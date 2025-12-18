eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaUrlopy 2026: nowe przepisy i nawet 40 dni wolnych od pracy

Urlopy 2026: nowe przepisy i nawet 40 dni wolnych od pracy

2025-12-18 13:53

Urlopy 2026: nowe przepisy i nawet 40 dni wolnych od pracy

Kalendarz 2026 © pexels

Ponad 40 dni wolnego w skali roku, mikro-urlopy zamiast długich wakacji i rewolucja w liczeniu stażu urlopowego - tak zapowiada się 2026 rok na polskim rynku pracy. Nowe przepisy umożliwią wliczanie do stażu urlopowego umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej i pracy za granicą, co dla setek tysięcy osób oznacza realny wzrost liczby dni wolnych. Jednocześnie kalendarz pełen świąt i długich weekendów sprawi, że planowanie grafików stanie się jednym z kluczowych wyzwań dla działów HR i managerów.

Przeczytaj także: Dni wolne od pracy w 2025 roku, czyli święta, urlopy wypoczynkowe i psiacierzyński


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile dni wolnych realnie mogą mieć pracownicy w 2026 roku?
  • Kto zyska prawo do urlopu dzięki zmianom w przepisach?
  • Dlaczego mikro-urlopy stają się nowym trendem na rynku pracy?
  • Jak duża ilość wolnego wpłynie na planowanie grafików i koszty firm?


W 2026 roku pracownicy w Polsce będą mieli do dyspozycji 14 ustawowych dni wolnych od pracy. Spośród nich dwa przypadają w sobotę (15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP i 26 grudnia – Boże Narodzenie), co oznacza możliwość odebrania wolnego w innym terminie, a cztery w niedzielę, za które nie przysługuje dodatkowy urlop (5 kwietnia – Wielkanoc, 3 maja – Święto Konstytucji, 24 maja – Zielone Świątki oraz 1 listopada – Wszystkich Świętych).

Pierwsza okazja do odpoczynku w ciągu tygodnia pojawi się już 1 stycznia (czwartek) w Nowy Rok. Kolejne święta to: 6 stycznia – Trzech Króli (wtorek), 6 kwietnia – Wielkanoc (poniedziałek), 1 maja – Święto Pracy (piątek), 4 czerwca – Boże Ciało (czwartek), 11 listopada – Święto Niepodległości (środa), 24 grudnia – Wigilia (czwartek) oraz 25 grudnia – Boże Narodzenie (piątek). Wiele z tych dni w połączeniu z weekendami daje pracownikom szansę na wydłużony odpoczynek, a takie krótkie formy doładowania baterii cieszą się popularnością wśród Polaków.

Mikro-urlopy - nowy trend pracowniczy


Z analiz Grupy Progres wynika, że coraz więcej osób decyduje się na krótkie urlopy trwające od 1 do 3 dni, szczególnie w miesiącach połączonych z długimi weekendami. W marcu, maju i grudniu to aż 94% nieobecności. Są one efektem świąt i naturalnej chęci pracowników do przedłużenia wolnego bez konieczności wykorzystywania dużej liczby dni urlopowych.

Mikro-urlopy stają się też sposobem na szybkie odreagowanie stresu i regenerację, a ich popularność rośnie zwłaszcza wśród osób łączących pracę z nauką lub opieką nad rodziną.

Więcej wolnego od 1 stycznia dzięki zmianom w prawie


Nowelizacja przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego zmienia sposób obliczania stażu uprawniającego do 20 lub 26 dni wolnych. Od nowego roku do stażu urlopowego będą wliczane również okresy: pracy na umowach-zlecenie i podobnych, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i pracy za granicą.

Dzięki temu wielu pracowników, którzy dotychczas nie byli zatrudnieni na etacie i nie mieli w ogóle prawa do urlopu, nabędzie je po raz pierwszy, a inni zyskają możliwość szybszego osiągnięcia dłuższego wymiaru wolnego.

