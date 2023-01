Oferty pracy w IT vs rzeczywistość: jakie są realne zarobki programisty?

Raporty z rynku pracy IT przekonują nas najczęściej, że specjaliści IT to grupa zawodowa, która niekoniecznie musi obawiać się inflacji, ponieważ jej wynagrodzenia systematycznie wzrastają. Czy jednak to, co oferują pracodawcy w ogłoszeniach o pracę znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje opracowany przez Just Join IT "Raport wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022". Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kim są najbardziej poszukiwani w branży IT specjaliści?

Jaka była w minionym roku rozpiętość średnich wynagrodzeń w IT?

Która ze specjalizacji IT jest najlepiej wynagradzana?



Kluczowe wnioski:

liczba zamieszczonych na Just Join IT ofert pracy dla programistów i innych pracowników sektora IT, wzrosła w 2022 r. o 183% w porównaniu z rokiem 2021,

tylko w 2022 r. pracodawcy poszukiwali ponad 175 tys. specjalistów z branży technologicznej,

w 2022 r. specjaliści IT na każdym poziomie doświadczenia (junior, mid, senior) mogli liczyć na czterocyfrowe podwyżki średniego wynagrodzenia,

na umowie o pracę junior mógł zarobić o 15,9%, mid o 24,5%, a senior aż o 28,3% więcej niż przed rokiem,

przy samozatrudnieniu juniorzy, midzi i seniorzy mogli otrzymać odpowiednio o 16,5%, 18,3% oraz 25,1% wyższe wynagrodzenie względem 2021 r.

rozpiętość średnich wynagrodzeń w IT za rok 2022 wyniosła od ok. 7,5 tys. zł miesięcznie dla juniora na UoP, do ponad 30 tys. zł dla seniora na B2B,

najlepiej wynagradzaną specjalizacją jest DevOps, gdzie według deklaracji badanych specjalistów IT senior na UoP mógł zarobić do 46 tys. zł miesięcznie, a samozatrudniony nawet 90 tys. zł,

w 2022 roku najbardziej poszukiwani byli programiści JavaScript oraz Java, a także testerzy aplikacji,

najpopularniejszymi kategoriami wśród specjalistów IT poszukujących pracy były JavaScript, Testing, Java, PM, Python i .NET.

W tym roku w naszym raporcie postanowiliśmy zbadać kondycję rynku pracy w IT zarówno z perspektywy pracodawców, jak i pracowników, dlatego dajemy dostęp nie tylko do danych o wynagrodzeniach z ogłoszeń o pracę, ale także z badania realnych zarobków specjalistów. Rynek jest wciąż na fali wznoszącej, a rekordowo wysoka liczba ogłoszeń, sięgająca ponad 175 tys., mówi nam nie tylko o ciągłym rozwoju technologicznym firm, ale także pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na specjalistów, i jak ten deficyt kształtuje zarobki.



Pracodawcy są skłonni wciąż płacić więcej za najlepsze talenty, a podwyżki rzędu 15-30% nie stanowią dla nich wyzwania. Dobra passa branży trwa, a wybór kariery w IT jest wciąż najbardziej opłacalnym z możliwych – powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Deficyt pracowników polskiego sektora IT wciąż wysoki

Najbardziej pożądani przez pracodawców

Tam aplikują najczęściej

Pięciocyfrowe wypłaty i czterocyfrowe podwyżki

Czy zarobki programisty są najwyższe w branży?

Jaka jest rzeczywistość?

