Widełki zarobków w ogłoszeniu o pracę: jak daleko sięga jawność wynagrodzeń

Nowy rok i nowe zasady dla szukających pracy
Początek roku to moment, w którym wiele osób ponownie przygląda się swoim planom zawodowym i podejmuje decyzję o zmianie miejsca pracy. Z badania Pracuj.pl wynika, że w 2026 roku zrobi to znacząca grupa pracujących Polaków.
Te decyzje będą zapadać w nowym otoczeniu prawnym. Z dniem 24 grudnia 2025 r. wejdą w życie przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń, które są rezultatem nowelizacji Kodeksu pracy wdrażającej założenia dyrektywy UE. Nowe regulacje porządkują zasady informowania o płacach w procesie rekrutacyjnym.
Pracodawca będzie miał obowiązek przekazania kandydatowi informacji o początkowej wysokości wynagrodzenia lub jego przedziale. Taka informacja musi pojawić się najpóźniej przed podpisaniem umowy. Celem zmian jest zapewnienie kandydatom dostępu do danych potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji o ofercie i prowadzenia rozmów o wynagrodzeniu.
Jawność wynagrodzeń - co jest faktem a co mitem?
Nowe przepisy to krok w stronę bardziej przejrzystych zasad wynagradzania i równego traktowania osób szukających pracy. Jawność wynagrodzeń z założenia ma sprzyjać większej przejrzystości i równości, zwłaszcza w kontekście wciąż istniejącej luki płacowej między kobietami a mężczyznami. Dane Pracuj.pl pokazują, że informacja o wynagrodzeniu pojawia się dziś w blisko 27% ogłoszeń. To umiarkowany, ale systematyczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.
Choć nie obserwujemy obecnie przyspieszenia tego trendu, widać, że pracodawcy stopniowo oswajają się z większą otwartością w komunikacji płac. Dla wielu firm transparentność staje się nie tylko odpowiedzią na oczekiwania kandydatów, lecz także ważnym elementem budowania wiarygodności marki pracodawcy – mówi Ewelina Janiszewska, ekspertka ds. Wynagrodzeń i Analiz HR w Grupie Pracuj.
Jawność wynagrodzeń oczami kandydatów
Dla osób szukających pracy informacja o wynagrodzeniu jest jednym z kluczowych elementów ogłoszenia. Z badania Pracuj.pl wynika, że 62% badanych chciałoby poznać wysokość pensji już na etapie oferty, a nie dopiero w trakcie rozmów rekrutacyjnych. Jasne widełki pomagają szybciej ocenić, czy dana propozycja jest realnie dopasowana do ich oczekiwań i sytuacji życiowej.
Ma to także wymierne przełożenie na aktywność kandydatów - dane Pracuj.pl z 2025 roku pokazują, że oferty zawierające widełki wynagrodzeń generowały o prawie 12% więcej wizyt kandydatów niż ogłoszenia bez tej informacji.
Transparentność płac szczególnie mocno wybrzmiewa w odpowiedziach badanych kobiet. 57% z nich, wobec 47% mężczyzn, postrzega podanie widełek jako wyraz szacunku dla ich czasu. Co druga deklaruje także, że jawna informacja o wynagrodzeniu może pomóc w zmniejszaniu nierówności płacowych. To pokazuje, że temat wynagrodzeń jest ściśle powiązany nie tylko z decyzjami zawodowymi, ale też z poczuciem równego traktowania.
Jednocześnie widać, że kandydaci z ostrożnością podchodzą do efektów nadchodzących zmian. 42% badanych uważa, że pracodawcy będą szukać sposobów na obejście podawania widełek, a 30% sądzi, że brak wymogu publikowania stawek w samym ogłoszeniu może ograniczyć realny wpływ nowych przepisów na rynek pracy.
Dla kandydatów jawność wynagrodzeń to nie tylko kwestia liczb, ale także jasnych zasad. Osoby szukające pracy chcą wiedzieć, na jakich warunkach finansowych zaczynają rozmowę z pracodawcą, zanim poświęcą czas na zgłoszenie i udział w rekrutacji. Widzimy, że oferty z podanymi widełkami są często odbierane jako bardziej przejrzyste i fair, a pracodawcy, którzy stawiają na taki model komunikacji, zyskują w oczach kandydatów jako bardziej wiarygodni – mówi Agata Roszkiewicz, Starszy Menedżer HR w Grupie Pracuj.