Według danych GUS z marca 2025 r. ponad 1,39 mln osób pracowało wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, a w I kwartale 2025 r. działało w Polsce 2,8 mln aktywnych przedsiębiorstw – to właśnie te grupy w największym stopniu odczują nowy sposób naliczania urlopów.
Zmiany związane ze stażem urlopowym mogą znacząco wpływać na politykę kadrową firm. Wielu pracodawców będzie musiało przygotować się nie tylko organizacyjnie, ale również technologicznie, aktualizując systemy HR i dostosowując procedury do nowego sposobu rozliczania urlopów – mówi Anna Pietraszko, Dyrektor Projektów Consultingowych, HR i Szkoleniowych w Grupie Progres.

Oznacza to również konieczność dokładnego monitorowania historii zatrudnienia pracowników oraz weryfikacji dotychczasowych okresów pracy nieetatowej. Dzięki temu firmy będą mogły prawidłowo naliczać przysługujące dni wolne i uniknąć nieporozumień z pracownikami – dodaje Anna Pietraszko.

Urlopy branżowe i niestandardowe dni wolne w nowoczesnych firmach


Choć nie są ustawowo wolne, w wielu sektorach tradycyjnie obchodzi się też święta zawodowe, którym towarzyszą dodatkowe dni wolne lub uroczystości. Najbardziej znane z nich to m.in.: Barbórka (4 grudnia) w górnictwie, Dzień Strażaka i Dzień Hutnika (4 maja), Dzień Kolejarza (25 listopada), Dzień Energetyka (14 sierpnia), czy Dzień Edukacji Narodowej (14 października).

W kalendarzu znajdują się również liczne święta profesji, które są celebrowane w wielu rosnącej liczbie firm — np. Dzień Pracownika Służby Zdrowia (7 kwietnia), Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej (10 maja), Dzień Leśnika (5 czerwca) czy Dzień Lotnika (28 sierpnia).

W ostatnich latach rośnie również znaczenie niestandardowych form odpoczynku. Firmy coraz chętniej przyznają dni wolne na adaptację nowego zwierzaka, wdrażają dni zdrowia psychicznego, oferują urlopy regeneracyjne po zakończeniu kluczowych projektów, wprowadzają urlopy menstruacyjne, wspierają wolontariat pracowniczy i pozwalają na wzięcie wolnego w sytuacjach życiowych wymagających wsparcia, takich jak trudne rozstanie.
Ten kierunek zmian pokazuje, że pracodawcy zaczynają postrzegać odpoczynek szerzej niż tylko w wymiarze ustawowym. Coraz częściej wykorzystują to narzędzie do budowania zaangażowania i lojalności pracowników. Jest to realna odpowiedź pracodawców, podążających za trendami i zróżnicowanymi potrzebami pracowników – podkreśla Anna Pietraszko.

Projektowane uprawnienia PIP – co może zmienić się w 2026 roku?


Wśród planowanych nowelizacji prawnych na 2026 rok największe emocje budzą propozycje rozszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z projektem, inspektorzy mogliby – w określonych sytuacjach – samodzielnie przekształcać umowy cywilnoprawne w etatowe, jeśli charakter wykonywanej pracy spełnia kryteria stosunku pracy, takie jak podporządkowanie, stałe miejsce i czas pracy czy wykonywanie obowiązków pod nadzorem pracodawcy.

Obecnie PIP może jedynie kierować sprawy do sądu, nie mając prawa do wydania decyzji administracyjnej w tym zakresie.

Wprowadzenie takich regulacji pozwoliłoby na natychmiastowe egzekwowanie prawa pracy. Ich wprowadzenie może wpłynąć na cały rynek pracy. Firmy korzystające z elastycznych form zatrudnienia będą musiały dokładnie dokumentować, dlaczego dana współpraca nie spełnia przesłanek stosunku pracy, co wymusi lepsze dopasowanie modeli zatrudnienia do faktycznie wykonywanych obowiązków.

