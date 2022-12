Kompetencje miękkie, czyli must have pracownika

Wydarzenia z ostatnich dwóch lat stały się zapalnikiem drastycznych zmian na rynku pracy. Wiązały się one nie tylko z upowszechnieniem się nowych form, takich jak praca hybrydowa czy zdalna. Dynamiczne przemiany rynkowe oraz technologiczne doprowadziły także do przekształcenia spojrzenia na kluczowe kompetencje zawodowe.

Soft skills – czym tak właściwie są?

Czym są kompetencje miękkie? Kompetencje miękkie mogą być kluczową kartą przetargową podczas rozmowy o pracę czy przy negocjowaniu podwyżki.

Kluczowe kompetencje okiem pracownika

Kluczowe kompetencje okiem HR-owca

Zderzenia kompetencyjne – pracownicy vs HR

Wspólny język – jak go znaleźć?

Kompetencje miękkie mają znaczenie

Według badań, dziś pracę gwarantują nam w 70% umiejętności twarde, a w 30% - miękkie. A jak wygląda sytuacja z utrzymaniem się na stanowisku? Tutaj procenty odwracają się i kompetencje twarde zabezpieczają nas już tylko w 30%, a gwarancją sukcesu stają się kompetencje miękkie. Barometr stanowisk, na których wymagane są kompetencje miękkie, rośnie. Według Deloitte do 2030 roku rynek pracy w 63% może składać się ze stanowisk, na opierających się na umiejętnościach miękkichJakie kompetencje są kluczowe dziś, a jakie będą w przyszłości? Aby uzyskać szeroki obraz sytuacji rynkowej, zadaliśmy to pytanie nie tylko specjalistom HR, ale także samym pracownikom. Wnioski zawarliśmy w raporcie Nowych Motywacji i Mobile Institute pt. “Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju: jak uczą się obecnie pracownicy?”. Kompetencje miękkie to tak naprawdę każda umiejętność, którą możemy uznać za atrybut osobowości. To indywidualne zachowania, tj. empatia, kreatywność, critical thinking czy zdolności adaptacyjne, które kształtują nasz sposób funkcjonowania w organizacji, pracę czy interakcje społeczne. To one w znacznych stopniu określają przyszłe wyniki pracy i gwarantują sukces zawodowy. Bowiem zdecydowanie łatwiej jest nauczyć się obsługi narzędzi technicznych niż przyswoić nienaturalne dla nas kompetencje społeczne.Dziś 16% badanych pracowników uważa, że najbardziej interesującą kompetencją jest obsługa klienta. Po niej pojawiają się: zarządzanie stresem (15%) oraz rozwiązywanie konfliktów, współpraca w zespole, zarządzanie czasem i organizacja pracy (wszystkie po 12%). Kiedy jednak spojrzymy na ich predykcje na przyszłość, możemy zaobserwować, że spodziewają się oni kolejnych zmian w priorytetach kompetencyjnych. Jako najbardziej potrzebne w przyszłości wskazują powiem współpracę w zespole (18%), obsługę klienta (16%) i zarządzanie projektami (12%). Aż 52% wskazuje także, że z obecnej sytuacji rynkowej najbardziej kluczową umiejętnością jest zarządzanie stresem, choć w przyszłości równie ważne może stać się zarządzanie projektami, komunikacja interpersonalna oraz przywództwo.Czy zdanie pracowników zgadza się z oglądem HR-owców, czyli przedstawicieli firm odpowiadających m.in. za procesy rekrutacyjne? Niekoniecznie. Profesjonaliści HR wskazują, że najbardziej interesującą kompetencją jest komunikacja interpersonalna (46%). Za nią plasują się: współpraca w zespole (40%), kreatywne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów, a także rozwijanie talentów (po 34%). Wśród niezbędnych kompetencji kluczowych wymieniają przede wszystkim zarządzanie zmianą w organizacji (30%). Dopiero później pojawiają się takie umiejętności, jak zarządzanie czasem i organizacja pracy, zarządzanie stresem czy projektami (wszystkie po 28%).Jeśli porównamy odpowiedzi obu grup, dostrzeżemy w nich wiele różnic. Na 5 najbardziej interesujących kompetencji kluczowych obie grupy respondentów wskazały tylko jeden wspólny mianownik – współpracę w zespole. Rozwiązywanie konfliktów oraz obsługa klienta, które wśród pracowników osiągnęły wysoki wynik, zostały uznane przez HR-owców za najmniej interesujące umiejętności.Nieco więcej spójności znajdziemy w zestawieniu niezbędnych kompetencji kluczowych. Na liście potrzeb u obu grup znalazły się zarówno zarządzanie stresem, jak i zarządzanie projektami. Ale na tym koniec. W przypadku innych odpowiedzi, takich jak przywództwo czy zarządzanie zmianą w organizacji zdanie obu grup skrajnie się różniło.Przedstawione dane uwidoczniają problem na poziomie komunikacji HR-pracownicy. Tak duże różnice w postrzeganiu kompetencji kluczowych wskazują na potrzebę głębszej współpracy między tymi dwiema grupami. Zarówno HR-owcy, jak i pracownicy powinni uświadomić sobie, w jak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości obecnie funkcjonujemy i jakie to stawia przed nami wyzwania. Tylko za pomocą dialogu można wypracować spójne stanowisko i skutecznie rozwijać soft skills w przyszłości.Kompetencje miękkie z miesiąca na miesiąc spełniają coraz ważniejszą funkcję na rynku pracy. Dlaczego? Ponieważ są uniwersalne i mogą być stosowane nie tylko w wielu sytuacjach, ale i w różnych rolach. Wraz z rozwojem cyfryzacji społeczeństwo będzie coraz bardziej potrzebować umiejętności miękkich w miejscu pracy. Wiele zadań technicznych zastąpią programy, aplikacje czy nowe technologie. Jednak nie zastąpią one umiejętności budowania relacji społecznych, kreatywności, radzenia sobie ze stresem, czy umiejętności dostosowania się do zmian, co jest tak kluczowe choćby w efektywnej pracy czy tworzeniu zespołów. To właśnie kompetencje miękkie mogą być Twoją kluczową kartą przetargową podczas rozmowy o pracę czy przy negocjowaniu podwyżki.