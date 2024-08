Planując zmianę pracy i nową ścieżkę zawodową, należy solidnie przygotować się do procesu rekrutacji. Choć każdy z nas zapewne choć raz miał okazję uczestniczyć w rozmowie z rekruterem, to warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Odpowiednie przygotowanie zdecydowanie zwiększa szanse zatrudnienia na wymarzonym stanowisku - zwracają uwagę eksperci Manpower.

Brak przygotowania czy pytań to jedne z najczęściej spotykanych rekrutacyjnych niedociągnięć po stronie kandydatów. W zależności od tego, czy spotkanie jest online, czy stacjonarnie, warto też zadbać o logistykę i przestrzeń. W przypadku rozmów online będzie to odpowiednie, spokojne miejsce, łączenie z galerii handlowej czy samochodu z pewnością nie wywołuje najlepszego wrażenia o profesjonalizmie i odpowiednim przygotowaniu kandydata. W przypadku spotkania w firmie warto wcześniej sprawdzić lokalizację, kwestie dojazdu czy parkingu, by uniknąć spóźnienia i niepotrzebnego stresu. Ważny jest też odpowiedni ubiór, czyli schludny i adekwatny do charakteru pracy – mówi Adrianna Wiśniewska, ekspertka rynku pracy z ramienia Manpower.

Jakich błędów unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Brak przygotowania czy pytań to jedne z najczęściej spotykanych rekrutacyjnych niedociągnięć po stronie kandydatów.

Dobrze przygotowane CV podstawą do działania

CV powinno być krótkie i treściwe, wskazywać na najważniejsze aspekty doświadczenia zawodowego. Bez obaw, o resztę rekruter dopyta podczas rozmowy. Należy wskazać też swoje umiejętności, jak znajomość języków obcych, ukończone kursy, szkolenia, prawo jazdy, ale biorąc pod uwagę oczywiście, te które w danym procesie rekrutacyjnym mogą mieć znaczenie. I rzecz wydawać by się mogło bardzo oczywista, jednak po przygotowaniu swoich dokumentów aplikacyjnych warto sprawdzić poprawność danych kontaktowych, zdarza się bowiem, że brak kontaktu wynika z literówki w adresie e-mail lub błędu w numerze kontaktowym – mówi ekspertka.

Czego lepiej unikać podczas rozmowy rekrutacyjnej?

W dobie spotkań rekrutacyjnych online, bardziej niż kiedykolwiek widać także zaangażowanie w rozmowę. Równoległe sprawdzanie maili, odpisywanie na wiadomości, czy zerkanie na telefon nie są dobrymi praktykami podczas rozmowy rekrutacyjnej. Swoją uwagę oraz skupienie należy skierować na rozmowę z drugą osobą, a wszelkie „rozpraszacze” na ten czas wyłączyć. Kultura osobista jest bardzo istotnym elementem w ocenie naszej osoby, może mieć decydujący wpływ na nasz odbiór przez drugiego człowieka, nawet jeśli doświadczenie zawodowe wskazywać by mogło na idealną kandydaturę. Nad wyraz duża krytyka wobec poprzednich pracodawców, czy współpracowników zdecydowanie nie wywołuje najlepszego pierwszego wrażenia – dodaje Adrianna Wiśniewska.

Kilka dobrych praktyk okiem rekrutera

Dopasowane doświadczenie zawodowe, weryfikowane CV oraz przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej to podstawa, by zostać zarekomendowanym dalej. Ważne jest by szczerze i otwarcie mówić o swoich sukcesach, ale też wyzwaniach. Na zadawane pytania odpowiadać zgodnie z prawdą, ale rzeczowo, zgodnie z pytaniem. Kandydat unikający odpowiedzi lub odpowiadający wymijająco na pytania w większości przypadku nie wróży dobrze dalszym etapom rekrutacyjnym. Warto przygotować także swoje pytania do rekrutera, a etap pierwszych rozmów to świetny moment by rozwiać wszelkie wątpliwości – podsumowuje Adrianna Wiśniewska.

Do rozmowy o pracę należy się odpowiednio przygotować – zapoznać z ofertą, szczegółami ogłoszenia rekrutacyjnego, wymaganiami stawianymi przed kandydatami. Dobrze jest również mieć choćby podstawą wiedzę o firmie, profilu jej działania, wartościach czy kulturze organizacyjnej. Kandydat, który wie o co chciałby zapytać, co budzi jego wątpliwości, ma już wiedzę, którą dzięki spotkaniu z rekruterem może pogłębić.Dokumenty aplikacyjne powinny być dopasowane do oferty, na którą aplikujemy. Warto zwrócić na to uwagę i przed przesłaniem CV zweryfikować, czy zawiera ono konkretne doświadczenia zawodowe oraz umiejętności, które w przypadku konkretnego stanowiska mogą mieć istotne znaczenie. Jak dodaje Adrianna Wiśniewska, z pewnością wymaga to od kandydata więcej pracy, jednak od razu zauważalnym jest jego większe zaangażowanie i motywacja.Jak podkreśla ekspertka Manpower, należy pamiętać o tym, że rozmowa rekrutacyjna to zaangażowanie i przygotowanie także po stronie rekrutera, jeśli więc zapadnie decyzja o chęci odwołania czy przełożenia spotkania, warto poinformować o tym wcześniej.Zdaniem ekspertki, w rekrutacji bardzo ważna jest autentyczność, bowiem jeśli już na etapie pierwszych rozmów rekruter wychwyci nieścisłości, z pewnością kandydat nie wzbudzi jego zaufania.Rekrutacja to proces wieloetapowy, który bez wątpienia wymaga odpowiedniego zaangażowania po obu stronach, zarówno kandydata, jak i rekrutera. Unikanie najczęściej popełnianych błędów, z pewnością zwiększa szansę na znalezienie wymarzonej pracy, a także pozostawienie po sobie jak najlepszego wrażenia. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy nasze drogi mogą przeciąć się ponownie.