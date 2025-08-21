AI Act: jak bezpiecznie stosować sztuczną inteligencję w rekrutacji?

Czy generowanie ofert pracy lub analiza CV mogą narazić firmę na poważne konsekwencje? Odpowiedź na tak postawione pytanie to: "tak". Nowe przepisy AI Act pokazują, że nie każdy sposób wykorzystania sztucznej inteligencji w HR jest dozwolony. Ryzyko naruszenia prawa pojawia się m.in. w sytuacji, gdy algorytm oceni kandydatów na podstawie ich cech osobistych. Jak zatem korzystać z AI w rekrutacji, by wspierała procesy, zamiast stanowić zagrożenie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest AI Act i czego zabrania w obszarze HR?

Dlaczego nawet pozornie neutralne funkcje AI mogą rodzić ryzyko naruszeń?

Jakie obowiązki informacyjne wobec kandydatów nakładają nowe przepisy?

W jaki sposób firmy mogą bezpiecznie wdrażać AI w procesach rekrutacyjnych?

Zakazane, czyli jakie?

AI Act nie zostawia złudzeń: niektóre zastosowania AI są niezgodne z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, jak prawo do autonomii, prywatności czy równego traktowania. Z punktu widzenia HR zagrożeniem nie są tylko skrajne przypadki, jak analiza mimiki czy tonu głosu pracownika. Równie niebezpieczne mogą być mniej oczywiste działania – na przykład targetowanie ofert pracy wyłącznie do osób z grup o słabszej pozycji społecznej – mówi Katarzyna Trzaska, ekspertka eRecruiter.

Praktyka nie czyni bezpiecznym

W eRecruiter myślenie o rozwoju funkcji AI nigdy nie zasłaniało nam aspektów prawnych związanych z użyciem sztucznej inteligencji. Nasze narzędzia AI – od preselekcji po generowanie pytań rekrutacyjnych – wspierają pracę rekrutera, ale go nie zastępują. System nie analizuje emocji, nie wykorzystuje danych biometrycznych ani nie klasyfikuje kandydatów na podstawie cech osobowości. To człowiek ma ostatnie słowo – i to jest fundamentalna różnica – tłumaczy Konrad Szczygieł, Head of Marketplace w eRecruiter.

Informować to chronić – także siebie

Transparentność to nie tylko wymóg przepisów. To realne zabezpieczenie firmy przed zarzutami o nieetyczne działania. Jeśli kandydat wie, na czym polega rola AI w procesie, a decyzje podejmuje człowiek – ograniczamy ryzyko nieporozumień i zwiększamy zaufanie. A to również przekłada się na wizerunek pracodawcy – dodaje Katarzyna Trzaska.

AI z głową – czyli jak korzystać, by nie narazić się na sankcje

Odpowiedzialność nie kończy się na dostawcy technologii. To użytkownik, czyli firma wdrażająca AI, musi znać granice i ocenić ryzyka. Świadome korzystanie z AI to już nie tylko dobra praktyka. To obowiązek – podsumowuje Konrad Szczygieł.

AI Act, obowiązujące od lutego 2025 roku, zakazuje m.in. manipulowania decyzjami użytkowników w sposób podprogowy lub nieświadomy, wykorzystywania podatności grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, a także scoringu społecznego – czyli oceniania ludzi na podstawie ich cech osobistych czy zachowań. Na liście znajdują się również takie praktyki, jak profilowanie w celu przewidywania ryzyka popełnienia przestępstwa, rozpoznawanie emocji czy kategoryzacja biometryczna.Co istotne, jak podkreślają autorzy unijnych wytycznych, nie zawsze potrzebne jest udowodnienie szkody – wystarczy, że system AI generuje ryzyko pogorszenia sytuacji danej osoby, np. zdrowotnej, społecznej czy finansowej.Eksperci podkreślają, że kluczowe jest precyzyjne zdefiniowanie, czym są cechy osobiste, dane wrażliwe czy klasyfikacje wpływające na procesy decyzyjne w rekrutacji. Jeśli algorytm zaczyna w nieuprawniony sposób wykorzystywać tego typu informacje, to nawet funkcje, które na pierwszy rzut oka wydają się neutralne – jak generowanie ogłoszeń, tagowanie CV czy rekomendacje kandydatów – mogą wiązać się z ryzykiem naruszenia zasad etycznych lub prawnych. Dlatego tak ważne jest, by projektując i wdrażając rozwiązania AI, świadomie kontrolować, jakie dane są uwzględniane w procesie analizy i podejmowania decyzji.AI Act wprowadza obowiązek informowania kandydatów o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych. To wymóg prawny, ale też praktyczne narzędzie minimalizujące ryzyko nieporozumień i odpowiedzialności po stronie pracodawcy. Przejrzystość w komunikacji, wskazanie roli człowieka w podejmowaniu decyzji i jasne opisanie funkcji narzędzi AI może uchronić firmę przed zarzutami o nieetyczne lub niezgodne z prawem działania.AI Act nie zakazuje stosowania sztucznej inteligencji w HR – przeciwnie, zakłada jej dalszy rozwój, ale na zasadach odpowiedzialności i zgodności z prawem. Przed wdrożeniem rozwiązania opartego na AI warto jednak zadać dostawcy kluczowe pytania: jakie decyzje podejmuje system, na jakich danych operuje i czy spełnia kryteria określone przez unijne przepisy.