Ile zarabiał dział wsparcia IT w 2024 roku?

Grafton Recruitment przedstawia kolejną porcję informacji dotyczących wynagrodzeń oferowanych w 2024 roku. Tym razem pod lupę wzięto pensje pracowników działów wsparcia IT. Ile zarabiają i jakie stanowiska gwarantują im najbardziej lukratywne zarobki?

Zapotrzebowanie na strategiczne role

Zmniejszone zapotrzebowanie na podstawowe role w IT nie oznacza, że obszar wsparcia technicznego traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – firmy koncentrują się na bardziej zaawansowanych stanowiskach, które gwarantują bezpieczeństwo oraz stabilność operacyjną. Eksperci od cyberbezpieczeństwa czy wsparcia 3. linii są dziś nieodzowni w niemal każdej dużej organizacji – mówi Karol Boczkowski, IT Contracting Delivery Manager w Grafton Recruitment.

Oferowane zarobki w dziale wsparcia IT

Dynamika wynagrodzeń

Rosnące oferty wynagrodzenia na specjalistycznych stanowiskach w działach wsparcia IT to dowód na to, że organizacje doceniają kluczową rolę tych ekspertów. W szczególności stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem i zaawansowanym wsparciem technicznym stają się priorytetowe. Firmy inwestują w te role, ponieważ od ich kompetencji zależy zarówno bezpieczeństwo, jak i stabilność operacyjna całej organizacji – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Miniony rok przyniósł spadek zapotrzebowania na pracowników w działach wsparcia IT w porównaniu z innymi działami. Wskaźnik zatrudnienia w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł 0,72, podczas gdy średnia rynkowa dla wszystkich stanowisk osiągnęła poziom 1,04. Taki wynik wskazuje na mniejszą presję rekrutacyjną w podstawowych rolach wsparcia technicznego. Jednocześnie rośnie znaczenie stanowisk wysoko wyspecjalizowanych, na które popyt utrzymuje się na stabilnym poziomie.Organizacje coraz częściej poszukują ekspertów, którzy potrafią sprostać wyzwaniom związanym z ochroną danych oraz zarządzaniem skomplikowanymi systemami IT. Cybersecurity consultant i technical support engineer 3rd line to przykłady stanowisk, które odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa cyfrowego oraz ciągłości działania przedsiębiorstw.Oferowane wynagrodzenia w działach wsparcia IT różnią się w zależności od lokalizacji, specjalizacji i poziomu odpowiedzialności. Service desk specialist, odpowiedzialny za podstawowe wsparcie użytkowników, może liczyć na propozycje wynagrodzeń od 5 500 zł brutto w Katowicach i Krakowie do 9 000 zł w Warszawie. Różnice te wynikają z lokalnych warunków rynkowych. Stolica oferuje wyższe stawki, aby przyciągnąć kandydatów na rynek o dużej konkurencji.Bardziej zaawansowane role, takie jak technical support engineer 3rd line, wymagają dużo szerszych kompetencji, co znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach. Oferowane stawki dla tego stanowiska mieszczą się w przedziale od 8 500 zł w Trójmieście do 21 000 zł w Warszawie, gdzie znaczenie tej roli dla stabilności operacyjnej organizacji jest szczególnie doceniane.Firmy poszukujące pracowników na stanowiska specjalistyczne, takie jak SAP consultant, oferują wynagrodzenia od 13 000 zł w Łodzi do 28 000 zł w Warszawie, wysokie stawki to pokłosie unikalnych kompetencji trudno dostępnych na rynku pracy. Na podobnie wysokie oferty mogą liczyć osoby ubiegające się o stanowisko cybersecurity consultant, proponowane im stawki wahają się od 14 000 zł w Łodzi do 28 000 zł w stolicy.Na najwyższe oferowane wynagrodzenie może liczyć chief technology officer (CTO), który może zarobić od 22 000 zł w Krakowie i Wrocławiu do 50 000 zł brutto w Warszawie, gdzie znaczenie strategiczne tej roli jest największe.Rok 2024 przyniósł zauważalne zmiany w oferowanych wynagrodzeniach w działach wsparcia IT, szczególnie na stanowiskach wymagających zaawansowanych kompetencji technicznych. Największe wzrosty dotyczyły propozycji wynagrodzeń dla cybersecurity consultant (+16%), co potwierdza rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa w strategiach firm. Znaczące podwyżki w ofertach odnotowano również dla technical support engineer 3rd line (+10,6%) i technical support manager (+9,4%). Obie te role wymagają nie tylko wysokiego poziomu wiedzy technicznej, ale również umiejętności zarządzania i rozwiązywania skomplikowanych problemów technologicznych.Bardziej umiarkowane zmiany objęły oferty na stanowiska takie jak chief technology officer (CTO) (+6,4%) oraz network engineer (+3%). Proponowane wynagrodzenia dla system administrator nie uległy zmianie, co może wynikać z większej dostępności kandydatów w tym obszarze oraz mniejszej presji rekrutacyjnej.