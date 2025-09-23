Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?
2025-09-23 00:03
Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie stanowiska na morskich farmach wiatrowych oferują najwyższe wynagrodzenia na świecie i jakie są ich widełki płacowe
- Jakie są globalne trendy w zarobkach sektora offshore, w tym wzrosty pensji i najpopularniejsze benefity
- Które kraje przodują pod względem liczby miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń w branży energii wiatrowej
- Jakie wyzwania stoją przed polskim rynkiem pracy offshore w kontekście konkurencyjności wynagrodzeń i migracji specjalistów
Sektor energii wiatrowej jest czwartym pod względem ilości miejsc pracy wśród branży OZE. Na całym świecie jest ich około 1,2 miliona, z czego 44% to stanowiska pracy w Chinach. W Unii Europejskiej liderami zatrudnienia w sektorze energii wiatrowej są Niemcy i Wielka Brytania. W tym sektorze da się zauważyć szybszy rozwój morskich farm wiatrowych, gdyż nie jest on obarczony tak wielkim sprzeciwem społecznym. W 2018 roku było to 210.000 stanowisk pracy - wzrost o 15% względem roku poprzedniego. (Czako, V. Employment in the Energy Sector)
Wynagrodzenia - morskie farmy wiatrowe Wielka Brytania
Jak wynika z Tabeli 1., widełki wynagrodzeń dla stanowiska inżyniera turbin wiatrowych są bardzo szerokie, co zapewne spowodowane jest poziomem doświadczenia posiadanym przez pracownika. Przeciętne wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii wynosi 33.402 GPT rocznie. Widać zatem, że wynagrodzenia na stanowiskach w morskich farmach wiatrowych mogą być znacznie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie.
Wynagrodzenia - morskie farmy wiatrowe Australia
Według raportu Philip Riley Group, najbardziej dochodowym stanowiskiem na morskich farmach wiatrowych jest kierownik konstrukcji. Jego zarobki wynoszą pomiędzy 200.000 a 230.000 USD rocznie. Średnie wynagrodzenie w Australii wynosi 95.500 USD. Pokazuje to, że kierownik konstrukcji zarabia ponad dwukrotnie więcej niż przeciętne wynagrodzenie.
Oprócz widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk, w raporcie można znaleźć informacje, że ponad 82% procent ankietowanych otrzymało podwyżkę między 5 a 10% względem roku poprzedniego. Prawie 63% respondentów było zadowolonych ze swojej pracy, a najlepiej ocenianym benefitem była możliwość zachowania work/life balance. (Renewable Energy, Remuneration Report)
Wynagrodzenia - inżynier procesu USA
Wraz z wydłużającym się stażem pracy zwiększa się również możliwa premia, którą pracownik może otrzymać. Pracując między 2 a 4 lata premia może mieć wysokość od 5 do 10% podstawowego wynagrodzenia, jeśli jednak ktoś pracuje ponad 8 lat to jego premia może być wyższa niż 20% wynagrodzenia podstawowego.
Raport LVI Associates pokazuje również, że kandydaci podczas rozmów rekrutacyjnych oprócz negocjowania wynagrodzenia zwracają uwagę na benefity takie jak: work/life balane czy dodatki relokacyjne. (Salary Benchmarking Mini Report: Renewable Energy & Power Delivery)
Agencja pracy LVI Associates opublikowała raport dla branży OZE, w którym przedstawiła wynagrodzenia w morskich farmach wiatrowych na Tajwanie.
Zarobki - sektor farm wiatrowych Tajwan
Dane podane w tym raporcie nie zostały podzielone na konkretne stanowiska, a jedynie podane na jednym wykresie. Różnice w wynagrodzeniu będą więc zależeć od stanowiska, stażu pracy czy miejsca zatrudnienia. Jednak mimo wszystko z wykresu da się zauważyć dwie najliczniejsze grupy pracowników. Jedną zarabiającą mniej niż 1,19 mln NTD rocznie oraz drugą zarabiającą więcej niż 4 mln NTD rocznie.
Dane podane w raporcie nie wystarczają, aby wysuwać konkretne wnioski skąd pojawiła się czterokrotna różnica w wynagrodzeniach. 70% ankietowanych otrzymało podwyżki w przeciągu ostatniego roku, z czego 35% otrzymało podwyżkę maksymalnie 5% swojej pensji zasadniczej. Co trzeci pracownik otrzymywał dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. (Renewable Energy Compensation Survey Report)
Rozwijający się w Polsce sektor morskich farm wiatrowych ma przed sobą wiele wyzwań. Oprócz dostosowania się do unijnych przepisów dotyczących energii odnawialnej oraz przepisów o ochronie środowiska naturalnego; będzie musiał stworzyć siatkę płac dla nowych stanowisk. Czy wynagrodzenia w Polsce na morskich farmach wiatrowych będą konkurencyjne względem innych państw, czy specjaliści będą odpływać w poszukiwaniu wyższych zarobków do innych krajów Unii Europejskiej lub poza nią? Z odpowiedziami na te pytania należy poczekać przynajmniej do przyszłego roku, kiedy planowo ma ruszyć eksploatacja pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.
oprac. : Alicja Pogoda / wynagrodzenia.pl
