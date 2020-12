Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2021

Lada moment zaczyna się 2021 rok. W jakie dni tygodnia wypadają w nadchodzącym roku święta? Na ile dni wolnych od pracy możemy liczyć w 2021 roku? Kiedy najkorzystniej będzie zaplanować urlop, a kiedy długi weekend?

Ile dni wolnych od pracy w 2021 roku?

Kalendarz świąt w 2021 roku

1 stycznia - Nowy Rok (piątek)

- Nowy Rok (piątek) 6 stycznia - Trzech Króli (środa)

- Trzech Króli (środa) 4 kwietnia - Wielkanoc (niedziela)

- Wielkanoc (niedziela) 5 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)

- Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek) 1 maja - Święto Pracy (sobota)

- Święto Pracy (sobota) 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)

- Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek) 23 maja - Zesłanie Ducha Świętego (niedziela)

- Zesłanie Ducha Świętego (niedziela) 3 czerwca - Boże Ciało (czwartek)

- Boże Ciało (czwartek) 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela)

- Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela) 1 listopada - Wszystkich Świętych (poniedziałek)

- Wszystkich Świętych (poniedziałek) 11 listopada - Święto Niepodległości (czwartek)

- Święto Niepodległości (czwartek) 25 grudnia - Boże Narodzenie (sobota)

- Boże Narodzenie (sobota) 26 grudnia - Boże Narodzenie (niedziela)

Czy rok 2021 będzie łaskawszy dla pracowników? Z 13 świątecznych dni aż 6 wypada w nadchodzącym roku w soboty albo niedziele. A więc podobnie jak w 2020 roku.Ale pocieszający może być fakt, że za dwa świąteczne dni przypadające w sobotę, czyli za 1 maja - Święto Pracy i 25 grudnia - Boże Narodzenie, otrzymamy od pracodawcy dwa dodatkowe wolne dni. Mówi o tym art. 130 § 2 kodeksu pracy , zgodnie z którym każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.Kiedy więc najlepiej zaplanować urlop?Chociaż na razie, z uwagi na sytuację epidemiczną, mamy mocno ograniczone możliwości wyjazdów, pierwszy urlop możemy rozpocząć już w Sylwestra 2020. 1 stycznia wypada bowiem w piątek, a 6 stycznia w środę, więc razem z weekendem 2 i 3 stycznia oraz biorąc 2 dni urlopu, możemy mieć 6-dniowy wypoczynek. Jeśli skusimy się na 4 dni urlopu to będziemy mieć 10-dniowe wakacje.4 i 5 kwietnia mamy Wielkanoc, tradycyjnie przypadającą na niedzielę i poniedziałek, mamy więc przedłużony weekend.Jeśli jesteśmy amatorami majówek, to w tym roku nie poszalejemy, 1 Maja przypada bowiem w sobotę. Nasza majówka potrwa więc zaledwie 3 dni. Możemy ją przedłużyć do 9 dni, jeśli weźmiemy urlop od 4 do 7 maja.Jeden dzień dodatkowego urlopu po Bożym Ciele tradycyjnie wypadającym w czwartek pozwoli nam wypocząć cztery dni w czerwcu.Nie możemy niestety liczyć na extra wolne dni w miesiącach wakacyjnych.Za to w listopadzie kalendarz pozwala na dwa przedłużone weekendy - trzydniowy kończący się 1 listopada, w poniedziałek, albo czterodniowy - od 11 do 14 listopada, pod warunkiem, że weźmiemy dodatkowy dzień urlopu.Święta Bożego Narodzenia wypadają w roku 2021 w sobotę i niedzielę, także nie będzie możliwości dodatkowego odpoczynku.