Fakty i mity o jawności wynagrodzeń
Wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojawiło się wiele pytań o to, jak mają wyglądać ogłoszenia o pracę i rozmowy o płacach. Część kandydatów zakłada, że widełki będą obowiązkowe w każdej ofercie, inni obawiają się pełnej jawności indywidualnych pensji. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.
Mit 1: Widełki wynagrodzenia muszą pojawić się w każdym ogłoszeniu o pracę
Wiele osób zakłada, że nowe przepisy oznaczają obowiązek podawania stawek już w treści ogłoszenia. Takiego wymogu nie ma. Pracodawca musi przekazać kandydatowi informację o początkowej wysokości wynagrodzenia lub jego przedziale, ale może to zrobić na późniejszym etapie rekrutacji – na przykład w zaproszeniu na rozmowę. Kluczowe jest, by kandydat otrzymał te dane najpóźniej przed podpisaniem umowy.
Mit 2: Rekruter nadal może pytać o dotychczasowe zarobki kandydata
Do tej pory pytanie o to, ile kandydat zarabiał u poprzedniego pracodawcy, często pojawiało się w procesach rekrutacyjnych. Nowe przepisy wprowadzają tu istotną zmianę i zakazują pozyskiwania informacji o wynagrodzeniu w poprzednich miejscach pracy.
Mit 3: Informację o wynagrodzeniu można przekazać wyłącznie ustnie, np. telefonicznie.
Podanie orientacyjnej kwoty w rozmowie telefonicznej nie spełnia wymogów nowych przepisów. Informacja o wynagrodzeniu musi zostać przekazana w formie, którą można utrwalić, na przykład w wiadomości e-mail, załączonym dokumencie czy innym zapisie elektronicznym lub papierowym. Dzięki temu kandydat ma jasny punkt odniesienia na dalszych etapach procesu.
Mit 4: Nowe zasady obejmują również rekrutacje wewnętrzne i awanse
Nowe zasady obejmują wyłącznie rekrutację zewnętrzną i nakładają na pracodawców obowiązki informacyjne wobec kandydatów. Nie zmieniają jeszcze sposobu prowadzenia awansów i procesów wewnętrznych.
Do 7 czerwca 2026 r. Polska ma jednak obowiązek wprowadzić przepisy wynikające z pełnego wdrożenia dyrektywy, które podniosą przejrzystość także w środowisku wewnętrznym firm. Będą one wymuszać formalne, oparte na obiektywnych kryteriach struktury wynagrodzeń, zapewnią pracownikom dostęp do zasad ustalania i progresji płac oraz zobowiążą menedżerów do znajomości widełek i kryteriów awansu. W efekcie klarowniejsze reguły obejmą również awanse i rekrutacje wewnętrzne.
Prawo to dopiero początek
Nowe przepisy wyznaczają minimum informacji, jakie pracodawca musi przekazać o wynagrodzeniu. Nie ograniczają jednak firm, które chcą podejść do tematu bardziej otwarcie. Jednym z rozwiązań szczególnie dobrze ocenianych przez kandydatów jest podawanie widełek płac już w ogłoszeniu, zanim rozpocznie się proces rekrutacyjny.
Taka praktyka ułatwia osobom szukającym pracy ocenę oferty i pomaga szybciej podjąć decyzję o aplikowaniu. Dla pracodawców oznacza lepsze dopasowanie oczekiwań obu stron, krótszy proces rekrutacyjny i silniejszy sygnał o transparentności. Publikowanie wynagrodzeń w ogłoszeniach wykracza poza ustawowe minimum i pokazuje kandydatom, że ich czas oraz potrzeby są traktowane poważnie.
O badaniu
Raport został przygotowany przez serwis Pracuj.pl. Dane ilościowe przedstawione w raporcie pozyskane zostały za pomocą badania opinii, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w listopadzie 2025 roku wśród 1006 Polaków w wieku 18 – 65 lat.
