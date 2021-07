Jakie wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2020 roku?

Mediana wynagrodzeń pracowników w przemyśle lekkim wyniosła 5 450 PLN, czyli o 350 PLN więcej niż mediana dla całego kraju.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w przemyśle lekkim w różnych województwach w 2020 roku Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle lekkim otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 6 500 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w przemyśle lekkim w firmach o różnej wielkości Najwyższe płace w branży przemysłu lekkiego otrzymywali pracownicy w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób – 6 200 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń pracowników z różnym stażem pracy w przemyśle lekkim Pracownicy ze stażem pracy powyżej 16 lat zarabiali najwięcej. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 11 271 osób zatrudnionych w firmach z branży przemysłu lekkiego. 69% badanych stanowili mężczyźni. 25% miało wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie. 32% pracowało w firmach zatrudniających 50-249 osób. Staż pracy 26% badanych wynosił ponad 16 lat.Mediana wynagrodzeń pracowników w przemyśle lekkim wyniosła 5 450 PLN, czyli o 350 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 4 075 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 8 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 12 200 PLN. Kobiety w tej branży zarabiały przeciętnie 5 050 PLN, natomiast mężczyźni 5 600 PLN.Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle lekkim otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 6 500 PLN. Mediana płac w samej Warszawie była wyższa i wyniosła 7 993 PLN. Poniżej 5 000 PLN zarabiali przeciętnie pracownicy w województwach: opolskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, dyrektorzy w firmach przemysłu lekkiego zarabiali 16 000 PLN. Wynagrodzenia kierowników mieściły się w przedziale od 8 500 do 11 200 PLN w zależności od wielkości zespołu jakim zarządzali. Specjaliści zarabiali od 4 218 PLN w przypadku młodszego do 6 800 PLN w przypadku doświadczonego pracownika. Brygadziści zarabiali 4 900 PLN, natomiast pracownicy szeregowi 3 820 PLN.Najwyższe płace w branży przemysłu lekkiego otrzymywali pracownicy w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób – 6 200 PLN. Ich koledzy z najmniejszych organizacji, zatrudniających do 9 osób, zarabiali o ponad 2 000 PLN mniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 075 PLN.Pracownicy ze stażem pracy powyżej 16 lat zarabiali najwięcej. Mediana ich wynagrodzeń to 6 680 PLN. Ich koledzy na początku kariery, pracujący rok lub mniej zarabiali o 2 772 PLN mniej – 3 908 PLN.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim na wybranych stanowiskach.