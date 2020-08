Ile zarabia informatyk w czasie pandemii? Więcej niż rok temu

Ile zarabia informatyk w czasie pandemii? Okazuje się, że wynagrodzenia w branży IT są nad wyraz odporne na kryzysowe zawirowania. Z najnowszego raportu No Fluff Jobs wynika, że w I połowie br. pracodawcy poszukiwali przede wszystkim doświadczonych specjalistów, a oferowane im wynagrodzenia wzrosły - względem tego samego okresu poprzedniego roku - o kilkanaście procent. Dominującą formą zatrudnienia nie był jednak etat, ale umowa B2B.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile zarabia informatyk?

Jaka specjalizacja gwarantuje najwyższe wynagrodzenia?

Kogo przede wszystkim poszukują pracodawcy?



To, ile zarabia informatyk, zależy od doświadczenia i lokalizacji

Przydatne linki:

Sprawdź średnie zarobki na wybranym stanowisku



Najbardziej pożądane i najlepiej opłacane specjalizacje IT

- Trendy spadkowe w liczbie ogłoszeń odnotowała większość specjalizacji - mniejsze zapotrzebowanie najwyraźniej widać w kategorii Backend. Spadki zauważalne były również w innych topowych kategoriach: Frontend, Mobile oraz DevOps. Trend rosnący dało się z kolei zauważyć w liczbie rekrutacji programistów Fullstack oraz testerów. W tych specjalizacjach odnotowano kilkuprocentowe wzrosty - zauważa Anna Wensierska, Performance Coordinator w No Fluff Jobs.

Rynek pracy IT w obliczu zmian: praca zdalna i większy popyt na specjalistów

- Oferty pracy dla doświadczonych specjalistów stanowiły aż 57 proc. całego rynku. Jednocześnie, zdecydowanie spadła liczba ogłoszeń dla juniorów. W kwietniu tylko 4,6 proc. ofert kierowano do początkujących specjalistów IT, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej ten udział był dwukrotnie większy. O 10 proc. spadła również liczba ogłoszeń dla średnio wyspecjalizowanych informatyków. Można przypuszczać, że współpraca - jak widać w dużej mierze zdalna - z osobami z najwyższym poziomem doświadczenia jest dla firm w obecnej sytuacji łatwiejsza, tańsza i szybsza. To efekt zwiększonego zapotrzebowania na szybkie wdrożenia projektów i cyfrową transformację w sektorach, które do tej pory działały poza siecią lub które w związku z pandemią musiały przyspieszyć swoje plany rozwojowe - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

