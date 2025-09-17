Przejrzystość wynagrodzeń w Polsce: Co trzecia firma przyznaje się do nierówności płacowej

W Polsce aż co trzecia firma przyznaje, że nierówno wynagradza kobiety i mężczyzn, a tylko 39,5% pracowników uważa, że kwestie płacowe w ich firmach są transparentne. Zbliżająca się implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego o przejrzystości wynagrodzeń będzie wymagać od firm powyżej 100 pracowników regularnego raportowania danych o różnicach płacowych. Choć 58,2% polskich pracodawców deklaruje działania na rzecz transparentności płac, to wciąż wiele pozostaje do zrobienia, aby zapewnić równość i satysfakcję z wynagrodzeń.

Co trzecia polska firma przyznaje, że nierówno wynagradza kobiety i mężczyzn.

Tylko 39,5% polskich pracowników uważa, że ich firma jasno komunikuje kwestie płacowe.

Zbliżająca się Dyrektywa UE będzie wymagała od firm powyżej 100 pracowników raportowania różnic płacowych.

58,2% polskich pracodawców deklaruje działania na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, ale wyzwania pozostają.

Z naszego ogólnoeuropejskiego badania w firmach wynika, że zaledwie połowa pracodawców w Europie (52 proc.) deklaruje aktywne działania na rzecz przejrzystości płac w swoich firmach. Sytuacja nieco korzystniej wygląda w Polsce, bo już 58,2 proc. zatrudniających informuje, że działa na rzecz transparentności płac.



Z pewnością spora część pracodawców nie wie jak przygotować się do nowej rzeczywistości, a wizja dodatkowej pracy i biurokracji z tym związanej może przerażać, ale to odpowiedni moment, aby zadbać o tę kwestię. To, co może ułatwić sprawne wdrożenie zmian, to m.in. automatyzacja procesu tworzenia raportów wymaganych przez Dyrektywę – mówi Daniel Idźkowski, Dyrektor Zarządzający w SD Worx Poland.

Tylko 3 na 10 pracowników uważa komunikację o płacach za przejrzystą

Od czerwca przyszłego roku wszystkie firmy w Unii Europejskiej będą musiały zapewnić transparentność w obszarze wynagrodzeń – podkreśla Tom Saeys, COO w SD Worx. – To państwa członkowskie zdecydują o sposobie implementacji przepisów, co oznacza różnice w szczegółowych regulacjach.



Częstotliwość raportowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Organizacje zatrudniające powyżej 250 osób będą raportować co roku – najpóźniej od 2027 r. Firmy z przedziału 150–249 pracowników będą składać raport co trzy lata, również od 2027 r., a te zatrudniające 100–149 osób – od 2031 r. Organizacje poniżej 100 pracowników są na razie zwolnione, jednak poszczególne państwa mogą zaostrzać przepisy, np. zwiększając częstotliwość raportowania.

Transparentność to nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale także sposób budowania pakietu płacowego, dostępne benefity i komunikacja wokół nich. Elastyczny pakiet wynagrodzeń pozwala lepiej odpowiadać na realne potrzeby pracowników. Obecnie już co trzecia firma w Europie (34 proc.) daje zatrudnionym możliwość samodzielnego komponowania pakietu w ramach określonego budżetu, wobec 25 proc. w roku 2024. To wyraźny trend w kierunku personalizacji świadczeń – zaznacza Saeys.