Zmiana pracy: czego unikać lub nie podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Badanie zrealizowane przez serwis Aplikuj.pl rzuca światło na podejście Polaków do zmiany pracy oraz częstotliwość podejmowania decyzji w tym zakresie. Okazuje się, że większość z nas zdecydowała się na taki krok od 4 do 9 razy w życiu. Najnowsze trendy rynku pracy pozwalają jednak przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości pracę będziemy zmieniać jeszcze częściej. Efektem tego, częściej będziemy także brać udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Jak się do nich przygotować?

Według najnowszej ankiety Aplikuj.pl 42 proc. badanych przyznaje, że przygotowuje się do rozmowy rekrutacyjnej, ale nie poświęca na to zbyt wiele czasu. Z kolei ponad 37 proc. uważa, że robi to bardzo rzetelnie. Jak to wygląda w praktyce? Nadal na rozmowach o pracę pojawiają się sytuacje i zachowania, które nie powinny mieć miejsca, a kandydaci często odpowiadają na pytania w taki sposób, że zniechęcają do siebie osoby rekrutujące. Dlatego tak ważne jest, by stale o tym mówić i uświadamiać kolejne generacje kandydatów o rzeczach, których lepiej unikać podczas rozmowy o pracę – Izabela Foltyn, kierownik działu sprzedaży, Aplikuj.pl.

Mniej znaczy więcej – czyli jak mówić o poprzednim pracodawcy?

Rozmowa o poprzedniej pracy i powodach, które wpływają na chęć jej zmiany to dosyć delikatny temat, chociaż żaden z kandydatów nie powinien czuć się skrępowany, by o nich mówić. W rozmowie chodzi o pewnego rodzaju umiar – mniej znaczy więcej i w tym przypadku warto kierować się tą zasadą. Kiedy osoba ubiegająca się o pracę w bardzo negatywny sposób wypowiada się o poprzedniej firmie i w sposób emocjonalny mówi przy tym o szczegółach związanych z przedsiębiorstwem czy projektami, objętymi np. klauzulą poufności – wówczas taka postawa może być źle odebrana przez osobę rekrutującą. Dlatego zawsze warto się zastanowić przed rozmową, jak neutralnie ująć w słowa powód, dla którego chcemy zrezygnować z obecnej posady – Michał Wróbel, HR Business Partner, Intrum.

Milczenie jest złotem, ale nie w przypadku rozmowy rekrutacyjnej

Komunikacja to podstawowa umiejętność, jednak zdarza się, szczególnie w warunkach stresowych, że sprawia kandydatom niemałe trudności. Żyjemy w czasach rozmów prowadzonych online, gdzie wymieniamy się często krótkimi zdawkowymi informacjami. Kiedy więc przychodzi moment, że musimy odpowiednio się zaprezentować, nie tylko fizycznie, ale i werbalnie – pojawia się duży problem i blokada. Sposobem na poradzenie sobie z tym wyzwaniem może być wcześniejsze przygotowanie się do spotkania, by jak najmniej rzeczy podczas rozmowy nas zaskoczyło. Znajomość firmy, do której aplikujemy, research działań przez nią podejmowanych, uporządkowanie sobie w głowie kwestii związanych z naszymi oczekiwaniami i potrzebami, to wszystko sprawi, że podczas rozmowy staniemy się bardziej pewni siebie i tego, co mówimy, a także nie będziemy mieć problemu z dłuższymi wypowiedziami na zadane pytania – radzi Monika Kikolska, HR Specialist, WhitePress.

60 minut skupienia, bez telefonu i smartwatcha

Rozmowy rekrutacyjne trwają zazwyczaj od pół godziny do godziny. W tym czasie warto wyłączyć wszystkie urządzenia, jakie mamy ze sobą i schować je do torby lub teczki. Dlaczego to takie ważne? Wibrujące smartwache lub przypadkowy alarm w telefonie może nas zwyczajnie wybić z rozmowy i zestresować. Ponadto to ważne, aby podczas spotkania skupić się i poświęcić uwagę rekruterowi, a telefon na stole nie tylko nie jest dobrze odbierany, ale również może nas zwyczajnie rozpraszać. W tym dniu powinniśmy zrezygnować też ze wszystkiego, co może zdradzać nasz stres i spięcie, jak bawienie się biżuterią i stukanie nią o blat czy nerwowe żucie gumy – dodaje Monika Kikolska.

Mowa ciała to czasem więcej niż tysiąc słów

Kłamstwo ma krótkie nogi

Nieotrzymanie pracy oraz często zmarnowany czas obu stron. Jako kandydaci nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak kosztowny i czasochłonny jest cały proces rekrutacji. Przysłowiowe „czas to pieniądz” nabiera realnego wymiaru zarówno dla pracodawcy, działu HR, firmy przeprowadzającej rekrutację, jak i samego kandydata. Oczywiście ilość ogłoszeń o pracę dostępnych na naszym, jak i na innych portalach jest imponująca. Wydawałoby się, że każdy kto pracy szuka bez problemu ją znajdzie. Wielu pracodawców jako jeden z pierwszych wymogów stawia wykształcenie wyższe, ale nasze analizy pokazują, że bywają pracodawcy, którzy przekładają doświadczenie czy certyfikaty branżowe nad wyższe wykształcenie. Jednak z rozmów, które prowadzimy z naszymi klientami wiemy, że kandydatom dosyć często zdarza się mijać z prawdą w CV, a czasem i na rozmowie rekrutacyjnej – mówi Natalia Łatka, Koordynator działu sprzedaży, Aplikuj.pl.