To, ile zarabia informatyk, jest zagadnieniem, które już od dawna elektryzuje niemałą grupę społeczeństwa. Nie brakuje też westchnień zazdrości, bo zarobki specjalistów od IT, w tym głównie programistów, rzeczywiście nie należą do najniższych. Z najświeższych danych No Fluff Jobs wynika, że przedstawicielom branży IT żyje się dobrze nawet w czasach pandemii, podczas której osoby pracujące w innych sektorach często muszą mierzyć się z cięciami w płacach.Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez No Fluff Jobs, w I połowie br. mediana najniższych proponowanych zarobków w przypadku umowy B2B wyniosła 12 tys. zł (+ VAT), podczas gdy w pierwszej połowie roku 2019 było to 10 tys. zł (+VAT). W przypadku najwyższych pensji mediana wyniosła 17,6 tys. zł (+ VAT), czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku umów o pracę (UoP) oferowane wynagrodzenie specjalistów w branży IT w analizowanym okresie br. wynosiło od 8,9 do 13,2 tys. zł brutto i było kilka procent wyższe niż w ub.r.Proponowane wynagrodzenia juniorów oraz seniorów nie uległy znaczącej zmianie w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku, natomiast wzrosły - co warto podkreślić - proponowane wynagrodzenia specjalistów mid. Tym ostatnim na umowach B2B proponuje się między 9 a 14 tys. zł (+ VAT), podczas gdy rok temu przedział ten wynosił 8-13 tys. zł. Na umowie o pracę oferowane im wynagrodzenie waha się między 8 a 12 tys. zł brutto. Juniorzy mogą obecnie liczyć na wynagrodzenia w przedziale od 4 do 7 tys. zł (+ VAT) na B2B, a na umowie o pracę od 4 do 6,3 tys. zł brutto na UoP. Seniorzy mogą liczyć dalej na najwyższe wynagrodzenia w branży, które wynoszą od 15 do nawet 20 tys. zł (+ VAT) na B2B oraz 13-18 tys. zł brutto na umowach o pracę.Ciekawym aspektem warunkującym wynagrodzenia jest również lokalizacja. Według danych No Fluff Jobs z pierwszej połowy roku specjaliści IT na najwyższe zarobki w przypadku B2B mogą liczyć w Warszawie - oferowane płace wynoszą tam od 14 do 19 tys. zł miesięcznie (+ VAT). Spośród dużych ośrodków IT najniższe zarobki na B2B oferowane są w Poznaniu oraz na Górnym Śląsku.Natomiast specjaliści IT preferujący umowę o pracę mogą spodziewać się najbardziej atrakcyjnych zarobków w Warszawie i w Krakowie - w obu przypadkach jest to przedział od 10- do 15 tys. zł brutto miesięcznie. Najniższe zarobki proponowane są specjalistom w Łodzi - tutaj mogą oni liczyć na pensje od 6 do 10,5 tys. zł brutto.W związku z pandemią, na przełomie marca i kwietnia, wstrzymano wiele rekrutacji. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że najbardziej spadł popyt na specjalistów Backend, gdzie udział ofert między marcem a czerwcem spadł z ok. 32 do 23 proc..Najbardziej cenionymi i najlepiej opłacanymi pracownikami IT, byli w pierwszej połowie 2020 r. specjaliści Big Data, których mediana zarobków sięgała nawet 21 tys. (+VAT) na B2B i 17 tys. zł brutto na umowie o pracę. Na kolejnych miejscach uplasowały się specjalizacje: Business Intelligence (tu odpowiednio do rodzaju umowy maksymalne zarobki wyniosły 20,8 tys. i 16,5 tys. zł brutto) oraz DevOps czy analitycy biznesowi. Najniższe wynagrodzenia, niezależnie od umowy, proponowano specjalistom: Support, IT Administrator oraz UX.Na najwyższe proponowane wynagrodzenie w rozliczeniu na B2B mogą liczyć specjaliści znający dobrze języki Scala oraz Java (nawet 20 tys zł + VAT). Na wysokie płace nie mogą też narzekać specjaliści ze znajomością takich technologii jak: Angular, React, Python, Android i .NET - w każdej z tych specjalizacji można liczyć na maksymalne zarobki w wysokości 18 tys. zł (+ VAT).W pierwszej połowie 2020 roku najwięcej aplikacji na pojedyncze ogłoszenie spływało na oferty pracy zdalnej. O ile w pierwszej połowie 2019 r. na jedno ogłoszenie o pracy w tym systemie przypadało średnio 18,5 aplikacji, o tyle - jak podaje No Fluff Jobs - w badanym okresie tego roku były to już 33 aplikacje. Przyczyny są oczywiste - na pracę „z domu” w okresie lockdownu musiało przestawić się wiele firm i można się spodziewać, że obecna sytuacja nie zmieni się zasadniczo w najbliższych miesiącach.Jeśli chodzi o typy proponowanych w ofertach umów, to pierwszej połowie 2020 r. oferty B2B stanowiły 57 proc. ogłoszeń (rok wcześniej było to 60 proc.), umowę o pracę proponowano w 39 proc. ogłoszeń, a inne umowy - w 4 proc.Jak wynika z raportu No Fluff Jobs, na brak ofert pracy nie mógł narzekać przede wszystkim doświadczony informatyk.Biorąc pod uwagę całe półrocze 2020 r. oferty juniorskie stanowiły jedynie 8 proc. wszystkich ogłoszeń. W ubiegłym roku było to 12 proc.