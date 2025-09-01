Jak skutecznie negocjować? Cztery pułapki, które warto znać

eGospodarka.pl
2025-09-01 01:09

Negocjacje biznesowe to sztuka wymagająca strategii i przygotowania. Ekspert Jacek Słoma z firmy Scotwork wskazuje cztery najczęstsze pułapki, które mogą osłabić pozycję negocjacyjną i podpowiada, jak ich unikać. Zbyt szybkie odsłanianie kart, nadmierna otwartość, brak planu B oraz mało precyzyjne propozycje to kluczowe błędy, które kosztują negocjatorów utratę przewagi.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są cztery najczęstsze pułapki w negocjacjach biznesowych.
  • Dlaczego zbyt szybkie odsłanianie kart osłabia pozycję negocjacyjną.
  • Znaczenie posiadania planu B podczas prowadzenia negocjacji.
  • Jak precyzyjne propozycje wpływają na skuteczność rozmów i profesjonalizm.

Umiejętność negocjacji to jedna z najważniejszych kompetencji we współczesnym świecie. Pozwala nie tylko realizować strategiczne cele, lecz także budować trwałe i wartościowe relacje. Skuteczne rozmowy biznesowe wymagają jednak czegoś więcej niż intuicji – to przemyślana gra strategii i unikania pułapek, które mogą zniweczyć nawet najlepiej zaplanowane działania. Jacek Słoma, ekspert do spraw negocjacji i trener Scotwork, wskazuje cztery najczęstsze błędy popełniane podczas negocjacji i podpowiada, jak ich unikać.

Negocjacje to sztuka, a nie nauka. To delikatna materia, która wymaga wyczucia i praktyki. Sukces wynika ze sprawności i wyczucia negocjatora. Liczy się jego przygotowanie oraz to w jaki sposób formułuje propozycje i zarządza informacjami. Każda decyzja, jaką podejmuje wpływa na dialog negocjacyjny i końcowy rezultat rozmów. Niestety nawet najbardziej doświadczeni negocjatorzy popełniają czasem kosztowne błędy – mówi ekspert Scotwork, Jacek Słoma.

1. Zbyt szybkie odsłanianie kart


Nadmierna otwartość na początku negocjacji to częsty błąd. Wiele osób uważa, że szybkie ujawnienie wszystkich informacji buduje zaufanie i przyspiesza porozumienie. W praktyce jednak, zbyt wczesne podanie istotnych danych może zaburzyć równowagę sił i osłabić pozycję negocjacyjną.

– Przykładem jest sytuacja, gdy manager sprzedaży od razu podczas pierwszej rozmowy z klientem mówi o możliwych zniżkach. W takiej sytuacji rabaty stają się gotową częścią oferty, a nie punktem do negocjacji. Lepiej jest w pierwszej kolejności słuchać, zadawać pytania i reagować na rozwój sytuacji. Taka strategia pozwala przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb drugiej strony, zachowując jednocześnie silniejszą pozycję – podkreśla Jacek Słoma.

2. Nadmierna otwartość


Kolejnym ryzykownym zachowaniem w negocjacjach jest zbyt szybkie przyznawanie się do własnych słabości lub ograniczeń. Jasna komunikacja jest ważna, ale niebagatelne znaczenie ma moment i sposób, w jaki mówimy o trudnościach. Jeśli robimy to zbyt wcześnie, zanim zdążymy wzmocnić swoją pozycję mocnymi argumentami, narażamy się na osłabienie negocjacyjnej siły.

– Pewien przedsiębiorca negocjował warunki kredytu. Na samym początku rozmowy wspomniał o dawnych problemach finansowych. Bank natychmiast wykorzystał tę informację, by zaproponować mniej korzystne warunki. Dlatego o trudnościach warto mówić tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne i dobrze przemyślane. Zamiast koncentrować się na samym problemie, lepiej pokazać, jak został rozwiązany. W ten sposób potencjalna słabość staje się dowodem odporności i doświadczenia – podkreśla ekspert.

3. Brak planu B


Częstym błędem negocjatorów jest brak planu awaryjnego. Nawet najlepiej przygotowana rozmowa może potoczyć się inaczej niż zakładaliśmy. Spokojna wymiana argumentów bywa, że zmienia się w emocjonalną przepychankę. Jeśli negocjator nie pomyśli zawczasu o planie B, łatwo może stracić inicjatywę i osłabić swoją pozycję. Dlatego doświadczeni negocjatorzy zawsze „oczekują nieoczekiwanego” i wcześniej rozpisują możliwe kryzysy, żeby w każdej sytuacji zachować spokój i kontrolę.

– Dobrym przykładem jest historia menedżera, który negocjował w imieniu dostawcy znanego z problemów z terminowością. Wiedział o tym, ale nie przewidział, że rozmowa zejdzie właśnie na ten temat. Zaskoczony, zaczął się bronić zamiast wykorzystać sytuację na swoją korzyść. W efekcie stracił szansę na lepsze warunki. To doświadczenie uświadomiło mu, że brak planu kosztuje najwięcej – dlatego każdy potencjalny problem warto przemyśleć wcześniej – wspomina Jacek Słoma.

4. Mało precyzyjne propozycje


Ostatnią pułapką w negocjacjach jest przedstawianie zbyt ogólnych propozycji. Niejasne zapisy czy oferty, które można rozumieć na kilka sposobów, łatwo prowadzą do nieporozumień. Trudno wtedy ocenić wartość propozycji, co zmniejsza szanse na porozumienie. Dodatkowo, im więcej niedopowiedzeń, tym większa szansa, że druga strona uzna nas za nieprzygotowanych albo mało profesjonalnych.

– Wyobraźmy sobie sprzedaż samochodu bez podania jego koloru. Myślimy o zielonym, a kupujący zakłada, że chodzi o niebieski. Takie rozbieżności od razu budują napięcie i mogą zakończyć rozmowę, zanim naprawdę się zacznie – mówi ekspert. – Oferta powinna być konkretna, oparta na faktach i jasnych argumentach. Warto uzasadniać każdy element propozycji i pokazywać, co druga strona zyska. Dzięki temu pokazujemy profesjonalizm i szacunek wobec partnera i łatwiej nam będzie wypracować porozumienie – dodaje.
