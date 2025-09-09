Specjaliści ds. sprzedaży: zarabiają więcej i polegają na AI

Zrealizowana na potrzeby raportu Grafton Recruitment analiza 5,3 mln ogłoszeń o pracę w Polsce dowodzi, że w pierwszej połowie 2025 roku liczba ofert dla pracowników sprzedaży wprawdzie spadła, ale nadal utrzymuje się powyżej średniej rynkowej. Wyraźnie zaznacza się również wzrost wynagrodzeń, szczególnie w branżach IT, telekomunikacyjnej i technicznej oraz coraz większe znaczenie narzędzi AI w codziennej pracy handlowców.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienia się zapotrzebowanie na pracowników sprzedaży?

Ile zarabiają specjaliści sprzedaży i menedżerowie w różnych branżach?

W jaki sposób sztuczna inteligencja wspiera pracę handlowców?

Które role i kompetencje są dziś najbardziej poszukiwane przez pracodawców?

Stabilny popyt na pracowników sprzedaży

Zapotrzebowanie na pracowników sprzedaży pozostaje wysokie, choć zmalało w pierwszej połowie roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Duży wpływ na taki stan rzeczy miała skala wcześniejszych rekrutacji, a także uwarunkowania gospodarcze i pogorszenie koniunktury konsumenckiej. Warto zaznaczyć, że nastroje konsumenckie uległy poprawie w sierpniu, a eksperci przewidują umocnienie tego trendu, co zapowiada ożywienie i wzrost liczby ofert pracy skierowanych do specjalistów i menedżerów sprzedaży – wyjaśnia Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

W warunkach rosnących kosztów zatrudnienia i presji na efektywność firmy coraz częściej kładą nacisk na tworzenie wartości, a nie tylko realizację celów sprzedażowych. To sprawia, że popyt na handlowców utrzymuje się na stabilnym poziomie, choć jego natężenie różni się w zależności od branży, lokalizacji i modelu sprzedaży – tłumaczy Michał Piernik, Manager w Grafton Recruitment.

Hunterzy i farmerzy - cykliczne potrzeby rekrutacyjne w sprzedaży

Drugi i trzeci kwartał roku to czas, w którym popyt na role sprzedażowe stabilizuje się lub lekko spada. Firmy skupiają się wtedy na realizacji strategii, ocenie wyników czy analizie efektywności, co zmniejsza presję na nowe zatrudnienia – tłumaczy Monika Piądło, Regional Manager Grafon Recruitment.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Farming vs Hunding Podział ról w zespołach pozwala firmom lepiej dopasować strategie sprzedażowe do specyfiki rynku i zwiększyć efektywność zespołów Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Działy sprzedaży w 2025 roku: pensje rosną

W sprzedaży najwyższe wynagrodzenia otrzymują obecnie handlowcy pracujący w firmach IT, technologicznych oraz obsługujący rynki zagraniczne. To pokazuje, jak istotną rolę odgrywają kompetencje językowe i umiejętność pracy z nowymi technologiami – podkreśla Michał Piernik, Manager w Grafton Recruitment.

AI w sprzedaży – wsparcie czy zagrożenie?

Kiedy do gry wkroczyły pierwsze narzędzia wspierające sprzedaż oparte na AI, sprzedawcy zaczęli korzystać z gotowych szablonów wiadomości, automatycznych analiz potrzeb klienta czy scoringu leadów. Tak narodził się model „AI-assisted seller”, a wraz z nim rola handlowca zaczęła przesuwać się w stronę zarządzania procesem. Wzrosło też znaczenie kompetencji cyfrowych i tzw. prompt engineeringu – umiejętności formułowania zapytań do narzędzi AI. Obecnie ich codzienna praca obejmuje bardziej strategiczne działania, budowanie relacji i rozwój nowych obszarów biznesowych – dodaje Joanna Ciężkowska, Senior Brand Manager Grafton Recruitment.

