Umiejętności, których nie zastąpi sztuczna inteligencja - na co dziś stawiają pracodawcy?

Sztuczna inteligencja szybko zmienia rynek pracy, ale są umiejętności, których nie zastąpi żaden algorytm. Pracodawcy coraz częściej poszukują nie tylko zaawansowanych kompetencji cyfrowych, ale także zdolności miękkich - kreatywności, empatii czy krytycznego myślenia. Według raportów branżowych i ekspertów luka kompetencyjna wciąż rośnie, a organizacje muszą inwestować w rozwój pracowników, by sprostać nowym wyzwaniom.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie kompetencje miękkie i cyfrowe są obecnie kluczowe dla pracodawców

W jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na wymagania rynku pracy

Dlaczego niektórych umiejętności nie da się zastąpić algorytmem

Jak firmy i pracownicy mogą skutecznie rozwijać pożądane kompetencje

Cyfrowa sprawność, która robi różnicę

Człowieka nie da się zastąpić

Przyszłość zaczyna się teraz

O znaczeniu kompetencji miękkich i wpływie nowych technologii na rynek pracy mówi się od dawna. To nie jest nowość – każda zmiana technologiczna wymuszała uczenie się nowych umiejętności. Tym razem jednak tempo tego procesu jest szybsze. Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse, która służy do badania zaangażowania pracowników, podkreśla, że umiejętności jutra, to tak naprawdę kompetencje, które już dziś powinien posiadać każdy z nas.Z danych zebranych przez ManpowerGroup wynika, że obecnie 6 na 10 firm w Polsce nie potrafi znaleźć ludzi z odpowiednimi kompetencjami. Na świecie ten problem zgłasza już trzy czwarte pracodawców. W raporcie „Zaangażowanie 2024” opracowanym przez Enpulse czytamy, że niemal 30 proc. pracowników uważa, że nie posiada wystarczającej wiedzy, by wykonywać swoje obowiązki służbowe na najwyższym poziomie. To pokazuje jasno – luka kompetencyjna nie jest teorią z raportów. To codzienność, z którą zmagają się organizacje i pracownicy tu i teraz.– podkreśla Magda Pietkiewicz.Szybki rozwój technologii sprawia, że kompetencje cyfrowe stają się niezbędne. Już nie wystarczy wiedzieć, jak obsługiwać program czy narzędzie – chodzi o to, by robić to skutecznie, bo w praktyce przekłada się to na lepsze wyniki i realne efekty. Firmy szukają dziś właśnie takich pracowników, bo widzą w nich klucz do przewagi konkurencyjnej.– zaznacza Magda Pietkiewicz.W miarę jak coraz więcej procesów przejmuje sztuczna inteligencja, rośnie znaczenie kompetencji typowo „ludzkich”. Są wśród nich między innymi zdolności społeczne, inteligencja emocjonalna, kreatywność czy krytyczne myślenie. Tych umiejętności nie da się zastąpić żadnym algorytmem.– podkreśla Magda Pietkiewicz.— dodaje.– mówi Magda Pietkiewicz.– podsumowuje ekspertka.