ZUS wygenerował ponad 23,6 mln IOSKU za 2022 r.

ZUS udostępnił już klientom na PUE informacje o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za rok 2022. Zakład wygenerował ponad 23,6 mln IOSKU. Jak można je pobrać?

Przeczytaj także: Informacja o stanie konta ubezpieczonego za 2021 rok już na PUE ZUS

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile IOSKU wygenerował ZUS za 2022 rok?

Jak pobrać IOSKU na PUE ZUS?

Jaki jest stan kont i subkont ubezpieczonych?



Wszystkie informacje już są gotowe. Tak rekordowego wyniku, jeśli chodzi o termin udostępnienia danych o stanie konta do tej pory nie mieliśmy. W ubiegłym roku zakończyliśmy całą akcję w połowie lipca - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Tak jak i we wcześniejszych latach, nie wysyłaliśmy jej do ubezpieczonych w formie papierowej, a udostępniliśmy w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych. Ponad 9,7 mln zawiadomień z ogólnej puli to zawiadomienia, które - według stanu na 3 lipca 2023 r. - zostały udostępnione ubezpieczonym posiadającym profil na PUE – dodaje Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak sprawdzić IOSKU? Żeby sprawdzić informacje o swoim koncie należy zalogować się do PUE ZUS a następnie wejść w zakładkę „ubezpieczony”. Wystarczy z menu po lewej stronie wybrać przycisk „Informacja o stanie konta” a następnie „Informacja za 2022 r. żeby popatrzeć o ile wzrosła kwota składek emerytalnych, kapitału początkowego oraz składek na subkoncie.

Wystarczy z menu po lewej stronie wybrać przycisk „Informacja o stanie konta” a następnie „Informacja za 2022 r. żeby popatrzeć o ile wzrosła kwota składek emerytalnych, kapitału początkowego oraz składek na subkoncie. Zapewniam, że to bardzo ciekawa informacja – zachęca rzeczniczka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak sprawdzić IOSKU? Żeby sprawdzić informacje o swoim koncie należy zalogować się do PUE ZUS a następnie wejść w zakładkę „ubezpieczony”. Wystarczy z menu po lewej stronie wybrać przycisk „Informacja o stanie konta” a następnie „Informacja za 2022 r. żeby popatrzeć o ile wzrosła kwota składek emerytalnych, kapitału początkowego oraz składek na subkoncie.

Nie należy się jednak tym martwić gdyż to wcale nie oznacza, że pieniądze na emerytalnym koncie leżą bezczynnie - uspokaja Iwona Kowalska-Matis. – Tym osobom wszystko zostanie ponownie przeliczone w momencie, kiedy już faktycznie będą chciały przejść na emeryturę i złożą do nas wniosek o przeliczenie i rozpoczęcie wypłaty emerytury – wyjaśnia.

Przeczytaj także: Informacja o stanie konta ubezpieczonego już na PUE ZUS

W czerwcu 2023 roku Zakład wygenerował ponad 23,6 mln IOSKU za 2022 r.Rzeczniczka tłumaczy, że żeby sprawdzić informacje o swoim koncie należy zalogować się do PUE ZUS a następnie wejść w zakładkę „ubezpieczony”.Rzeczniczka wyjaśnia także, że w przypadku osób, które mają już przyznane prawo do emerytury (złożyły wniosek emerytalny), ale nadal pracują i nie dostają jeszcze comiesięcznych wypłat z ZUS - w IOSKU nie ma podanej wysokości zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne ani zwaloryzowanego kapitału początkowego. W informacji jest tylko kwota zwaloryzowanych składek na subkoncie oraz kwota składek odprowadzonych do OFE.W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 miliardów złotych.W związku z waloryzacją osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł ZUS dopisał prawie 65 tys. zł. Natomiast, jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to po waloryzacji stan konta zwiększył się o ponad 122 tys. zł.Do waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego na 31 stycznia 2022 r. ZUS przyjął wskaźnik 114,40 proc. dla składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie i 109,20 proc. dla środków zewidencjonowanych na subkoncie.