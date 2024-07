Są nowe miejsca pracy w branży automotive. Jakie wynagrodzenia?

Miniony rok branża automotive może zaliczyć do udanych. Prognozy na najbliższą przyszłość nie są już jednak tak optymistyczne, co nie pozostaje bez wpływu na poziom zatrudnienia w sektorze. Nie oznacza to jednak, że pracodawcy porzucili plany rekrutacyjne i przestali zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników. Przeciwnie, nie brakuje obszarów, w których tworzone są nowe miejsca pracy - donosi "Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym" przygotowany przez Grafton Recruitment.

Przeczytaj także: Pracownicy - jedyny problem branży automotive?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których gałęziach branży automotive notowane jest największe zapotrzebowanie na pracowników?

Jakie są największe wyzwania, z którymi mierzyć muszą się przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej?

Jakie wynagrodzenia oferują pracodawcy z sektora motoryzacyjnego?

Szczególnie istotnym przykładem jest elektromobilność oraz prace nad pojazdami autonomicznymi, które powodują wzrost zapotrzebowania na kompetencje inżynierów technologii ekologicznych, doświadczonych programistów czy specjalistów ds. automatyki i robotyki. Automotive inwestuje także w badania i rozwój, tworząc jednostki R&D, w których zatrudniani są m.in. pracownicy naukowi – mówi Katarzyna Kloc-Pawlik, ekspert ds. rekrutacji w Grafton Recruitment.

Branża motoryzacyjna nadal odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego na kluczowych rynkach zbytu, co przekłada się na mniejszy popyt. Wyzwaniem jest również niedobór wykwalifikowanych pracowników, w tym specjalizujących się w nowych technologiach oraz konieczność dalszej transformacji branży i zmiany profilu produkcji na pojazdy elektryczne. Jednocześnie rosnąca konkurencja i wynikająca z niej większa presja na produktywność są źródłem niepewności wśród pracowników – kontynuuje Katarzyna Kloc-Pawlik.

Elektromobilność i szanse na stabilne oraz intratne zatrudnienie

Nawet pojedyncza inwestycja jednego z wiodących przedsiębiorstw sektora może pociągnąć na sobą dziesiątki mniejszych projektów. Przykładem może być LG Energy Solution w podwrocławskich Kobierzycach, która spowodowała, że Polska zaistniała na mapie potencjalnych lokalizacji dla inwestycji związanych z elektromobilnością – wyjaśnia Monika Kisiel, Manager Direct Investments Department, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Co więcej, powiązane projekty poddostawców LG osiągnęły wartość prawie 3,2 mld euro, dorównując wartości pierwotnego projektu inwestycyjnego. Skorzystały na tym również polskie przedsiębiorstwa, które nawiązały współpracę z nowymi przedstawicielami sektora – dodaje Wojciech Rydel, Manager Direct Investments Dapartment, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Wysokość wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzrost wynagrodzeń rdr Automotive i produkcja urządzeń to sektor, w którym odnotowano najwyższy średni wzrost wynagrodzeń w branży przemysłowej Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przed automotive jest wciąż wiele możliwości, ale też szereg wyzwań. Zdolność do szybkiej adaptacji i gotowość do uczenia się przez cale życie są kluczowe nie tylko w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego pracowników, ale również w odniesieniu do rozwoju firm – tłumaczy Danuta Protasewicz, Regional Manager w Grafton Recruitment.

2023 rok, który można określić jako dobry dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego, był jednocześnie zapowiedzią pogorszenia się koniunktury. Wyrazem spowolnienia jest niższa dynamika zatrudnienia w 2024 roku. Warto jednak wskazać obszary, w których pojawiają się nowe miejsca pracy.W branży automotive wzrasta zatrudnienie w usługach posprzedażowych tj. serwisowych i obsłudze klienta. Jednak największe zapotrzebowanie na kadry występuje w obszarze zrównoważonego rozwoju produkcji, gdzie nowoczesne sposoby wytwarzania produktów generują popyt na wysoko wykwalifikowanych specjalistów.Wśród największych wyzwań, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa w sektorze automotive z pewnością należy wymienić rosnącą konkurencję ze strony krajów o niższych kosztach pracy, a także wzrost kosztów produkcji wynikający ze zmian preferencji konsumentów w zakresie jakości i funkcjonalności produktów. Do tego dochodzą rosnące ceny surowców, takich jak stal czy aluminium.Ze względu na trwającą zieloną transformację, sektor elektromobilności staje się jednym z priorytetowych dla polskiej gospodarki. Jego rozwój jest dodatkowo stymulowany przez regulacje unijne w zakresie ESG, wymuszające zmiany w całej branży automotive, również na poziomie stawek wynagrodzeń.W roku 2023 Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wsparła projekty inwestycyjne o wartości ponad 7,4 mld euro. Projekty obsługiwane przez PAIH obejmują praktycznie każdy etap łańcucha dostaw.W branży motoryzacyjnej dyrektor zakładu zarabia do 38 000 zł, kierownik produkcji do 22 000 zł, a inżynier produkcji do 14 000 zł w zależności od doświadczenia i regionu. Kierownik utrzymania ruchu może liczyć na maksymalnie 19 000 zł, mechanik otrzyma płacę do 9 000 zł, a elektryk do 10 000 zł. Niższe wynagrodzenia oferowane są operatorowi CNC – do 8 000 zł, operatorowi produkcji – do 7 000 zł oraz pracownikowi linii montażowej i operatorowi wózka widłowego – do 6 500 zł czy kontrolerowi jakości – do 6 000 zł.Jak wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym”, automotive i produkcja urządzeń to sektor, w którym odnotowano najwyższy średni wzrost wynagrodzeń w branży przemysłowej – o 7,6%. Rok wcześniej było to 9%. W centrach dystrybucyjnych wyniósł on 7,1%, podobnie jak rok wcześniej. Najmniejsze podwyżki pensji otrzymali pracownicy centrów badawczo-rozwojowych i centrów inżynieryjnych (2,4%, rok wcześniej 11,6%).