Just Join IT - największy w Polsce portal pracy dla branży technologicznej - opublikował “Raport wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022”. Na potrzeby publikacji przeanalizowano ponad 175 tys. ofert pracy zamieszczonych na portalu w 2022 roku. Oferowane w ogłoszeniach o pracę wynagrodzenia porównano z danymi o realnych zarobkach, zebranymi od 3 tysięcy specjalistów IT w grudniu 2022 r.Według szacunków różnych instytucji, w Polsce brakuje od kilkudziesięciu do kilkuset tys. pracowników sektora ICT. Z “Raportu wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022” wynika, że w roku 2022 r. tylko na Just Join IT pracodawcy opublikowali 175 610 ofert pracy, co oznacza prawie trzykrotny wzrost względem roku 2021. Liczba ta może świadczyć o faktycznym zapotrzebowaniu na specjalistów IT na polskim rynku.Analiza rozkładu ogłoszeń w 22 kategoriach i obszarach IT pokazuje, że firmy najczęściej rekrutują programistów JavaScript, Java oraz testerów/specjalistów QA (quality assurance). W 2022 r. na Just Join IT ukazało się blisko 60 tys. ogłoszeń o pracę tylko w tych trzech specjalizacjach, co stanowi ok. 1/3 wszystkich ofert. Na front mocno wybija się JavaScript z liczbą ponad 26 tys. ogłoszeń w całym 2022 r. To drugi rok z rzędu lider technologii poszukiwanych w Polsce. Z perspektywy pracodawców istotne jest także obsadzenie wakatów dla programistów .NET oraz dla DevOpsów. W tych kategoriach znalazło się łącznie ponad 23 tys. ogłoszeń.W “Raporcie wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022” czytamy, że JavaScript to wciąż najpopularniejszy język programowania w Polsce z perspektywy firm, ale także osób szukających pracy w IT. Ponad 1/5 wszystkich złożonych w 2022 r. aplikacji dotyczyła właśnie tej technologii. Na drugim miejscu listy najbardziej popularnych kategorii znajdował się Testing (14% aplikacji), a na trzecim Java (8,43%). Największy odsetek kandydatów na jedną ofertę pracy odnotowano w kategoriach HTML, PM, Testing i UX.Branża IT należy do najlepiej wynagradzanych w Polsce. W 2022 r. tylko juniorzy nie mogli liczyć na średnie wynagrodzenie powyżej 10 tys. zł/mies., choć i tak ich pensje wzrosły w porównaniu do 2021 o odpowiednio 1040 zł na UoP (15,9%) i 1239 zł na B2B (16,5%). Zarobki midów na UoP kształtowały się na średnim poziomie 14 527 zł/mies. na UoP (wzrost o 24,6%) i 16 690 zł (wzrost o 18,3%) przy samozatrudnieniu. Oznacza to, że względem 2021 r., w 2022 mogli oni zarobić o ponad 2,5 tys. zł więcej. Największe wzrosty i przekroczenie bariery 20 tys. zł zanotowali seniorzy. W przypadku UoP ich średnie wynagrodzenie wzrosło o 28,3%, czyli ponad 4,5 tys. zł. Na B2B to wzrost odpowiednio o 25,1% i 4,8 tys. zł.Niekoniecznie. Najlepiej wynagradzaną w 2022 r. kategorią IT jest DevOps. Specjaliści z tego obszaru, który łączy elementy rozwoju oprogramowania (tworzenie kodu) i utrzymania infrastruktury (administracja), zarobią na miesiąc średnio 16 474 zł na UoP i 19 172 zł na B2B. Najwięcej mogą otrzymać seniorzy na umowie B2B. Z ofert pracy wynika, że jest to średnio 30 965 zł miesięcznie, natomiast ankietowani przez Just Join IT specjaliści wskazali, że największa rynkowa pensja DevOpsa może wynieść aż 90 tys. zł/mies. Drudzy najlepiej wynagradzani specjaliści to eksperci od zarządzania i analizy danych (śr. 18 514 zł/mies. na B2B). Podium zamyka Java z zarobkami B2B rzędu 17 550 zł/mies.Zestawiając ze sobą dane o liczbie wakatów oraz średnich zarobkach, raport pokazuje także najbardziej opłacalne kategorie zawodów, czyli takie, w których można zarobić najwięcej względem szans na zdobycie pracy. W tym przypadku wygrywa Java, a na drugim miejscu jest JavaScript. Może to stanowić odpowiedź na pytanie, dlaczego te dwie kategorie cieszą się tak wysoką popularnością.W “Raporcie wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022”, oprócz danych z ofert pracy, przeanalizowano także 3000 odpowiedzi specjalistów IT dotyczących ich rzeczywistych wynagrodzeń. Z odpowiedzi wynika, że średnie realne zarobki na UoP deklarowane przez juniorów i seniorów są nieznacznie niższe od wynagrodzeń podawanych w ogłoszeniach. O blisko 2500 zł brutto mniej niż w ofertach, zarobią natomiast midzi na UoP. W przypadku kontraktów B2B juniorzy deklarują realne zarobki niższe o kilkaset złotych od podawanych w ogłoszeniach, u midów jest to średnio prawie 500 zł więcej, a u seniorów prawie 4000 zł różnicy na korzyść rzeczywistych wynagrodzeń.