Wniosek o emeryturę załatwisz w czasie e-wizyty

Polacy mieszkający za granicą mogą załatwić większość spraw związanych z wnioskiem o emeryturę bez konieczności osobistej wizyty w ZUS. W jaki sposób? Mogą to zrobić w czasie e-wizyty. Wystarczy ją wcześniej zarezerwować.

Przeczytaj także: Na wysokość emerytury mają wpływ zwolnienia lekarskie i urlopy bezpłatne

E-wizyta to rozwiązanie, które zawsze podpowiadam osobom, które mieszkają daleko od kraju i nie tylko, że nie wiedzą jak zabrać się za sprawy związane z polską emeryturą, ale też nie są w stanie przyjechać do Polski – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dzięki wizycie online Polacy, którzy od dziesiątek lat mieszkają w USA czy Kanadzie mogą dowiedzieć się, jakie dokumenty zgromadzić, w jakiej formie wysłać je do ZUS i jak złożyć wniosek o polską emeryturę – dodaje.

To jest łatwy i bezpieczny sposób na to, żeby bez wychodzenia z domu, spotkać się z ekspertem ZUS online – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bezpieczna wizyta w ZUS Z ekspertem ZUS można się umówić na e-wizytę bardzo łatwo. Wystarczy wejść na stronę https://www.zus.pl/e-wizyta i wybrać placówkę ZUS, w której ma sprawę do załatwienia w przypadku rent lub emerytur z zagranicy. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Gdzie można złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o emeryturę czy rentę można złożyć w każdej jednostce ZUS, a nie tylko w tych oddziałach, w których funkcjonują wyspecjalizowane wydziały, zajmujące się sprawami emerytalnymi z poszczególnych krajów. Nasi eksperci zawsze pomogą w wyjaśnieniu tego, jakie są kolejne kroki i jakie dokumenty są niezbędne. Można z nimi porozmawiać osobiście przychodząc do ZUS lub – do czego zachęcam – podczas e-wizyty – opowiada Kowalska-Matis.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

(+48) 22 560-16-00 – z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych

lub zadać pytanie pod adresem e-mail: cot@zus.pl Konsultanci COT służą pomocą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00.

Jakie placówki ZUS obsługują państwa UE lub EFTA:

Oddział ZUS w Bydgoszczy - Włochy;

Oddział ZUS w Chrzanowie - Belgia;

Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania;

Oddział ZUS w Krakowie - Holandia;

Oddział ZUS w Lublinie - Irlandia;

I Oddział ZUS w Łodzi – Cypr, Grecja, Malta;

Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja;

Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;

Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia;

Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;

Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia;

Oddział ZUS w Toruniu - Dania, Szwajcaria, Węgry;

I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia.

Przeczytaj także: Nowy kalkulator ZUS do wyliczenia emerytury

Według rzeczniczki, eksperci, z którymi mieszkający poza granicami kraju rodacy – umawiają się na wizytę online, uwzględniają różnice czasu między kontynentami i kontaktują się w takich godzinach, które dla obu stron są dogodne.Z ekspertem ZUS można się umówić na e-wizytę bardzo łatwo. Wystarczy wejść na stronę https://www.zus.pl/e-wizyta i wybrać placówkę ZUS, w której ma sprawę do załatwienia w przypadku rent lub emerytur z zagranicy.Nie tylko w Polsce. Dla osoby, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny i pracowała w kraju, w którym mieszka oraz nabyła tam prawo do emerytury a także pracowała kiedyś w Polsce - instytucją właściwą, do której należy złożyć wniosek o emeryturę jest zagraniczna instytucja ubezpieczeniowa (w kraju, w którym się obecnie mieszka). Na tej instytucji spoczywa obowiązek przekazania wniosku emerytalnego do instytucji ubezpieczeniowych wszystkich państw, w których ktoś pracował. Państwa, w których dana osoba pracowała będą rozpatrywać wniosek o emeryturę lub rentę według swoich krajowych przepisów. Każde państwo, wskazane przez wnioskodawcę, wydaje odrębną decyzję o emeryturze lub rencie. Wszystkie instytucje przyjmą tę samą datę złożenia wniosku.Pisemny wniosek o emeryturę wraz z niezbędnymi załącznikami można przesłać do ZUS pocztą lub złożyć go osobiście w najbliższej placówce. Można także ten wniosek złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na www.zus.pl. Żeby to zrobić, wnioskodawca musi mieć założone konto na PUE ZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (ePUAP) albo bezpieczny podpis elektroniczny.Dokumenty (oryginalne), które dołączane są do wniosku i przesyłane elektroniczne, powinny być złożone w placówce ZUS lub wysłane pocztą.Według rzeczniczki, atutem e-wizyty w ZUS jest to, że można ją zamówić i odbyć z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do Internetu, laptop, smartfon lub inne urządzenie przenośne, przy czym nie trzeba w nich instalować żadnych aplikacji. Ważne, by urządzenie było wyposażone w mikrofon i kamerę.Rzeczniczka zastrzega jednak, że aby ZUS rozpoczął wypłatę emerytury, wnioskodawca musi już zakończyć pracę, czyli mieć rozwiązane wszystkie umowy o pracę zarówno w Polsce jak i za granicą.Tego wymagają przepisy, a konkretnie z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te regulacje stanowią, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz, którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.Każdy może zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numer:Wsparcie można dostać w każdej placówce ZUS a przede wszystkim w jednostkach ZUS wyznaczone do realizacji umów międzynarodowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i w Departamencie Rent Zagranicznych (ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, e-mail: drz@zus.pl).więcej: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury-i-renty-dla-osob-pracujacych/zamieszkalych-za-granica