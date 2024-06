Zwolnienie lekarskie a koniec umowy o pracę. Co z zasiłkiem chorobowym?

Pracownik, który zachorował w okresie, gdy wygasła jego umowa o pracę, ma prawo do zasiłku chorobowego, jeśli otrzymał eZLA wciągu 14 dni po ustaniu zatrudnienia. Powinien on jednak poinformować lekarza wystawiającego zwolnienie o ustaniu zatrudnienia, żeby jego eZLA nie trafiło do pracodawcy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy?

Dlaczego trzeba poinformować lekarza o ustaniu zatrudnienia?

Kto wypłaca chorobowe po ustaniu zatrudnienia?

Czy można skrócić zwolnienie lekarskie?



Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni, to wraz z końcem umowy o pracę nie tracimy automatycznie prawa do zasiłku chorobowego – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ważne jest jednak to żeby wystawiający zwolnienie lekarz wiedział, że jesteśmy już po ustaniu zatrudnienia – dodaje.

Chodzi o to żeby były już pracodawca nie miał wglądu w to zwolnienie gdyż stanowi to udostępnienia danych szczególnie wrażliwych – przestrzega Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com Powiedz lekarzowi, że już nie pracujesz Wystawiający zwolnienie lekarz powinien wiedzieć, że już nie jesteś zatrudniony po to, żeby twojego zwolnienia nie widział były już pracodawca.

Jeżeli przed wygaśnięciem umowy o prace ktoś był na długim zwolnieniu to po ustaniu zatrudnienia może wykorzystać tylko te dni, które mu zostały. Krótko mówiąc jeśli dostawał zasiłek chorobowy przez 160 dni to do wykorzystania, gdy przestanie być zatrudniony zostały mu tylko 22 dni z tych 91 dni – przestrzega Kowalska-Matis.

Trzeba pamiętać o tym, że wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie następuje z tzw. automatu. To, że lekarz wystawi e-ZLA nie wystarczy. Musi wpłynąć do nas wniosek chorego o wypłatę – przestrzega rzeczniczka. - Bez wniosku nie ma wypłaty – dodaje.

Czy można skrócić zwolnienie lekarskie?

Jeżeli wcześniej chory złożył już w ZUS wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego za czas anulowanego przez lekarza E-ZLA wtedy powinien taki wniosek u płatnika zasiłku chorobowego, którym w tym przypadku jest ZUS wycofać - radzi Iwona Kowalska-Matis.

Kto wypłaca chorobowe po ustaniu zatrudnienia?

Potem wypłatę zasiłku przejmujemy my. Żeby jednak było to możliwe pracodawca, (czy zleceniodawca), o czym niekiedy zapomina - musi przekazać do nas zaświadczenie płatnika składek Z-3 albo Z-3a – zastrzega Kowalska-Matis.

Dalsza rehabilitacja

