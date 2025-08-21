eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaAI Act: jak bezpiecznie stosować sztuczną inteligencję w rekrutacji?

AI Act: jak bezpiecznie stosować sztuczną inteligencję w rekrutacji?

2025-08-21 08:32

AI Act: jak bezpiecznie stosować sztuczną inteligencję w rekrutacji?

Sztuczna inteligencja w rekrutacji © Freepik

Czy generowanie ofert pracy lub analiza CV mogą narazić firmę na poważne konsekwencje? Odpowiedź na tak postawione pytanie to: "tak". Nowe przepisy AI Act pokazują, że nie każdy sposób wykorzystania sztucznej inteligencji w HR jest dozwolony. Ryzyko naruszenia prawa pojawia się m.in. w sytuacji, gdy algorytm oceni kandydatów na podstawie ich cech osobistych. Jak zatem korzystać z AI w rekrutacji, by wspierała procesy, zamiast stanowić zagrożenie?

Przeczytaj także: Korzystasz z AI w pracy? Od 2 sierpnia 2025 czekają cię ważne zmiany i możliwe kary

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym jest AI Act i czego zabrania w obszarze HR?
  • Dlaczego nawet pozornie neutralne funkcje AI mogą rodzić ryzyko naruszeń?
  • Jakie obowiązki informacyjne wobec kandydatów nakładają nowe przepisy?
  • W jaki sposób firmy mogą bezpiecznie wdrażać AI w procesach rekrutacyjnych?

Zakazane, czyli jakie?


AI Act, obowiązujące od lutego 2025 roku, zakazuje m.in. manipulowania decyzjami użytkowników w sposób podprogowy lub nieświadomy, wykorzystywania podatności grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, a także scoringu społecznego – czyli oceniania ludzi na podstawie ich cech osobistych czy zachowań. Na liście znajdują się również takie praktyki, jak profilowanie w celu przewidywania ryzyka popełnienia przestępstwa, rozpoznawanie emocji czy kategoryzacja biometryczna.

Co istotne, jak podkreślają autorzy unijnych wytycznych, nie zawsze potrzebne jest udowodnienie szkody – wystarczy, że system AI generuje ryzyko pogorszenia sytuacji danej osoby, np. zdrowotnej, społecznej czy finansowej.
AI Act nie zostawia złudzeń: niektóre zastosowania AI są niezgodne z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, jak prawo do autonomii, prywatności czy równego traktowania. Z punktu widzenia HR zagrożeniem nie są tylko skrajne przypadki, jak analiza mimiki czy tonu głosu pracownika. Równie niebezpieczne mogą być mniej oczywiste działania – na przykład targetowanie ofert pracy wyłącznie do osób z grup o słabszej pozycji społecznej – mówi Katarzyna Trzaska, ekspertka eRecruiter.

Praktyka nie czyni bezpiecznym


Eksperci podkreślają, że kluczowe jest precyzyjne zdefiniowanie, czym są cechy osobiste, dane wrażliwe czy klasyfikacje wpływające na procesy decyzyjne w rekrutacji. Jeśli algorytm zaczyna w nieuprawniony sposób wykorzystywać tego typu informacje, to nawet funkcje, które na pierwszy rzut oka wydają się neutralne – jak generowanie ogłoszeń, tagowanie CV czy rekomendacje kandydatów – mogą wiązać się z ryzykiem naruszenia zasad etycznych lub prawnych. Dlatego tak ważne jest, by projektując i wdrażając rozwiązania AI, świadomie kontrolować, jakie dane są uwzględniane w procesie analizy i podejmowania decyzji.
W eRecruiter myślenie o rozwoju funkcji AI nigdy nie zasłaniało nam aspektów prawnych związanych z użyciem sztucznej inteligencji. Nasze narzędzia AI – od preselekcji po generowanie pytań rekrutacyjnych – wspierają pracę rekrutera, ale go nie zastępują. System nie analizuje emocji, nie wykorzystuje danych biometrycznych ani nie klasyfikuje kandydatów na podstawie cech osobowości. To człowiek ma ostatnie słowo – i to jest fundamentalna różnica – tłumaczy Konrad Szczygieł, Head of Marketplace w eRecruiter.

Informować to chronić – także siebie


AI Act wprowadza obowiązek informowania kandydatów o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych. To wymóg prawny, ale też praktyczne narzędzie minimalizujące ryzyko nieporozumień i odpowiedzialności po stronie pracodawcy. Przejrzystość w komunikacji, wskazanie roli człowieka w podejmowaniu decyzji i jasne opisanie funkcji narzędzi AI może uchronić firmę przed zarzutami o nieetyczne lub niezgodne z prawem działania.
Transparentność to nie tylko wymóg przepisów. To realne zabezpieczenie firmy przed zarzutami o nieetyczne działania. Jeśli kandydat wie, na czym polega rola AI w procesie, a decyzje podejmuje człowiek – ograniczamy ryzyko nieporozumień i zwiększamy zaufanie. A to również przekłada się na wizerunek pracodawcy – dodaje Katarzyna Trzaska.