AI potrafi dziś naprawdę wiele – analizuje dane, tworzy treści, prognozuje trendy. Jeżeli spojrzymy na sprzedaż okiem handlowca – zarówno tego z dużej organizacji, jak i tego z mniejszej firmy – to najważniejsze pozostaje jedno: konkretne wsparcie w codziennych, podstawowych zadaniach. Takich jak opracowanie listy prospektów, przygotowanie oferty handlowej czy zarządzanie bazą klientów – dodaje Małgorzata Plato, Business Development Manager w Grafton Recruitment.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Na którym etapie procesu sprzedaży AI może faktycznie pomóc? 42% ankietowanych wskazało na największą wartość AI w trakcie przygotowywaniu ofert Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Coraz częściej pojawia się pytanie o to, czy sztuczna inteligencja zastąpi handlowców. W praktyce AI nie jest alternatywą dla człowieka, ale narzędziem, które zwiększa efektywność. Jej największą wartością jest to, że potrafi szybko przetwarzać ogromne zbiory danych i wskazywać scenariusze dalszych działań. Dzięki temu handlowcy mogą podejmować trafniejsze decyzje i skupić się na tym, co naprawdę buduje przewagę konkurencyjną – rozumieniu potrzeb klienta i dostarczaniu mu odpowiednich rozwiązań – podsumowuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna w Grafton Recruitment.

