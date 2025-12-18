Urlopy 2026: nowe przepisy i nawet 40 dni wolnych od pracy

Ponad 40 dni wolnego w skali roku, mikro-urlopy zamiast długich wakacji i rewolucja w liczeniu stażu urlopowego - tak zapowiada się 2026 rok na polskim rynku pracy. Nowe przepisy umożliwią wliczanie do stażu urlopowego umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej i pracy za granicą, co dla setek tysięcy osób oznacza realny wzrost liczby dni wolnych. Jednocześnie kalendarz pełen świąt i długich weekendów sprawi, że planowanie grafików stanie się jednym z kluczowych wyzwań dla działów HR i managerów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile dni wolnych realnie mogą mieć pracownicy w 2026 roku?

Kto zyska prawo do urlopu dzięki zmianom w przepisach?

Dlaczego mikro-urlopy stają się nowym trendem na rynku pracy?

Jak duża ilość wolnego wpłynie na planowanie grafików i koszty firm?



Mikro-urlopy - nowy trend pracowniczy

Więcej wolnego od 1 stycznia dzięki zmianom w prawie

Zmiany związane ze stażem urlopowym mogą znacząco wpływać na politykę kadrową firm. Wielu pracodawców będzie musiało przygotować się nie tylko organizacyjnie, ale również technologicznie, aktualizując systemy HR i dostosowując procedury do nowego sposobu rozliczania urlopów – mówi Anna Pietraszko, Dyrektor Projektów Consultingowych, HR i Szkoleniowych w Grupie Progres.



Oznacza to również konieczność dokładnego monitorowania historii zatrudnienia pracowników oraz weryfikacji dotychczasowych okresów pracy nieetatowej. Dzięki temu firmy będą mogły prawidłowo naliczać przysługujące dni wolne i uniknąć nieporozumień z pracownikami – dodaje Anna Pietraszko.

Urlopy branżowe i niestandardowe dni wolne w nowoczesnych firmach

Ten kierunek zmian pokazuje, że pracodawcy zaczynają postrzegać odpoczynek szerzej niż tylko w wymiarze ustawowym. Coraz częściej wykorzystują to narzędzie do budowania zaangażowania i lojalności pracowników. Jest to realna odpowiedź pracodawców, podążających za trendami i zróżnicowanymi potrzebami pracowników – podkreśla Anna Pietraszko.

Projektowane uprawnienia PIP – co może zmienić się w 2026 roku?

Grafiki 2026 – wyzwanie dla managerów

Aby uniknąć luk kadrowych, konieczne będzie planowanie urlopów pracowniczych z odpowiednim wyprzedzeniem, wcześniejsze zbieranie preferencji pracowników, wprowadzanie zastępstw oraz monitorowanie obciążenia zespołów. To szczególnie ważne, ponieważ za niewykorzystany urlop pracownikom przysługuje ekwiwalent finansowy, a niedopilnowanie tych obowiązków naraża firmę na sankcje – w przypadku kontroli kary mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych.



Dlatego przyszłoroczne harmonogramy nie będą jedynie kwestią organizacyjną, ale również finansową i formalną odpowiedzialnością pracodawców – podsumowuje Anna Pietraszko z Grupy Progres.

