Masz zwolnienie lekarskie z kodem C? Możesz nie otrzymać zasiłku chorobowego

Jeśli lekarz wystawi zwolnienie, w którym wskaże nadużywanie alkoholu jako przyczynę niezdolności do pracy, oznaczając e-ZLA kodem C, to pracownik nie otrzyma zasiłku chorobowego przez pierwsze 5 dni - przypominają eksperci ZUS.

Przeczytaj także: Świadczenie chorobowe finansowane w całości przez ZUS nadzieją dla wielu pracodawców

Wśród tych zaświadczeń lekarskich są też takie, które zostały opatrzone kodem literowym C, oznaczającym niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Dodajmy, że wypełnienie przez lekarza odpowiedniego pola formularza eZLA jest obowiązkowe. Otrzymanie przez pacjenta zwolnienia z kodem C skutkuje nie wypłaceniem świadczenia chorobowego za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Zwolnienia lekarskie z kodem C na mniej więcej stałym poziomie

Analizując wzrost liczby zaświadczeń z kodem C, należy zwrócić uwagę na niewielką liczebność tych zaświadczeń i dynamikę z lat poprzednich. W 2019 r. wystawionych zostało 12,3 tys. takich zaświadczeń. Zatem w 2024 r. w stosunku do 2019 r. nastąpił spadek o 23 proc. A w liczbie wszystkich zaświadczeń lekarskich wystawionych w 2024 r. z tytułu choroby własnej ubezpieczonym w ZUS (22 156 tys. zaświadczeń) zaświadczenia z kodem C stanowiły 0,04 proc. – dodaje rzeczniczka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Masz zwolnienie lekarskie z kodem C? Otrzymanie przez pacjenta zwolnienia z kodem C skutkuje nie wypłaceniem świadczenia chorobowego za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy.

EZLA z kodem C najczęściej w grupie wiekowej 30-49 lat

Zaświadczenia z kodem C wystawiono na 99,6 tys. dni niezdolności do pracy ( w 2023 r. – 66,3 tys. dni)

W minionym roku najwięcej - ok. 3 tys. z 9,5 tys. zwolnień z kodem C - lekarze wystawili na okres od 1 do 5 dni.

Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego z kodem C to 10,49 dnia i była krótsza o pół dnia w porównaniu do 2023 r.

Aż 75 proc. zaświadczeń lekarze wystawili mężczyznom.

Jak chorowali Polacy w 2024 r.?

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (41,8 mln dni absencji chorobowej),

Choroby układu oddechowego (33 mln dni),

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (32,5 mln dni),

Ciąża, poród i połóg (31,8 mln dni),

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (30,3 mln dni),

Jednostki chorobowe związane z COVID-19 (1,7 mln dni).

W 2024 r. do Rejestru zaświadczeń lekarskich wpłynęło 27,4 mln zaświadczeń chorobowych wystawionych dla ubezpieczonych w ZUS, KRUS i innych organach emerytalno-rentowych. Ze zwolnień tych przynajmniej raz skorzystało 7,7 mln ubezpieczonych w tych instytucjach.Z danych ZUS wynika, że ubiegłym roku zwolnień lekarskich opatrzonych kodem C było 9,5 tys. To wzrost o blisko 45 proc. więcej w porównaniu do 2023 r. kiedy takich zaświadczeń było 6,6 tys.Ponad 75 proc. zaświadczeń lekarskich z kodem C wystawiono mężczyznom. Największy odsetek 62,8 proc. stanowiły zaświadczenia osób pomiędzy 30 a 49 rokiem życia. Przy czym najczęściej zaświadczenia lekarskie wystawiano mężczyznom w wieku pomiędzy 40 a 44 rokiem życia (19,5%), natomiast kobietom w wieku 30-34 lat (20,3%).Dane za 2024 r. w obliczu kilku ostatnich lat, nie wskazują na wzrost liczebności takich orzeczeń:Typowymi chorobami związanymi z nadużywaniem alkoholu są zaburzenia psychiczne, marskość wątroby, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Równie często spotykane są problemy związane z układem krążenia, takie jak powiększenie i niewydolność serca (stłuszczenie mięśnia sercowego), czy też z układem oddechowym (obniżona odporność na zakażenia wirusowe), np. zapalenie płuc.Pracodawca na udostępnionym mu elektronicznym zwolnieniu lekarskim nie znajdzie numeru statystycznego choroby. W konsekwencji pracodawca zobaczy jedynie kod literowy.W 2024 roku wystawiono zwolnienia na 253 mln dni. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2024 r. do rejestru zaświadczeń lekarskich ZUS trafiło 25,5 mln e-zwolnień - to o 300 tys. zaświadczeń chorobowych więcej niż w 2023 r. Były to zwolnienia zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. Najwięcej zwolnień to te wystawione w styczniu i październiku.Najczęstsze przyczyny niezdolności do pracy pozostają niezmienne od kilku lat niezależnie od regionu kraju. Należą do nich:Z danych ZUS wynika, że nastąpił wyraźny wzrost zachorowań na krztusiec. Zarówno liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tego tytułu, jak i liczba dni absencji chorobowej zwiększyły się ponad 30-krotnie.