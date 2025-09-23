Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Rok 2025 jest przełomowym w kwestii rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. W lutym ruszyła budowa 78 monopali na Morzu Bałtyckim. Orlen przewiduje, że od 2026 rozpocznie produkcję energii o łącznej mocy 1,2 GW. Budowa morskich farm wiatrowych na morzu spowoduje powstanie nowych stanowisk pracy. W poniższym artykule pochylimy się nad wynagrodzeniami na tych stanowiskach za granicą.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie stanowiska na morskich farmach wiatrowych oferują najwyższe wynagrodzenia na świecie i jakie są ich widełki płacowe

Jakie są globalne trendy w zarobkach sektora offshore, w tym wzrosty pensji i najpopularniejsze benefity

Które kraje przodują pod względem liczby miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń w branży energii wiatrowej

Jakie wyzwania stoją przed polskim rynkiem pracy offshore w kontekście konkurencyjności wynagrodzeń i migracji specjalistów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia - morskie farmy wiatrowe Wielka Brytania Roczne zarobki na morskich farmach wiatrowych w Wielkiej Brytanii różnią się w zależności od stanowiska. Inżynier turbin może liczyć na 20.000-80.000 GPT, technik naprawy łopat wiatrowych na 50.000-70.000 GPT, a inżynier konstrukcji na 40.000-60.000 GPT. Najwyższą pensję otrzymuje nadzorca konstrukcyjny: 77.000-83.000 GPT. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia - morskie farmy wiatrowe Australia Zestawienie ujawnia, że najwyższe wynagrodzenia w Australii na morskich farmach wiatrowych uzyskują kierownicy konstrukcji (200.000-230.000 USD), a główni inżynierowie osiągają 190.000-220.000 USD. Wynagrodzenia techników wahają się między 60.000 a 140.000 USD, znacznie przewyższając średnią krajową płacę. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia - inżynier procesu USA Podstawowe płace inżynierów procesu w USA rosną wraz ze stażem. Pracownicy z 2-4 latami doświadczenia zarabiają około 130.000 USD, po 6-8 latach widełki wynoszą 160.000-185.000 USD, a najstarsi specjaliści otrzymują ponad 185.000 USD rocznie, przy czym do pensji często doliczane są liczne premie. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Zarobki - sektor farm wiatrowych Tajwan W sektorze morskich farm wiatrowych na Tajwanie wyraźnie widoczne są dwie największe grupy: 24 procent zatrudnionych zarabia poniżej 1,19 mln NTD rocznie, a 16 procent ponad 4 mln NTD. Wynagrodzenia silnie różnicują się w zależności od stanowiska, doświadczenia i firmy zatrudniającej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Sektor energii wiatrowej jest czwartym pod względem ilości miejsc pracy wśród branży OZE. Na całym świecie jest ich około 1,2 miliona, z czego 44% to stanowiska pracy w Chinach. W Unii Europejskiej liderami zatrudnienia w sektorze energii wiatrowej są Niemcy i Wielka Brytania. W tym sektorze da się zauważyć szybszy rozwój morskich farm wiatrowych, gdyż nie jest on obarczony tak wielkim sprzeciwem społecznym. W 2018 roku było to 210.000 stanowisk pracy - wzrost o 15% względem roku poprzedniego. (Czako, V. Employment in the Energy Sector)Jak wynika z Tabeli 1., widełki wynagrodzeń dla stanowiska inżyniera turbin wiatrowych są bardzo szerokie, co zapewne spowodowane jest poziomem doświadczenia posiadanym przez pracownika. Przeciętne wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii wynosi 33.402 GPT rocznie. Widać zatem, że wynagrodzenia na stanowiskach w morskich farmach wiatrowych mogą być znacznie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie.Według raportu Philip Riley Group, najbardziej dochodowym stanowiskiem na morskich farmach wiatrowych jest kierownik konstrukcji. Jego zarobki wynoszą pomiędzy 200.000 a 230.000 USD rocznie. Średnie wynagrodzenie w Australii wynosi 95.500 USD. Pokazuje to, że kierownik konstrukcji zarabia ponad dwukrotnie więcej niż przeciętne wynagrodzenie.Oprócz widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk, w raporcie można znaleźć informacje, że ponad 82% procent ankietowanych otrzymało podwyżkę między 5 a 10% względem roku poprzedniego. Prawie 63% respondentów było zadowolonych ze swojej pracy, a najlepiej ocenianym benefitem była możliwość zachowania work/life balance. (Renewable Energy, Remuneration Report)Wraz z wydłużającym się stażem pracy zwiększa się również możliwa premia, którą pracownik może otrzymać. Pracując między 2 a 4 lata premia może mieć wysokość od 5 do 10% podstawowego wynagrodzenia, jeśli jednak ktoś pracuje ponad 8 lat to jego premia może być wyższa niż 20% wynagrodzenia podstawowego.Raport LVI Associates pokazuje również, że kandydaci podczas rozmów rekrutacyjnych oprócz negocjowania wynagrodzenia zwracają uwagę na benefity takie jak: work/life balane czy dodatki relokacyjne. (Salary Benchmarking Mini Report: Renewable Energy & Power Delivery)Agencja pracy LVI Associates opublikowała raport dla branży OZE, w którym przedstawiła wynagrodzenia w morskich farmach wiatrowych na Tajwanie.Dane podane w tym raporcie nie zostały podzielone na konkretne stanowiska, a jedynie podane na jednym wykresie. Różnice w wynagrodzeniu będą więc zależeć od stanowiska, stażu pracy czy miejsca zatrudnienia. Jednak mimo wszystko z wykresu da się zauważyć dwie najliczniejsze grupy pracowników. Jedną zarabiającą mniej niż 1,19 mln NTD rocznie oraz drugą zarabiającą więcej niż 4 mln NTD rocznie.Dane podane w raporcie nie wystarczają, aby wysuwać konkretne wnioski skąd pojawiła się czterokrotna różnica w wynagrodzeniach. 70% ankietowanych otrzymało podwyżki w przeciągu ostatniego roku, z czego 35% otrzymało podwyżkę maksymalnie 5% swojej pensji zasadniczej. Co trzeci pracownik otrzymywał dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. (Renewable Energy Compensation Survey Report)Rozwijający się w Polsce sektor morskich farm wiatrowych ma przed sobą wiele wyzwań. Oprócz dostosowania się do unijnych przepisów dotyczących energii odnawialnej oraz przepisów o ochronie środowiska naturalnego; będzie musiał stworzyć siatkę płac dla nowych stanowisk. Czy wynagrodzenia w Polsce na morskich farmach wiatrowych będą konkurencyjne względem innych państw, czy specjaliści będą odpływać w poszukiwaniu wyższych zarobków do innych krajów Unii Europejskiej lub poza nią? Z odpowiedziami na te pytania należy poczekać przynajmniej do przyszłego roku, kiedy planowo ma ruszyć eksploatacja pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.