eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaUmiejętności, których nie zastąpi sztuczna inteligencja - na co dziś stawiają pracodawcy?

Umiejętności, których nie zastąpi sztuczna inteligencja - na co dziś stawiają pracodawcy?

2025-08-23 00:21

Umiejętności, których nie zastąpi sztuczna inteligencja - na co dziś stawiają pracodawcy?

Umiejętności, których nie zastąpi sztuczna inteligencja - na co dziś stawiają pracodawcy? © wygenerowane przez AI

Sztuczna inteligencja szybko zmienia rynek pracy, ale są umiejętności, których nie zastąpi żaden algorytm. Pracodawcy coraz częściej poszukują nie tylko zaawansowanych kompetencji cyfrowych, ale także zdolności miękkich - kreatywności, empatii czy krytycznego myślenia. Według raportów branżowych i ekspertów luka kompetencyjna wciąż rośnie, a organizacje muszą inwestować w rozwój pracowników, by sprostać nowym wyzwaniom.

Przeczytaj także: Kompetencje miękkie, czyli must have pracownika

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie kompetencje miękkie i cyfrowe są obecnie kluczowe dla pracodawców
  • W jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na wymagania rynku pracy
  • Dlaczego niektórych umiejętności nie da się zastąpić algorytmem
  • Jak firmy i pracownicy mogą skutecznie rozwijać pożądane kompetencje

O znaczeniu kompetencji miękkich i wpływie nowych technologii na rynek pracy mówi się od dawna. To nie jest nowość – każda zmiana technologiczna wymuszała uczenie się nowych umiejętności. Tym razem jednak tempo tego procesu jest szybsze. Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse, która służy do badania zaangażowania pracowników, podkreśla, że umiejętności jutra, to tak naprawdę kompetencje, które już dziś powinien posiadać każdy z nas.

Z danych zebranych przez ManpowerGroup wynika, że obecnie 6 na 10 firm w Polsce nie potrafi znaleźć ludzi z odpowiednimi kompetencjami. Na świecie ten problem zgłasza już trzy czwarte pracodawców. W raporcie „Zaangażowanie 2024” opracowanym przez Enpulse czytamy, że niemal 30 proc. pracowników uważa, że nie posiada wystarczającej wiedzy, by wykonywać swoje obowiązki służbowe na najwyższym poziomie. To pokazuje jasno – luka kompetencyjna nie jest teorią z raportów. To codzienność, z którą zmagają się organizacje i pracownicy tu i teraz.

– Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego podkreślają, że zmiany w kompetencjach nie zwalniają. One po prostu wchodzą w fazę „stabilnie wysokiego tempa”. Najbliższe lata to czas, żeby nadrobić braki. Owszem wiele firm inwestuje w reskilling i upskilling, ale wiele danych potwierdza, że pracownicy nadal nie czują się gotowi na przyszłość. Pytanie brzmi: czy jesteśmy gotowi zmienić sposób działania i myślenia? Jeśli nie, luka kompetencyjna tylko się pogłębi – podkreśla Magda Pietkiewicz.

Cyfrowa sprawność, która robi różnicę


Szybki rozwój technologii sprawia, że kompetencje cyfrowe stają się niezbędne. Już nie wystarczy wiedzieć, jak obsługiwać program czy narzędzie – chodzi o to, by robić to skutecznie, bo w praktyce przekłada się to na lepsze wyniki i realne efekty. Firmy szukają dziś właśnie takich pracowników, bo widzą w nich klucz do przewagi konkurencyjnej.

– Technologie oparte o sztuczną inteligencję powstają tak szybko, że wyzwaniem staje się opanowanie ich w odpowiednio krótkim czasie. To już nie są narzędzia z początku digitalizacji, do których mogliśmy przyzwyczajać się na spokojnie i bez pośpiechu. Zdolność adaptacji do nowego jest dziś kluczowa. Równie ważne jest rozwijanie kompetencji, które pozwalają szybko przyswajać wiedzę – zaznacza Magda Pietkiewicz.

Człowieka nie da się zastąpić


W miarę jak coraz więcej procesów przejmuje sztuczna inteligencja, rośnie znaczenie kompetencji typowo „ludzkich”. Są wśród nich między innymi zdolności społeczne, inteligencja emocjonalna, kreatywność czy krytyczne myślenie. Tych umiejętności nie da się zastąpić żadnym algorytmem.

– Z jednej strony, starzenie się społeczeństwa i spadający wskaźnik zastępowalności pokoleń, sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na zawody wymagające empatii. Jednym z nich jest opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, która staje się jednym z kluczowych sektorów rynku pracy – maszyny mogą wspierać ten proces, ale to człowiek pozostaje niezastąpiony w zapewnianiu wsparcia emocjonalnego i społecznego – podkreśla Magda Pietkiewicz.

