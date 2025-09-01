Jak skutecznie negocjować? Cztery pułapki, które warto znać

Negocjacje biznesowe to sztuka wymagająca strategii i przygotowania. Ekspert Jacek Słoma z firmy Scotwork wskazuje cztery najczęstsze pułapki, które mogą osłabić pozycję negocjacyjną i podpowiada, jak ich unikać. Zbyt szybkie odsłanianie kart, nadmierna otwartość, brak planu B oraz mało precyzyjne propozycje to kluczowe błędy, które kosztują negocjatorów utratę przewagi.

Przeczytaj także: Negocjacje handlowe: jak być skutecznym?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są cztery najczęstsze pułapki w negocjacjach biznesowych.

Dlaczego zbyt szybkie odsłanianie kart osłabia pozycję negocjacyjną.

Znaczenie posiadania planu B podczas prowadzenia negocjacji.

Jak precyzyjne propozycje wpływają na skuteczność rozmów i profesjonalizm.

1. Zbyt szybkie odsłanianie kart

2. Nadmierna otwartość

3. Brak planu B

4. Mało precyzyjne propozycje

Przeczytaj także: Przykłady błędów w negocjacjach

Umiejętność negocjacji to jedna z najważniejszych kompetencji we współczesnym świecie. Pozwala nie tylko realizować strategiczne cele, lecz także budować trwałe i wartościowe relacje. Skuteczne rozmowy biznesowe wymagają jednak czegoś więcej niż intuicji – to przemyślana gra strategii i unikania pułapek, które mogą zniweczyć nawet najlepiej zaplanowane działania. Jacek Słoma, ekspert do spraw negocjacji i trener Scotwork, wskazuje cztery najczęstsze błędy popełniane podczas negocjacji i podpowiada, jak ich unikać.– mówi ekspert Scotwork, Jacek Słoma.Nadmierna otwartość na początku negocjacji to częsty błąd. Wiele osób uważa, że szybkie ujawnienie wszystkich informacji buduje zaufanie i przyspiesza porozumienie. W praktyce jednak, zbyt wczesne podanie istotnych danych może zaburzyć równowagę sił i osłabić pozycję negocjacyjną.– podkreśla Jacek Słoma.Kolejnym ryzykownym zachowaniem w negocjacjach jest zbyt szybkie przyznawanie się do własnych słabości lub ograniczeń. Jasna komunikacja jest ważna, ale niebagatelne znaczenie ma moment i sposób, w jaki mówimy o trudnościach. Jeśli robimy to zbyt wcześnie, zanim zdążymy wzmocnić swoją pozycję mocnymi argumentami, narażamy się na osłabienie negocjacyjnej siły.– podkreśla ekspert.Częstym błędem negocjatorów jest brak planu awaryjnego. Nawet najlepiej przygotowana rozmowa może potoczyć się inaczej niż zakładaliśmy. Spokojna wymiana argumentów bywa, że zmienia się w emocjonalną przepychankę. Jeśli negocjator nie pomyśli zawczasu o planie B, łatwo może stracić inicjatywę i osłabić swoją pozycję. Dlatego doświadczeni negocjatorzy zawsze „oczekują nieoczekiwanego” i wcześniej rozpisują możliwe kryzysy, żeby w każdej sytuacji zachować spokój i kontrolę.– dlatego każdy potencjalny problem warto przemyśleć wcześniej – wspomina Jacek Słoma.Ostatnią pułapką w negocjacjach jest przedstawianie zbyt ogólnych propozycji. Niejasne zapisy czy oferty, które można rozumieć na kilka sposobów, łatwo prowadzą do nieporozumień. Trudno wtedy ocenić wartość propozycji, co zmniejsza szanse na porozumienie. Dodatkowo, im więcej niedopowiedzeń, tym większa szansa, że druga strona uzna nas za nieprzygotowanych albo mało profesjonalnych.– mówi ekspert.– dodaje.