Dla części pracowników może to oznaczać ograniczenie elastyczności związanej z formułą B2B lub umowami cywilnoprawnymi, ale jednocześnie zapewni większą pewność zatrudnienia i uprawnień pracowniczych.

Grafiki 2026 – wyzwanie dla managerów


Wysoka liczba dni wolnych i zmiany w naliczaniu urlopów oznaczają, że przyszłoroczne planowanie czasu pracy będzie szczególnie wymagające. Kluczowe stanie się precyzyjne rozłożenie urlopów, tak aby firmy mogły sprawnie funkcjonować, a zespoły nie były przeciążone.
Aby uniknąć luk kadrowych, konieczne będzie planowanie urlopów pracowniczych z odpowiednim wyprzedzeniem, wcześniejsze zbieranie preferencji pracowników, wprowadzanie zastępstw oraz monitorowanie obciążenia zespołów. To szczególnie ważne, ponieważ za niewykorzystany urlop pracownikom przysługuje ekwiwalent finansowy, a niedopilnowanie tych obowiązków naraża firmę na sankcje – w przypadku kontroli kary mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych.

Dlatego przyszłoroczne harmonogramy nie będą jedynie kwestią organizacyjną, ale również finansową i formalną odpowiedzialnością pracodawców – podsumowuje Anna Pietraszko z Grupy Progres.

Przeczytaj także: 141 dni wolnych od pracy w 2024 roku 141 dni wolnych od pracy w 2024 roku

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: dni wolne od pracy, dni wolne, rok 2026, dni wolne 2026, dni wolne od pracy 2026, wolne dni, dni świąteczne, święta, urlop wypoczynkowy, urlop, urlopy, prawo do urlopu wypoczynkowego

Przeczytaj także

Wolna Wigilia 2025. Na te kwestie kadrowe warto zwrócić uwagę

Wolna Wigilia 2025. Na te kwestie kadrowe warto zwrócić uwagę

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2024

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2024

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2021

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2021

Czy obcokrajowcy mają prawo do dni wolnych w obchodzone przez siebie święta?

Czy obcokrajowcy mają prawo do dni wolnych w obchodzone przez siebie święta?

8 długich weekendów w 2022 roku

8 długich weekendów w 2022 roku

Dni wolne od pracy w Polsce i na świecie

Dni wolne od pracy w Polsce i na świecie

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Wynagrodzenia 2016. Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia 2016. Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2010

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Zarobki w Polsce: trendy 2016

Zarobki w Polsce: trendy 2016

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zdrowie psychiczne w pracy: Polska na końcu europejskiego rankingu

Zdrowie psychiczne w pracy: Polska na końcu europejskiego rankingu

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Top 5 trendów technologicznych na 2026 r. według Capgemini, które zmienią biznes i IT

Top 5 trendów technologicznych na 2026 r. według Capgemini, które zmienią biznes i IT

Opłaty i podatki lokalne w 2026 r. wzrosną o 4,5% Ile więcej za nieruchomości, posiadanie psa i opłatę uzdrowiskową?

Opłaty i podatki lokalne w 2026 r. wzrosną o 4,5% Ile więcej za nieruchomości, posiadanie psa i opłatę uzdrowiskową?

Restrukturyzacja czy upadłość? Kluczowe decyzje przed 2026 rokiem

Restrukturyzacja czy upadłość? Kluczowe decyzje przed 2026 rokiem

Świadectwa EUR.1 dla używanych samochodów - nowe podejście organów celnych

Świadectwa EUR.1 dla używanych samochodów - nowe podejście organów celnych

Reforma PIP najmocniej może uderzyć w cudzoziemców. Czy stracą prawo do legalnej pracy w Polsce?

Reforma PIP najmocniej może uderzyć w cudzoziemców. Czy stracą prawo do legalnej pracy w Polsce?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: