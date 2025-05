Jak być specjalistą IT, to w Warszawie? Zarobki jak w Sztokholmie

Opracowany przez CBRE "Global Tech Talent GuideBook 2025". wskazuje, że specjaliści IT w Polsce mogą liczyć na naprawdę atrakcyjne, iście europejskie warunki zatrudnienia. Sytuacja na rynku nie jest jednolita, ale są miasta, które wyraźnie przodują, wysuwając się na pozycję czołowych hubów technologicznych.

Warszawa staje się kluczowym hubem technologicznym w Europie, z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w sektorze IT, ale jednocześnie o ciągłych perspektywach wzrostu. Wśród specjalistów IT występują obywatele krajów bliskich nam geograficznie i kulturowo, takich jak Ukraina czy Białoruś, ale co ważne - nie tylko. Warszawa umacnia się jako atrakcyjny rynek pracy specjalistów branży technologicznej dzięki swojej skali, konkurencyjnym zarobkom, ale również jako istotny hub przyciągający kolejne innowacyjne firmy-pracodawców – mówi Aleksander Hofmann, szef zespołu reprezentacji najemców biurowych w Warszawie, CBRE.

Warszawa numerem jeden, Kraków tuż za nią

W marcu 2025 roku ten wskaźnik wśród pracowników sektora IT w Warszawie wynosił jedynie 1,2%, co stawia stolicę Polski w czołówce miast przyjaznych pracownikom technologii. Uniwersytety w Polsce reagują na tą sytuację intensyfikując programy edukacyjne i współpracę z firmami technologicznymi, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym działaniom, przewiduje się, że liczba specjalistów IT w Warszawie będzie systematycznie rosła. Dodatkowo warto również zaznaczyć, że Polska jako jeden z 15 krajów ma największa liczbę specjalistów AI, co świadczy o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego kraju. Przyczynia się to nie tylko do rozwoju sektora IT, ale także umacnia pozycję Polski na globalnym rynku technologicznym – mówi Katarzyna Gajewska, szefowa działu badań i rozwoju, CBRE.

Wynagrodzenia IT w Warszawie na poziomie Lizbony i Sztokholmu

Przyciąganie talentów i inwestycji

Warszawa to ważne miejsce pracy dla specjalistów z sektora IT w Europie. Z około 100-150 tys. pracowników w tej branży, stolica Polski stała się istotnym centrum technologicznym na mapie Europy. I to z rekordowo niskimi wynikami dotyczącymi bezrobocia.Rynki pracy w największych miastach technologicznych na świecie oferują różne poziomy wynagrodzeń. Na przykład, w San Francisco średnie roczne zarobki specjalistów IT wynoszą 177 273 dolarów, w Nowym Jorku 158 387 dolarów, a w Zurychu – 139 272 dolarów. W Warszawie średnie roczne wynagrodzenie specjalistów IT to 73 121 dolarów, co stawia miasto w czołówce miast europejskich pod względem konkurencyjności płacowej w tej branży. Wynagrodzenia w Warszawie są porównywalne z tymi, jakie oferowane są w Lizbonie i Sztokholmie.W stolicy Polski zlokalizowane są kluczowe firmy technologiczne, a miasto przyciąga także inwestycje zagraniczne. Dla specjalistów z branży IT, Warszawa oferuje nie tylko całkiem konkurencyjne wynagrodzenia, ale także dostosowane do ich potrzeb środowisko pracy, z rosnącą liczbą startupów, firm technologicznych i inwestycji w innowacje.Miasto wyróżnia się również dużym potencjałem rozwoju w kontekście sztucznej inteligencji (AI). Z raportu CBRE wynika, że Polska, w tym Warszawa, znajduje się w czołówce krajów o rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów w tej dziedzinie, co wpisuje się w globalny trend wzrostu znaczenia AI w różnych branżach. Co więcej, dynamicznie rozwijający się rynek pracy, niskie bezrobocie, oraz dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry sprawiają, że Warszawa staje się jednym z kluczowych miejsc na mapie technologicznych inwestycji w Europie.