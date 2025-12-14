Jak skorzystać na zmianach od 2026 r. i 'odzyskać' lata do stażu pracy?

Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy, które pozwolą zaliczać do stażu pracy nie tylko tradycyjne zatrudnienie, ale także okres prowadzenia działalności gospodarczej, umowy zlecenia, współpracę B2B czy pracę za granicą. Nowe przepisy otworzą możliwość wydłużenia stażu pracy - a co za tym idzie - zwiększenia wymiaru urlopu, dodatków stażowych i prawa do odpraw. Sprawdź, jakie okresy można doliczyć, jak je udokumentować i kto najbardziej skorzysta na zmianach.

Z tego artykułu dowiesz się:

jakie nowe okresy od 2026 r. będą wliczane do stażu pracy (działalność gospodarcza, umowy zlecenia, współpraca B2B, członkostwo w spółdzielniach rolniczych, praca za granicą) i jakie warunki trzeba spełnić

dlaczego do stażu pracy zostaną zaliczone również wybrane okresy bez składek (ulga na start, zwolnienia studenckie, tarcze antykryzysowe), o ile pracownik potwierdzi je dokumentami

jak krok po kroku „odzyskać” staż pracy – od złożenia wniosku przez PUE ZUS o zaświadczenie, po przekazanie dokumentów pracodawcy i aktualizację akt osobowych

kto najbardziej skorzysta na zmianach (przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, osoby wracające z zagranicy) oraz jakie obowiązki organizacyjne i czasowe czekają pracodawców w sektorze publicznym i prywatnym

okres prowadzenia działalności gospodarczej,

okres zawieszenia firmy w związku z opieką nad dzieckiem,

wykonywanie umów zlecenia i innych umów o świadczenie usług (z wyłączeniem umowy o dzieło),

współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą (np. z małżonkiem);

członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

udokumentowana praca zarobkowa za granicą.

Nowe przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku samodzielnego przeszukiwania archiwów, ale po otrzymaniu od pracowników zaświadczeń z ZUS-u będą musieli uzupełnić staż pracy w dokumentacji kadrowej. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się już teraz uporządkować własne dokumenty i procedury – komentuje Katarzyna Krzemińska, Kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.

Nie tylko okresy składkowe

okres korzystania z ulgi na start, gdy przedsiębiorca nie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu;

zlecenia wykonywane przez uczniów i studentów do 26. roku życia, którzy byli zwolnieni z obowiązku opłacania składek;

okres zwolnienia ze składek przyznany w ramach szczególnych regulacji (np. tarcze antykryzysowe).

Odrębne terminy dla sektora publicznego i prywatnego

Jak „odzyskać” staż pracy krok po kroku?

Kto najbardziej zyska na zmianach?

Pracodawcy powinni przygotować się na większą liczbę wniosków o przeliczenie stażu i nieco więcej pracy po stronie zespołu kadr, ale nie jest to rewolucja, której trzeba się obawiać – dotyczy głównie uporządkowania dokumentów i dostosowania procedur.



W wielu mikro- i małych firmach realny wpływ na koszty będzie rozłożony w czasie i zależny od tego, ilu pracowników ma za sobą długi okres działalności czy pracy na umowie zleceniu – podsumowuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.