Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2024?

W 2024 roku układ kalendarza sprzyja organizacji przedłużonych weekendów. W niektórych miesiącach wolnych dni może być naprawdę sporo. Ile będziemy mieć długich weekendów w 2024 roku?

Długie weekendy możemy sobie zorganizować w styczniu, na przełomie marca i kwietnia, w maju, sierpniu, listopadzie i grudniu.Pierwszy długi weekend możemy mieć od razu na początku roku. 1 stycznia 2024 wypada bowiem w poniedziałek.Kolejny długi weekend możemy mieć na przełomie marca i kwietnia, wykorzystując Święta Wielkanocne, wypadające 31 marca i 1 kwietnia. Jeśli taki długi weekend okaże się niewystarczający, to korzystając z czterech dni urlopu wypoczynkowego, możemy go przedłużyć od 30 marca do 7 kwietnia.Na majówkę możemy wyjechać 1 maja, który wypada w środę. Wystarczy, że weźmiemy urlop 2 maja. 3 Maja jest także dniem ustawowo wolnym od pracy. Nasza majówka potrwa zatem od 1 do 5 maja. Majówkę możemy jednak zacząć już... w kwietniu. Jeśli weźmiemy urlop 29 i 30 kwietnia, to możemy odpoczywać od 27 kwietnia do 5 maja.W 2024 roku w maju wypada także Boże Ciało - 30 maja. Wystarczy wziąć urlop wypoczynkowy 31 maja, aby mieć przedłużony 4-dniowy weekend. Jeśli zdecydujemy się na kolejne trzy dni urlopu, od 27-29 maja, to mamy kolejny dziewięciodniowy urlop.Na kolejny długi weekend udamy się w sierpniu. 15 sierpnia, czyli święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w czwartek. Dzień urlopu w dniu 16 sierpnia pozwoli nam na 4-dniowy odpoczynek.W listopadzie mamy wydłużony weekend już na początku miesiąca - Dzień Wszystkich Świętych wypada bowiem w piątek. Tydzień później kolejny przedłużony weekend, bo Narodowe Święto Niepodległości wypada w poniedziałek. Możemy oczywiście zorganizować sobie dłuższy urlop od 1 do 11 listopada, korzystając z 5 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego.W 2024 roku święta Bożego Narodzenia wypadają w środę i czwartek. Jeśli weźmiemy urlop 23, 24 i 27 grudnia, będziemy mieć 9 dni wolnego. Możemy przedłużyć urlop o kolejne dni - 30 i 31 grudnia - odpoczniemy wówczas aż 12 dni.