– Z drugiej, w dobie rozwoju sztucznej inteligencji rośnie zapotrzebowanie na osoby, które cechuje zdrowy rozsądek i niezależność. Eksperci ds. etyki AI są niezbędni, by tworzyć technologie, które będą służyły społeczeństwu w sposób bezpieczny — dodaje.

Przyszłość zaczyna się teraz


– Zawody zawsze się zmieniały i będą się zmieniać – to naturalny proces. Kiedyś komputery całkowicie zmieniły pracę sekretarek. Potem internet odmienił sposób, w jaki swoje obowiązki wykonują dziennikarze. Teraz aplikacje mobilne w dużej mierze ograniczyły rolę tradycyjnych kasjerów. Obecnie stoimy przed podobnym przełomem. Tyle, że jego skala obejmuje cały rynek pracy – mówi Magda Pietkiewicz.

– Od lat mówi się o „kompetencjach przyszłości”. Jeśli jednak spojrzymy na analizy ekspertów czy raporty sprzed kilku, kilkunastu lat, widać wyraźnie, że wciąż chodzi o te same rzeczy: umiejętności cyfrowe, kompetencje miękkie i zdolność do szybkiego uczenia się. Problem w tym, że cały czas traktujemy je jak coś, co dopiero będzie nam potrzebne. A prawda jest taka, że one potrzebne są nam już dziś – podsumowuje ekspertka.
Przeczytaj także: Stawiasz na rozwój zawodowy? Postaw na twarde, ale i miękkie kompetencje Stawiasz na rozwój zawodowy? Postaw na twarde, ale i miękkie kompetencje

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: poszukiwane kompetencje, kompetencje miękkie, kompetencje zawodowe, kompetencje pracownika, umiejętności miękkie, kwalifikacje pracownika, kwalifikacje zawodowe, tendencje na rynku pracy, rozwój zawodowy, kompetencje cyfrowe

Przeczytaj także

Ile zarabia elektryk, ślusarz i operator CNC? Branża techniczna docenia kompetencje

Ile zarabia elektryk, ślusarz i operator CNC? Branża techniczna docenia kompetencje

Kompetencje cyfrowe kluczowe dla szefa i pracownika

Kompetencje cyfrowe kluczowe dla szefa i pracownika

Rozwój osobisty albo wypowiedzenie? Pracownicy chcą podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Rozwój osobisty albo wypowiedzenie? Pracownicy chcą podnoszenia kwalifikacji zawodowych

1/3 ofert pracy wymaga kompetencji cyfrowych

1/3 ofert pracy wymaga kompetencji cyfrowych

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: jak trafić w potrzeby Pakmana?

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: jak trafić w potrzeby Pakmana?

Podnoszenie kwalifikacji: przykry obowiązek czy przyjemność?

Podnoszenie kwalifikacji: przykry obowiązek czy przyjemność?

Rozwój osobisty i podnoszenie kompetencji: tak, ale online

Rozwój osobisty i podnoszenie kompetencji: tak, ale online

Kompetencje pracowników: pracodawcy nie inwestują w szkolenia?

Kompetencje pracowników: pracodawcy nie inwestują w szkolenia?

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: bariery i wyzwania

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: bariery i wyzwania

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Labubu wyprzedza Barbie: fenomen blind boxów i nowa ikona pokolenia Z

Labubu wyprzedza Barbie: fenomen blind boxów i nowa ikona pokolenia Z

realme Note 70T - nowy smartfon z dużą baterią i wojskową odpornością już Polsce

realme Note 70T - nowy smartfon z dużą baterią i wojskową odpornością już Polsce

Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

Praca na emeryturze: dlaczego dlaczego firmy powinny zatrudniać seniorów?

Praca na emeryturze: dlaczego dlaczego firmy powinny zatrudniać seniorów?

Kompetencje przyszłości: czego chcą się uczyć specjaliści i dlaczego nie mają czasu na rozwój?

Kompetencje przyszłości: czego chcą się uczyć specjaliści i dlaczego nie mają czasu na rozwój?

Światłowód Play od 45 zł: krótka umowa i szybki internet bez zobowiązań

Światłowód Play od 45 zł: krótka umowa i szybki internet bez zobowiązań

Wsparcie unijne dla polskich firm: lista funduszy dostępnych w ofercie PARP jeszcze w 2025 r.

Wsparcie unijne dla polskich firm: lista funduszy dostępnych w ofercie PARP jeszcze w 2025 r.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: