gdzie może wygrać tylko kandydat idealny spełniający 100% wymagań (plug&play), są też takie rekrutacje, gdzie wysoka motywacja i widoczny potencjał kandydata są wystarczającym argumentem, aby złożyć mu ofertę pracy.Od zawsze, jak pamiętam, żartujemy z naszymi klientami, że ani w CV , ani na interview nie powinno się poruszać kwestii, które mogą budzić kontrowersje. Do kategorii takich tematów należy piłka nożna, polityka czy kwestie światopoglądowe.Jeśli idę po chleb to przecież zastanawiam się, czy mam ochotę na bagietkę czy raczej na chleb pełnoziarnisty, a nie jaką partię polityczną wspiera mój piekarz. Dołożenie ulotki politycznej mogłoby u mnie wywołać decyzję, czy chcę robić zakupy (czyli zostawiać moje pieniądze) w firmie, która wspiera niepopieraną przeze mnie opcję polityczną…Od lat pracujemy z naszymi klientami i ostrzegamy, że każda aktywność w Internecie zostawia ślad. Dbaj, aby Twoje prywatne profile w mediach społecznościowych miały zapewnione odpowiednie ustawienia prywatności. W poszukiwaniu pracy profesjonaliści powinni skupić się na atutach merytorycznych. Do tego warto pamiętać, że ludzie są różni i nie zawsze myślą i działają tak jak Ty.To Ty masz najlepszą odpowiedź, w czym jesteś dobry i co tak naprawdę chcesz osiągnąć podczas poszukiwania pracy. Na tej samej sali sportowej mogą w tym samy czasie trenować zawodnicy, którzy chcą zostać mistrzami i zdobywać medale, ale i tacy, którzy chcą zostać trenerami albo po prostu trenują rekreacyjnie. Kiedyś moja klientka z błyskiem w oku opowiadała mi o tym, jak rozładowując zmywarkę wypatrzyła ogłoszenie, które właśnie pojawiło się na LinkedIn. Było to wymarzone ogłoszenie, na które intencjonalnie czekała od kilu miesięcy żmudnej aktywności na rynku pracy.Natychmiast zaaplikowała i uruchomiła swoje kontakty networkingowe i była pierwszym kandydatem, którego pracodawca zaprosił do procesu. Jej determinacja, a także bardzo dobre nieformalne opinie z branży sprawiły, że szef firmy (a była to znana międzynarodowa korporacja) nie miał wątpliwości, kogo chce w swoim zespole. Każdy, kto potrzebuje znaleźć pracę wie, że ważne jest, aby być na bieżąco z rynkiem. Ale co to znaczy w praktyce? Trzeba śledzić portale ogłoszeniowe i mieć ustawione alerty na wszystkich dostępnych stronach.Poszukiwanie pracy to poważny projekt, który wymaga dobrej organizacji, przewidywania ryzyka, kreatywności i przede wszystkim konsekwencji. Jest to projekt, który warto zaplanować w konkretnej perspektywie czasowej. Skoro średni czas poszukiwania pracy dla managerów wynosi 6-8 miesięcy, to zadbaj też o siebie, zaplanuj swoją aktywność na ten okres. Może wcześniej nie miałeś czasu, aby inwestować w swoje hobby i teraz możesz zacząć uczyć się hiszpańskiego albo spełnić marzenie o nauce gry na gitarze. To też dobry czas na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, skorzystanie z bardzo bogatej oferty kursów – obecnie w większości dostępnych online.Dobrze zadbać o jedno i drugie. Oczywiście realizacja tych obszarów nie powinna kolidować z aktywnym poszukiwaniem pracy, ale harmonijnie uzupełniać przestrzeń, która powstaje z chwilą zakończenia aktywnego świadczenia pracy w dotychczasowej firmie.