AI z głową – czyli jak korzystać, by nie narazić się na sankcje


AI Act nie zakazuje stosowania sztucznej inteligencji w HR – przeciwnie, zakłada jej dalszy rozwój, ale na zasadach odpowiedzialności i zgodności z prawem. Przed wdrożeniem rozwiązania opartego na AI warto jednak zadać dostawcy kluczowe pytania: jakie decyzje podejmuje system, na jakich danych operuje i czy spełnia kryteria określone przez unijne przepisy.
Odpowiedzialność nie kończy się na dostawcy technologii. To użytkownik, czyli firma wdrażająca AI, musi znać granice i ocenić ryzyka. Świadome korzystanie z AI to już nie tylko dobra praktyka. To obowiązek – podsumowuje Konrad Szczygieł.

Przeczytaj także: Między nadzieją a niepewnością: Raport, jak polscy pracownicy widzą przyszłość z AI Między nadzieją a niepewnością: Raport, jak polscy pracownicy widzą przyszłość z AI

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: AI Act, sztuczna inteligencja, AI, wdrożenia AI, narzędzia AI, bezpieczeństwo danych osobowych, ochrona danych, rekrutacja pracowników, HR, zarządzenie zasobami ludzkimi

Przeczytaj także

Sztuczna inteligencja w rekrutacji pracowników: więcej korzyści czy szkód?

Sztuczna inteligencja w rekrutacji pracowników: więcej korzyści czy szkód?

Sztuczna inteligencja dehumanizuje rekrutację pracowników?

Sztuczna inteligencja dehumanizuje rekrutację pracowników?

8 rekomendacji w sprawie sztucznej inteligencji

8 rekomendacji w sprawie sztucznej inteligencji

7 trendów w HR, które warto obserwować

7 trendów w HR, które warto obserwować

T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 - smartfon i tablet z wbudowanym asystentem AI od Perplexity

T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 - smartfon i tablet z wbudowanym asystentem AI od Perplexity

Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini?

Najlepsze AI dla firmy: Copilot, ChatGPT czy Gemini?

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

AI trafiła pod strzechy: ChatGPT ma już 9,3 mln użytkowników

AI pomaga Ci w pisaniu CV? Uważaj - 1 na 5 firm mówi "nie" sztucznej inteligencji w rekrutacji

AI pomaga Ci w pisaniu CV? Uważaj - 1 na 5 firm mówi "nie" sztucznej inteligencji w rekrutacji

Unia reguluje AI. Co oznacza AI Act dla polskich firm i użytkowników?

Unia reguluje AI. Co oznacza AI Act dla polskich firm i użytkowników?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Praca w produkcji i logistyce 2025: płace rosną, zatrudnienie pozostaje stabilne

Praca w produkcji i logistyce 2025: płace rosną, zatrudnienie pozostaje stabilne

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Chcesz zrobić zdjęcie na lotnisku? Uważaj, grozi Ci mandat lub gorsze sankcje

Chcesz zrobić zdjęcie na lotnisku? Uważaj, grozi Ci mandat lub gorsze sankcje

Polacy usprawiedliwiają nadużycia finansowe. Winna mentalność?

Polacy usprawiedliwiają nadużycia finansowe. Winna mentalność?

Rusza nowy konkurs NCBR: 44 mln zł na projekty AI dla turystyki

Rusza nowy konkurs NCBR: 44 mln zł na projekty AI dla turystyki

Prezes UOKiK walczy z zatorami płatniczymi. Ponad 3 mln zł kar dla firm opóźniających płatności

Prezes UOKiK walczy z zatorami płatniczymi. Ponad 3 mln zł kar dla firm opóźniających płatności

Jakie dane gromadzić, aby skutecznie dochodzić roszczeń w transporcie

Jakie dane gromadzić, aby skutecznie dochodzić roszczeń w transporcie

Pilotaż czterodniowego tygodnia pracy. Przedsiębiorcy są raczej sceptyczni

Pilotaż czterodniowego tygodnia pracy. Przedsiębiorcy są raczej sceptyczni

Inflacja w UK zaskakuje, GBP testuje kluczowy opór na rynku walutowym

Inflacja w UK zaskakuje, GBP testuje kluczowy opór na rynku walutowym

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: