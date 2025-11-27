Studia, które gwarantują wysokie wynagrodzenia. Ranking opłacalnych kierunków

Studia, które gwarantują pensje sięgające 30 tys. zł miesięcznie, wciąż są w zasięgu ręki – pokazują najnowsze dane ELA i Raport Płacowy IT 2025 Devire. Informatycy, specjaliści AI, inżynierowie danych czy konsultanci SAP dziś zarabiają wielokrotnie więcej niż średnia krajowa. Co ciekawe, do gry wracają także kierunki techniczne i medyczne, które zapewniają szybki i stabilny start zawodowy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które kierunki studiów zapewniają dziś najwyższe zarobki w Polsce?

Ile zarabiają specjaliści IT na poziomie mid i senior?

Jakie specjalizacje technologiczne rosną najszybciej?

Dlaczego inżynierowie i medycy znów są tak wysoko wyceniani?

W I kwartale 2025 r. wartość projektów technologicznych w Polsce sięgnęła 686 mln euro, czyli aż 64% więcej niż rok wcześniej. To efekt m.in.: rosnącego znaczenia AI w procesach biznesowych, zapotrzebowania na specjalistów od cyberbezpieczeństwa, modernizacji systemów ERP i CRM, rozwoju polskich centrów R&D.



Pamiętajmy, że pomimo wyhamowania dynamiki płac, rynek IT nadal jest jednym z najbardziej chłonnych segmentów gospodarki – mówi Mikołaj Makowski, Dyrektor Zarządzający w agencji rekrutacyjnej Devire.

Specjalizacje, których firmy potrzebują dziś najbardziej

Inżynierowie techniczni: górnictwo, geoinżynieria, energetyka nadal wysoko

górnictwo i geologia – PŚl: 14 214 zł ,

, górnictwo i geologia – PWr: 14 185 zł ,

, inżynieria obliczeniowa – UW: 13 000 zł ,

, geoinformatyka – AGH: 11 361 zł.

Medyków też czeka dobry rynek

Dane z ELA i z rynku pracy pokazują jasno, że kierunkiem przewodnim pozostają dziś kompetencje specjalistyczne. Niezależnie od branży firmy szukają ludzi, którzy rozumieją technologię, potrafią pracować z danymi i rozwijać wyspecjalizowane obszary swojej profesji. To właśnie takie umiejętności – czy w IT, czy w górnictwie, energetyce albo sektorze zdrowotnym – gwarantują najlepszy start zawodowy. Absolwenci, którzy już na początku postawią na specjalizację, będą mieć najwięcej możliwości w kolejnych latach – podsumowuje Mikołaj Makowski z Devire.

Dane z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) i najnowszego Raportu Płacowego IT 2025 Devire pokazują wyraźnie: najbardziej opłaca się studiować te kierunki, które odpowiadają na najszybciej rosnące potrzeby technologiczne firm.Według ELA najlepiej wynagradzani młodzi absolwenci to informatycy z topowych uczelni technicznych. Przykładowo: informatyka na Politechnice Warszawskiej (16 956 zł brutto), informatyka stosowana na PW (14 918 zł), informatyka na UW (14 025 zł), Data Science na AGH (13 140 zł), Informatyka na UJ (13 663 zł.).Przewaga tych kierunków okazuje się jeszcze większa, gdy zestawimy je z realnymi widełkami płacowymi z rynku pracy. Z Raportu Płacowego IT 2025 Devire wynika, że już na poziomie mid- i senior-specialistów płace wyglądają następująco.: 15–25 tys. zł (mid), 26–31 tys. zł (senior),: 17–20 tys. zł (mid), 21–29 tys. zł (senior),: do 28 tys. zł (senior),: do 28 tys. zł (senior).Rynek wyraźnie dojrzewa - wzrosty wynagrodzeń zwolniły do 5–7% rocznie, ale to właśnie kompetencje w obszarze AI, analityki danych i inżynierii software’u pozostają jednymi z najbardziej przyszłościowych.Największe niespodzianki na rynku IT przynoszą nie programiści, ale konsultanci i specjaliści od aplikacji biznesowych. Z najnowszego raportu płacowego Devire wynika, że pensje kontraktowe SAP Consultantów wzrosły w ostatnim roku o 12% r/r, Microsoft Dynamics Consultantów o 6% r/r, a seniorzy w Salesforce odnotowali najwyższe wzrosty na etatach.Przykładowo: SAP Functional Consultant (senior) zarabia 22–30 tys. zł, a ABAP Developer: 10–30 tys. zł (od jn. do seniora).Eksperci Devire nie mają wątpliwości: to obszar, który będzie rósł jeszcze szybciej m.in. przez globalną migrację do SAP S/4HANA oraz rozwój ekosystemu Dynamics i Salesforce. Nie zwalnia również cyberbezpieczeństwo. Cloud Security i IAM pozostają jednymi z najbardziej konkurencyjnych płacowo segmentów całego rynku.Co ciekawe, dane ELA pokazują też wysokie zarobki w kierunkach technicznych spoza IT:To sygnał, że zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych inżynierów – zwłaszcza w obszarach surowcowych i energetycznych – pozostaje stabilne, a kompetencje techniczne wciąż należą do najlepiej wycenianych na rynku.Największym zaskoczeniem zestawienia ELA są kierunki medyczne. Pensje absolwentów pielęgniarstwa przekraczają 14 tys. zł brutto już w pierwszych latach pracy. Położnictwo i zdrowie publiczne również wchodzą do grona najlepiej opłacanych kierunków praktycznych. Deficyt kadr przekłada się tu na szybki wzrost wynagrodzeń.