Z raportu „Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach – Dział Sprzedaży” Grafton Recruitment wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku liczba ofert pracy zmalała w porównaniu z rokiem ubiegłym, a kandydaci ostrożniej podejmowali decyzje o zmianie zatrudnienia. Od początku 2023 roku obserwowany jest jednak wzrost popytu na stanowiska sprzedażowe, utrzymujący się powyżej benchmarku wyznaczonego łączną liczbą ofert pracy na rynku.Popyt na pracowników działów sprzedaży różni się w zależności od branży – jego wzrost lub spadek napędzany jest przez skalę popytu na produkty lub usługi w danym sektorze, rozwój e-commerce i automatyzacji, płynności w łańcuchach dostaw.Z analizy 5,3 miliona ogłoszeń opublikowanych na największym portalu rekrutacyjnym w Polsce, w tym 242 tysięcy unikalnych ofert dotyczących sprzedaży, wynika, że w pierwszym kwartale 2025 roku wskaźnik popytu na role sprzedażowe wyniósł 1,08, przewyższając benchmark dla całego rynku (0,99).Z raportu „Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach – Dział Sprzedaży” wynika, że w pierwszym półroczu tego roku największe zapotrzebowanie dotyczyło specjalistów sprzedaży, dla których indeks wyniósł 1,24. Wysoka liczba ofert była także skierowana do handlowców w obszarze B2B, pracowników sprzedaży międzynarodowej, a także osób, które potrafią włączać elementy ESG do działań handlowych. Niższe zapotrzebowanie dotyczyło natomiast inżynierów sprzedaży – tu indeks spadł do 0,64. Wskaźniki dla Account Managerów i kierowników sprzedaży wyniosły po 0,93, a dla przedstawicieli handlowych 0,96, czyli na poziomie zbliżonym do średniej.Z perspektywy podziału ról w zespołach sprzedażowych warto zwrócić uwagę na coraz częstsze rozdzielanie zadań między „hunterów”, odpowiadających za pozyskiwanie nowych klientów i rozwój nowych obszarów biznesowych oraz „farmerów”, którzy koncentrują się na utrzymywaniu relacji z dotychczasowymi kontrahentami. Taki podział pozwala firmom lepiej dopasować strategie sprzedażowe do specyfiki rynku i zwiększyć efektywność zespołów.Z analizy trendów rekrutacyjnych i aktywności biznesowej wynika, że zapotrzebowanie na specjalistów ds. sprzedaży nowego biznesu i utrzymania klientów zaczyna wyraźnie rosnąć pod koniec czwartego kwartału, a swój szczyt osiąga na początku roku. Planowanie celów i potrzeb kadrowych staje się impulsem do uruchamiania pierwszych procesów rekrutacyjnych, które nabierają intensywności na przełomie grudnia i stycznia.Wynagrodzenia w sprzedaży w 2025 roku zależą przede wszystkim od doświadczenia, stanowiska oraz branży i regionu.Osoby stawiające pierwsze kroki w zawodzie (do roku pracy) otrzymują pensje w przedziale od 5 300 do 8 500 zł brutto miesięcznie. Handlowcy z dwu– lub trzyletnim stażem zarabiają już od 6 000 do 13 000 zł, a osoby z doświadczeniem w przedziale 3–5 lat mogą liczyć na 9 000–13 000 zł, przy czym w największych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Wrocław oraz Trójmiasto, stawki bywają wyższe.Najlepiej opłacani pozostają specjaliści z ponad pięcioletnim doświadczeniem – ich miesięczne wynagrodzenia mieszczą się w granicach 11 000–20 000 zł. Dane potwierdzają systematyczny wzrost płac wraz ze zdobywanymi umiejętnościami i rozwojem kariery.I tak team managerowie kierujący zespołami sprzedaży zarabiają od 11 000 do 20 000 zł, a kierownicy regionów – w zależności od branży i lokalizacji – od 12 000 do nawet 25 000 zł. Zbliżone stawki osiągają managerowie ds. eksportu, przy czym w ich przypadku kluczowa jest znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia sprzedaży na rynkach zagranicznych.Czynnikiem, który również wpływa na poziom wynagrodzeń jest lokalizacja, nawet w tej samej branży i na tym samym stanowisku. Manager ds. eksportu w sektorze farmaceutycznym zatrudniony w Trójmieście zarabia od 15 000 do 20 000 zł brutto miesięcznie, podczas gdy w Katowicach widełki dla tego samego stanowiska wynoszą 13 000–18 000 zł. Również w przypadku kierowników regionalnych w usługach B2B widać wyraźne różnice – w Poznaniu wynagrodzenie waha się od 14 000 do 18 000 zł, natomiast w Łodzi najniższa pensja to 12 000 zł, a jej górna granica wynosi 16 000 zł.Różnice w wynagrodzeniach są silnie uzależnione od branży, nawet w tym samym mieście. I tak w Warszawie manager ds. eksportu w sektorze IT i telekomunikacji może liczyć na wynagrodzenie rzędu 16 000 – 25 000 zł, podczas gdy na tym samym stanowisku w branży FMCG stawki wahają się między 15 000 a 20 000 zł. Z analizy wynika, że w Krakowie Team Manager w usługach B2B zarabia od 12 000 do 17 000 zł, podczas gdy jego odpowiednik z branży FMCG otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 12 500 – 16 000 zł. Choć widełki są zbliżone, stawki minimalne i maksymalne są korzystniejsze dla B2B.Średni wzrost wynagrodzeń w działach sprzedaży w 2025 roku wyniósł od 4% do 6% w porównaniu do zarobków w roku ubiegłym. Skala podwyżek zależy od branży, regionu i poziomu doświadczenia pracowników. Najszybszy wzrost płac dotyczył sektora IT, telekomunikacji, sprzedaży B2B oraz branż technicznych, gdzie podwyżki sięgnęły średnio 6% w stosunku do ub. roku. W branży FMCG i farmaceutycznej wzrost wyniósł około 4%.Jeszcze kilka lat temu codzienność pracowników sprzedaży sprowadzała się do kontaktów telefonicznych, ręcznego wyszukiwania leadów i żmudnej pracy z CRM-em. Obecnie coraz większe znaczenie w pracy zespołów sprzedaży mają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – od prostych chatbotów po systemy wspierające analizę danych i prognozowanie trendów.AI przejmuje powtarzalne zadania, takie jak generowanie leadów, analiza danych, czy przygotowywanie ofert. Dzięki temu handlowcy zyskują czas na budowanie relacji i działania doradcze. Systemy CRM wspierane przez AI, takie jak Salesforce – jedną z wiodących globalnych platform do zarządzania relacjami z klientami – analizują dane w czasie rzeczywistym i wskazują kolejne działania w procesie sprzedaży. Według danych opublikowanych przez tę firmę w lipcu 2024 roku, 83% zespołów korzystających z AI odnotowało wzrost przychodów w ostatnim roku.Jak AI wykorzystują w praktyce pracownicy działów sprzedaży? Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Grafton Recruitment na portalu LinkedIn potwierdzają, że sztuczna inteligencja postrzegana jest głównie jako wsparcie techniczne – 42% ankietowanych wskazało jej największą wartość w przygotowywaniu ofert, 27% w tworzeniu list prospektów, a 24% w zarządzaniu bazą klientów. Tylko 2% uznało AI za przydatną w umawianiu spotkań, co dowodzi, że w bezpośrednich kontaktach z klientem wciąż kluczowe pozostają kompetencje ludzkie.